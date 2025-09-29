РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10191 посетитель онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
542 5

РФ ведет скрытую войну против Великобритании, - экс-руководительница МИ5 Маннингем-Буллер

Элиза Маннингем-Буллер об угрозе РФ для Великобритании

Кибератаки, шпионаж и тайные операции на британской территории являются доказательством того, что Великобритания уже находится в состоянии войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegraph, об этом заявила глава Службы безопасности Великобритании с 2002 по 2007 год Элиза Мэннингем-Буллер.

"Фиона Хилл, возможно, права, когда говорит, что мы уже ведем войну с Россией. Это другой тип войны, но враждебность, кибератаки, физические атаки и разведка широко распространены", - считает она.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Мэннингем-Буллер отметила, что российский диктатор Владимир Путин после вторжения в Украину занял позицию длительной враждебности к Западу, занимается саботажем и сбором разведданных, а также атакует людей в Великобритании.

"Мы все надеялись, что после распада Советского Союза у нас появится потенциальный партнер. Это была одна из причин, почему Путин был с нами на саммите G8 в 2005 году. Я встретилась с ним, когда он вернулся в Лондон. Но на самом деле мы ошибались, потому что Россия чрезвычайно враждебно относится к Западу. Я не предполагала, что уже через год он прикажет убить Александра Литвиненко на улицах Лондона", - отметила Маннингем-Буллер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания построит "стену из дронов" для защиты стран НАТО от России, - Гили

Автор: 

Великобритания (5146) россия (97442)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Екс мi 1
показать весь комментарий
29.09.2025 12:39 Ответить
Так це ж очевидні речі, для ****** та його орків з московії, ще з першої війни проти Ічкерії!
показать весь комментарий
29.09.2025 12:39 Ответить
РФ веде не "приховану",в відкриту війну проти здорового глузду та світової цивілізації! Потрібно називати речі своїми іменами!!!
показать весь комментарий
29.09.2025 12:49 Ответить
Велика Британія не виключення,а лідер ненависті для оркостану!
показать весь комментарий
29.09.2025 12:51 Ответить
Це вже якийсь булінг з вашого боку, пані Еліза Меннінгем-Буллер. Не зупиняйтеся, будь ласка!
показать весь комментарий
29.09.2025 12:49 Ответить
 
 