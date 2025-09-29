Вадефуль: Нарушение воздушного пространства НАТО Россией - сознательная гибридная атака

Россия сознательно нарушает воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши и Эстонии, что является частью гибридной агрессии и направлено на проверку решимости Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД ФРГ.

"Неоднократные нарушения Россией воздушного пространства НАТО в Польше, Эстонии и других местах - это не ошибки, а сознательные атаки в "серой зоне". Это - часть гибридной агрессии Путина. Такие провокации чрезвычайно опасны и имеют лишь одну цель: проверить нашу решимость", - подчеркнул Вадефуль.

Он отметил, что ответ союзников остается взвешенным: "Мы стоим вместе, сохраняем холодную голову и не позволяем втянуть себя в эскалацию. В то же время мы не оставляем никаких сомнений, что готовы совместно отразить любую угрозу".

В Варшаве министр проведет переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским об усилении сотрудничества в сфере безопасности, в частности относительно систем Patriot в Жешуве и защиты критической инфраструктуры. Также в формате Веймарского треугольника (Германия, Польша, Франция) главы МИД встретятся с украинским министром Андреем Сибигой для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

"Самым большим вызовом для безопасности Европы остается российская война против Украины. Кто укрепляет Украину - защищает Европу. Каждая мера, которая делает украинскую оборону более действенной, одновременно инвестиция в безопасность неба над Варшавой, Таллином и Берлином", - подчеркнул Вадефуль.

