РФ ведет скрытую войну против Великобритании, - экс-руководительница МИ5 Маннингем-Буллер

Кибератаки, шпионаж и тайные операции на британской территории являются доказательством того, что Великобритания уже находится в состоянии войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegraph, об этом заявила глава Службы безопасности Великобритании с 2002 по 2007 год Элиза Мэннингем-Буллер.

"Фиона Хилл, возможно, права, когда говорит, что мы уже ведем войну с Россией. Это другой тип войны, но враждебность, кибератаки, физические атаки и разведка широко распространены", - считает она.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Мэннингем-Буллер отметила, что российский диктатор Владимир Путин после вторжения в Украину занял позицию длительной враждебности к Западу, занимается саботажем и сбором разведданных, а также атакует людей в Великобритании.

"Мы все надеялись, что после распада Советского Союза у нас появится потенциальный партнер. Это была одна из причин, почему Путин был с нами на саммите G8 в 2005 году. Я встретилась с ним, когда он вернулся в Лондон. Но на самом деле мы ошибались, потому что Россия чрезвычайно враждебно относится к Западу. Я не предполагала, что уже через год он прикажет убить Александра Литвиненко на улицах Лондона", - отметила Маннингем-Буллер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания построит "стену из дронов" для защиты стран НАТО от России, - Гили