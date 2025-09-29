РУС
Вадефуль: Нарушение воздушного пространства НАТО Россией - сознательная гибридная атака

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Россия сознательно нарушает воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши и Эстонии, что является частью гибридной агрессии и направлено на проверку решимости Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД ФРГ.

"Неоднократные нарушения Россией воздушного пространства НАТО в Польше, Эстонии и других местах - это не ошибки, а сознательные атаки в "серой зоне". Это - часть гибридной агрессии Путина. Такие провокации чрезвычайно опасны и имеют лишь одну цель: проверить нашу решимость", - подчеркнул Вадефуль.

Он отметил, что ответ союзников остается взвешенным: "Мы стоим вместе, сохраняем холодную голову и не позволяем втянуть себя в эскалацию. В то же время мы не оставляем никаких сомнений, что готовы совместно отразить любую угрозу".

В Варшаве министр проведет переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским об усилении сотрудничества в сфере безопасности, в частности относительно систем Patriot в Жешуве и защиты критической инфраструктуры. Также в формате Веймарского треугольника (Германия, Польша, Франция) главы МИД встретятся с украинским министром Андреем Сибигой для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

"Самым большим вызовом для безопасности Европы остается российская война против Украины. Кто укрепляет Украину - защищает Европу. Каждая мера, которая делает украинскую оборону более действенной, одновременно инвестиция в безопасность неба над Варшавой, Таллином и Берлином", - подчеркнул Вадефуль.

Це зрозуміло, не зрозуміло тільки одне-де ваша відповідь, де ваші дії. Все це бла бла бла не зупиниться цю гібридну атаку, яка в один прекрасний день стане справжньою воєною агресією. Ви вже проспали три з половиною року, самі є спонсорами віни проти нас і в майбутньому проти себе. І на цей день не знаєте що робити з п'ятою колоною у вигляді Угорщини та Словаччини які вже напряму стали на бік рашки. І сам ЕС все більше схожий на рака, лебідь та щуку.
29.09.2025 12:24
И... ??!
29.09.2025 12:27
Чоловік, переказує своїми словами про те, що московія несе смерть кров руїну, «раді міра на Зємлє»!!!
29.09.2025 12:31
 
 