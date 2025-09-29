Венгрия запретила ряд украинских СМИ
Венгерское правительство запретило ряд украинских изданий. Таким образом там ответили на запрет двух пророссийских венгерских изданий в Украине.
Как сообщает hromadske, об этом написал министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.
По его словам, Украина заблокировала венгерские Origo и Demokrata, "потому что они осмелились критически освещать политику санкций против России, военную поддержку Украины, изображать Европейский Союз и НАТО как раздробленные и не слишком эффективные организации".
Именно поэтому, "руководствуясь принципом взаимности" Венгрия ввела зеркальные меры против ряда украинских новостных порталов, которые перестанут быть доступными на территории Венгрии с сегодняшнего дня, 29 сентября.
Перечень запрещенных СМИ:
- tsn.ua
- oboz.ua
- anons-zak.com.ua
- ungvar.uz.ua
- zakarpattya.net.ua
- pravda.com.ua
- hromadske.ua
- nv.ua
- lb.ua
- insiderinfo.com.ua
- uaonline.com.ua
- eurointegration.com.ua
"Не думаю, что многие читают "Украинскую правду" или даже желают этого. Однако суверенному государству стоит дать пропорциональный ответ на абсолютно необоснованную атаку. [...] Если же кто-то хочет цензуры, лучше ограничить вмешательство Сороса во внутреннюю политику суверенных стран, а не свободу высказывания по этому поводу", - написал Гуляш.
Ось вам височайши стандарти демократiї НАТО, до яких Україна ще не готова.
Хоча - ти не просто довбойоб, а більше схожий на касапського провокатора.