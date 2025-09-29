РФ веде приховану війну проти Великої Британії, - екскерівниця МІ5 Меннінгем-Буллер

Кібератаки, шпигунство та таємні операції на британській території є доказом того, що Велика Британія вже перебуває у стані війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegraph, про це заявила глава Служби безпеки Великої Британії з 2002 по 2007 рік Еліза Меннінгем-Буллер.

"Фіона Гілл, можливо, права, коли каже, що ми вже ведемо війну з Росією. Це інший тип війни, але ворожість, кібератаки, фізичні атаки та розвідка широко розповсюджені", - вважає вона.

Меннінгем-Буллер зазначила, що російський диктатор Володимир Путін після вторгнення в Україну зайняв позицію тривалої ворожості до Заходу, займається саботажем і збором розвідданих, а також атакує людей у Великій Британії.

"Ми всі сподівалися, що після розпаду Радянського Союзу у нас з'явиться потенційний партнер. Це була одна з причин, чому Путін був з нами на саміті G8 у 2005 році. Я зустрілася з ним, коли він повернувся до Лондона. Але насправді ми помилялися, бо Росія надзвичайно вороже ставиться до Заходу. Я не передбачала, що вже за рік він накаже вбити Олександра Литвиненка на вулицях Лондона", - наголосила Маннінгем-Буллер.

