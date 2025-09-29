ВАКС конфисковал как необоснованный актив Audi Q7 мэра одного из городов Львовской области

29 сентября 2025 года ВАКС удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованным актива, которым пользуется глава одного из городов на Львовщине, и взыскании в доход государства (гражданская конфискация). Речь идет об автомобиле Audi Q7, 2023 года выпуска, стоимостью 4,2 млн грн.

На основании собранных детективами НАБУ совместно с прокурорами САП материалов установлено, что в 2023 году дочь мэра приобрела в собственность автомобиль. При этом есть достаточно доказательств, свидетельствующих, что им после приобретения пользовался исключительно городской голова. Кроме того, он мог прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения упомянутым имуществом. Это подтверждает, что оформление покупки на дочь чиновника стало маневром для сокрытия реального владельца автомобиля. В дальнейшем во избежание гражданской конфискации автомобиля лица осуществили еще одну процедуру купли-продажи, вследствие которой право собственности якобы было передано третьему лицу.

"Проведенный анализ имущественного положения и расходов чиновника, членов его семьи подтвердил невозможность приобретения этого актива за счет законных доходов", - отмечают в прокуратуре.

Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме.

По информации СМИ, речь идет о городском голове Самбора на Львовщине Юрии Гамаре.

