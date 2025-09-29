РУС
Россия делает "ошибку за ошибкой" в войне против Украины, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Россия делает "ошибку за ошибкой" в войне против Украины и гибридной агрессии против Запада, что только укрепляет единство европейских союзников.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Вадефуля, даже инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии российскими самолетами имел противоположный эффект для Москвы. Он объединил союзников и усилил поддержку Польши, Эстонии и Румынии, даже среди крайне правых в немецкой AfD.

Министр подчеркнул, что действия Кремля демонстрируют его слабость, тогда как европейские демократии получают шанс укрепить собственную безопасность. Германия готова инвестировать в рост оборонных усилий до 5% ВВП, чтобы гарантировать способность НАТО и Украины противодействовать российской агрессии.

Вадефуль также подчеркнул важность восстановления роли Веймарского треугольника (Германия, Франция, Польша), который должен сосредоточиться на поддержке Украины. Он отметил, что союзники должны продемонстрировать Москве и миру общность действий и готовность поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Це не помилки. Помилки притаманні свідомим а людожери в кремлі і в навколишніх болотах здоровий глузд і вільне мислення вважають за злочин. Там панує природна злоба на всіх і вся. Це Захід може помилятися а тим виродкам це не загрожує. Це все одно що сказати Чикатіло помилився.
