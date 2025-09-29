РУС
Новости Венгрия запретила украинские СМИ
1 425 13

Венгрия запретила ряд украинских СМИ

Запрет украинских СМИ в Венгрии

Венгерское правительство запретило ряд украинских изданий. Таким образом там ответили на запрет двух пророссийских венгерских изданий в Украине.

Как сообщает hromadske, об этом написал министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

По его словам, Украина заблокировала венгерские Origo и Demokrata, "потому что они осмелились критически освещать политику санкций против России, военную поддержку Украины, изображать Европейский Союз и НАТО как раздробленные и не слишком эффективные организации".

Именно поэтому, "руководствуясь принципом взаимности" Венгрия ввела зеркальные меры против ряда украинских новостных порталов, которые перестанут быть доступными на территории Венгрии с сегодняшнего дня, 29 сентября.

Перечень запрещенных СМИ:

  • tsn.ua
  • oboz.ua
  • anons-zak.com.ua
  • ungvar.uz.ua
  • zakarpattya.net.ua
  • pravda.com.ua
  • hromadske.ua
  • nv.ua
  • lb.ua
  • insiderinfo.com.ua
  • uaonline.com.ua
  • eurointegration.com.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основатель Dragon Capital Фиала стал прямым владельцем "Украинской правды" вместо кипрской компании

"Не думаю, что многие читают "Украинскую правду" или даже желают этого. Однако суверенному государству стоит дать пропорциональный ответ на абсолютно необоснованную атаку. [...] Если же кто-то хочет цензуры, лучше ограничить вмешательство Сороса во внутреннюю политику суверенных стран, а не свободу высказывания по этому поводу", - написал Гуляш.

Автор: 

Венгрия (2157) запрет (1711) СМИ (3858)
забронити всі мадярські змі в Україні
29.09.2025 15:18 Ответить
+3
Ну Гуляш воно і є гуляш. Таке собі ні Богу свчка ні чорту кочерга. Звичайне смердюче прокацапське гівно.
29.09.2025 15:26 Ответить
+2
щоб такі довбойоби, як ти, запитували.
Хоча - ти не просто довбойоб, а більше схожий на касапського провокатора.
29.09.2025 15:48 Ответить
забронити всі мадярські змі в Україні
29.09.2025 15:18 Ответить
Нельзя так строго. Они же Говномарафет-ТВ не запретили, }{уйло им не велит.
29.09.2025 15:58 Ответить
Єсть на Мадярщині такий Мадяр (Péter Magyar, лідер партії "Тиса"), чи Ге́ргей Ка́рачонь (Gergely Karácsony, мер Будапешта), які мають свої ЗМІ - їх навпаки, потрібно підтримувати
29.09.2025 16:00 Ответить
Ну Гуляш воно і є гуляш. Таке собі ні Богу свчка ні чорту кочерга. Звичайне смердюче прокацапське гівно.
29.09.2025 15:26 Ответить
Байден, чтому Україна не в НАТО, с демкратiей щось не так?
Ось вам височайши стандарти демократiї НАТО, до яких Україна ще не готова.
29.09.2025 15:33 Ответить
не *****. Мад'ярщина - це не все НАТО, а лише його анал; буває і такий орган в здоровому організмі. Хоча ******* НАТО і важко назвати абсолютно здоровим... але нічого кращого, на жаль, немає.
29.09.2025 15:38 Ответить
То, чому Угорщина досi в НАТО, а Україна нi ?
29.09.2025 15:44 Ответить
щоб такі довбойоби, як ти, запитували.
Хоча - ти не просто довбойоб, а більше схожий на касапського провокатора.
29.09.2025 15:48 Ответить
То касапськоi провокатори задають не зручнi питаня, а "истинные патриоты" радiстно кукарiкають "НАТА вам ничиво ни далжна"?
29.09.2025 15:55 Ответить
кукурікай і далі. Тільки на банта залізь, щоб всі бачили такого петушару, як ти.
29.09.2025 16:02 Ответить
Якби не Угорщина, то ми були би вже і в ЄС і в НАТО...?...
29.09.2025 15:34 Ответить
Як би не було угоди параша-НАТО про недопуск України до системи колективної безпеки (НАТО).
29.09.2025 15:47 Ответить
Цензор! А чому вас в цьому списку нема? Доведеться нам, юзерам, постаратися, щоб ви в наступну чергу потрапили!
29.09.2025 15:35 Ответить
 
 