Венгрия запретила ряд украинских СМИ

Венгерское правительство запретило ряд украинских изданий. Таким образом там ответили на запрет двух пророссийских венгерских изданий в Украине.

Как сообщает hromadske, об этом написал министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

По его словам, Украина заблокировала венгерские Origo и Demokrata, "потому что они осмелились критически освещать политику санкций против России, военную поддержку Украины, изображать Европейский Союз и НАТО как раздробленные и не слишком эффективные организации".

Именно поэтому, "руководствуясь принципом взаимности" Венгрия ввела зеркальные меры против ряда украинских новостных порталов, которые перестанут быть доступными на территории Венгрии с сегодняшнего дня, 29 сентября.

Перечень запрещенных СМИ:

tsn.ua

oboz.ua

anons-zak.com.ua

ungvar.uz.ua

zakarpattya.net.ua

pravda.com.ua

hromadske.ua

nv.ua

lb.ua

insiderinfo.com.ua

uaonline.com.ua

eurointegration.com.ua

"Не думаю, что многие читают "Украинскую правду" или даже желают этого. Однако суверенному государству стоит дать пропорциональный ответ на абсолютно необоснованную атаку. [...] Если же кто-то хочет цензуры, лучше ограничить вмешательство Сороса во внутреннюю политику суверенных стран, а не свободу высказывания по этому поводу", - написал Гуляш.