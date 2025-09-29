ВАКС конфіскував як необґрунтований актив Audi Q7 мера одного з міст на Львівщині

29 вересня 2025 року ВАКС задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу, яким користується голова одного з міст на Львівщині, та стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація). Мова йде про автомобіль Audi Q7, 2023 року випуску, вартістю 4,2 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

На підставі зібраних детективами НАБУ спільно з прокурорами САП матеріалів установлено, що у 2023 році донька мера набула у власність автомобіль. При цьому є достатньо доказів, які свідчать, що ним після придбання користувався виключно міський голова. Крім того, він міг прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном. Це підтверджує, що оформлення покупки на доньку посадовця стало маневром для приховання реального власника автомобіля. У подальшому задля уникнення цивільної конфіскації автомобіля особи здійснили ще одну процедуру купівлі-продажу, у результаті якої право власності начебто було передано третій особі.

"Проведений аналіз майнового стану та видатків посадовця, членів його сім'ї підтвердив неможливість придбання цього активу за рахунок законних доходів", - зазначають у прокуратурі.

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позов у повному обсязі.

За інформацією ЗМІ, мова йде про міського голову Самбора на Львівщині Юрія Гамара.

