На фронте зафиксировано 75 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Северо-Слобожанском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 75.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Враг не прекращает наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадал населенный пункт Заречное Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив четыре управляемые авиабомбы, а также совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении с начала суток враг не проводил наступательных действий.

Читайте: Враг пытался улучшить тактическое положение в центральной части Волчанска и возобновил наступление в районе Амбарного, - ОСГВ "Днепр"

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Северском направлении наши защитники отражают попытку противника продвинуться вперед в сторону населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Русина Яра и Полтавки. Силы обороны успешно отбили все десять вражеских атак.

На Покровском направлении сегодня враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное. До сих пор бои продолжаются в двух локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригорьевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Также читайте: Россия отказалась от любых переговоров о завершении войны в Украине, - Вэнс

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подверглись населенные пункты Новопавловка и Железнодорожное.

На Ореховском направлении с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеских штурма. Авиация врага ударила в районе населенного пункта Отрадокаменка.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!