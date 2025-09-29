Угорщина заборонила низку українських ЗМІ

Угорський уряд заборонив низку українських видань. Таким чином там відповіли на заборону двох проросійських угорських видань в Україні.

Як повідомляє hromadske, про це написав міністр канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш.

За його словами, Україна заблокувала угорські Origo та Demokrata, "бо вони наважилися критично висвітлювати політику санкцій проти росії, військову підтримку України, зображати Європейський Союз і НАТО як роздроблені та не надто ефективні організації".

Саме тому, "керуючись принципом взаємності" Угорщина запровадила дзеркальні заходи проти низки українських новинних порталів, які перестануть бути доступними на території Угорщини від сьогодні, 29 вересня.

Перелік заборонених ЗМІ:

tsn.ua

oboz.ua

anons-zak.com.ua

ungvar.uz.ua

zakarpattya.net.ua

pravda.com.ua

hromadske.ua

nv.ua

lb.ua

insiderinfo.com.ua

uaonline.com.ua

eurointegration.com.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засновник Dragon Capital Фіала став прямим власником "Української правди" замість кіпрської компанії

"Не думаю, що багато хто читає "Українську правду" чи навіть бажає цього. Однак суверенній державі варто дати пропорційну відповідь на абсолютно необґрунтовану атаку. […] Якщо ж хтось прагне цензури, краще обмежити втручання Сороса у внутрішню політику суверенних країн, а не свободу висловлювання з цього приводу", - написав Гуляш.