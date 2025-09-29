Росія робить "помилку за помилкою" у війні проти України, - Вадефуль

Росія робить "помилку за помилкою" у війні проти України та гібридній агресії проти Заходу, що лише зміцнює єдність європейських союзників.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Вадефуля, навіть інцидент із порушенням повітряного простору Естонії російськими літаками мав протилежний ефект для Москви. Він об’єднав союзників та посилив підтримку Польщі, Естонії та Румунії, навіть серед крайніх правих у німецькій AfD.

Міністр наголосив, що дії Кремля демонструють його слабкість, тоді як європейські демократії отримують шанс зміцнити власну безпеку. Німеччина готова інвестувати у зростання оборонних зусиль до 5% ВВП, щоб гарантувати здатність НАТО та України протидіяти російській агресії.

Вадефуль також підкреслив важливість відновлення ролі Веймарського трикутника (Німеччина, Франція, Польща), який має зосередитися на підтримці України. Він зазначив, що союзники повинні продемонструвати Москві та світу спільність дій і готовність підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.

