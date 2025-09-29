Вадефуль: Порушення повітряного простору НАТО Росією - свідома гібридна атака

Росія свідомо порушує повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі та Естонії, що є частиною гібридної агресії та спрямоване на перевірку рішучості Заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС ФРН.

"Неодноразові порушення Росією повітряного простору НАТО в Польщі, Естонії та інших місцях - це не помилки, а свідомі атаки у "сірій зоні". Це - частина гібридної агресії Путіна. Такі провокації надзвичайно небезпечні та мають лише одну мету: перевірити нашу рішучість", - наголосив Вадефуль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція готова збивати літаки, що порушують повітряний простір НАТО,- головнокомандувач ВПС Клаессон

Він зазначив, що відповідь союзників залишається зваженою: "Ми стоїмо разом, зберігаємо холодну голову і не дозволяємо втягнути себе в ескалацію. Водночас ми не залишаємо жодних сумнівів, що готові спільно відбити будь-яку загрозу".

У Варшаві міністр проведе переговори з польським колегою Радославом Сікорським про посилення співпраці у сфері безпеки, зокрема щодо систем Patriot у Жешуві та захисту критичної інфраструктури. Також у форматі Веймарського трикутника (Німеччина, Польща, Франція) глави МЗС зустрінуться з українським міністром Андрієм Сибігою для обговорення подальшої підтримки України.

"Найбільшим викликом для безпеки Європи залишається російська війна проти України. Хто зміцнює Україну - захищає Європу. Кожен захід, що робить українську оборону дієвішою, одночасно інвестиція у безпеку неба над Варшавою, Таллінном і Берліном", - підкреслив Вадефуль.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!