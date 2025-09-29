УКР
Угорщина заборонила українські ЗМІ
Угорщина заборонила низку українських ЗМІ

Заборона українськи ЗМІ в Угорщині

Угорський уряд заборонив низку українських видань. Таким чином там відповіли на заборону двох проросійських угорських видань в Україні.

Як повідомляє hromadske, про це написав міністр канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш.

За його словами, Україна заблокувала угорські Origo та Demokrata, "бо вони наважилися критично висвітлювати політику санкцій проти росії, військову підтримку України, зображати Європейський Союз і НАТО як роздроблені та не надто ефективні організації".

Саме тому, "керуючись принципом взаємності" Угорщина запровадила дзеркальні заходи проти низки українських новинних порталів, які перестануть бути доступними на території Угорщини від сьогодні, 29 вересня.

Перелік заборонених ЗМІ:

  • tsn.ua
  • oboz.ua
  • anons-zak.com.ua
  • ungvar.uz.ua
  • zakarpattya.net.ua
  • pravda.com.ua
  • hromadske.ua
  • nv.ua
  • lb.ua
  • insiderinfo.com.ua
  • uaonline.com.ua
  • eurointegration.com.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засновник Dragon Capital Фіала став прямим власником "Української правди" замість кіпрської компанії

"Не думаю, що багато хто читає "Українську правду" чи навіть бажає цього. Однак суверенній державі варто дати пропорційну відповідь на абсолютно необґрунтовану атаку. […] Якщо ж хтось прагне цензури, краще обмежити втручання Сороса у внутрішню політику суверенних країн, а не свободу висловлювання з цього приводу", - написав Гуляш.

Угорщина (2513) заборона (1480) ЗМІ (1383)
+10
забронити всі мадярські змі в Україні
показати весь коментар
29.09.2025 15:18 Відповісти
+4
Ну Гуляш воно і є гуляш. Таке собі ні Богу свчка ні чорту кочерга. Звичайне смердюче прокацапське гівно.
показати весь коментар
29.09.2025 15:26 Відповісти
+2
щоб такі довбойоби, як ти, запитували.
Хоча - ти не просто довбойоб, а більше схожий на касапського провокатора.
показати весь коментар
29.09.2025 15:48 Відповісти
забронити всі мадярські змі в Україні
показати весь коментар
29.09.2025 15:18 Відповісти
Нельзя так строго. Они же Говномарафет-ТВ не запретили, }{уйло им не велит.
показати весь коментар
29.09.2025 15:58 Відповісти
Єсть на Мадярщині такий Мадяр (Péter Magyar, лідер партії "Тиса"), чи Ге́ргей Ка́рачонь (Gergely Karácsony, мер Будапешта), які мають свої ЗМІ - їх навпаки, потрібно підтримувати
показати весь коментар
29.09.2025 16:00 Відповісти
Ну Гуляш воно і є гуляш. Таке собі ні Богу свчка ні чорту кочерга. Звичайне смердюче прокацапське гівно.
показати весь коментар
29.09.2025 15:26 Відповісти
Байден, чтому Україна не в НАТО, с демкратiей щось не так?
Ось вам височайши стандарти демократiї НАТО, до яких Україна ще не готова.
показати весь коментар
29.09.2025 15:33 Відповісти
не *****. Мад'ярщина - це не все НАТО, а лише його анал; буває і такий орган в здоровому організмі. Хоча ******* НАТО і важко назвати абсолютно здоровим... але нічого кращого, на жаль, немає.
показати весь коментар
29.09.2025 15:38 Відповісти
То, чому Угорщина досi в НАТО, а Україна нi ?
показати весь коментар
29.09.2025 15:44 Відповісти
щоб такі довбойоби, як ти, запитували.
Хоча - ти не просто довбойоб, а більше схожий на касапського провокатора.
показати весь коментар
29.09.2025 15:48 Відповісти
То касапськоi провокатори задають не зручнi питаня, а "истинные патриоты" радiстно кукарiкають "НАТА вам ничиво ни далжна"?
показати весь коментар
29.09.2025 15:55 Відповісти
кукурікай і далі. Тільки на банта залізь, щоб всі бачили такого петушару, як ти.
показати весь коментар
29.09.2025 16:02 Відповісти
Якби не Угорщина, то ми були би вже і в ЄС і в НАТО...?...
показати весь коментар
29.09.2025 15:34 Відповісти
Як би не було угоди параша-НАТО про недопуск України до системи колективної безпеки (НАТО).
показати весь коментар
29.09.2025 15:47 Відповісти
Цензор! А чому вас в цьому списку нема? Доведеться нам, юзерам, постаратися, щоб ви в наступну чергу потрапили!
показати весь коментар
29.09.2025 15:35 Відповісти
 
 