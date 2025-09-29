РУС
Растраты в детдоме Солнышко
453 2

Растрата 230 млн грн в детском доме "Солнышко": прокуратура начала расследование

дитбудинок

Правоохранители начали расследование возможной растраты более 230 миллионов гривен на содержание запорожского детского дома "Солнышко", из которого эвакуировали всех воспитанников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В Офисе генпрокурора отметили, что основанием для внесения сведений в ЕРДР стала публикация в NGL.media о деятельности детдома "Солнышко".

По имеющимся данным, несмотря на то, что его воспитанники были эвакуированы еще в начале полномасштабного российского вторжения, заведение продолжало получать значительное бюджетное финансирование.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные действия, выясняются все обстоятельства возможных злоупотреблений и круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, что накануне медиа NGL.media опубликовало расследование, в котором говорится о том, что украинский детдом "Солнышко" в первые дни российского вторжения эвакуировал всех воспитанников из Запорожья на Львовщину, впрочем большинство воспитателей не поехали вместе с детьми, а остались в Запорожье и еще более трех лет получали заработную плату и премии.

Отмечается, что в целом содержание детдома без детей обошлось в более 230 млн грн, из которых почти 212 млн грн пошли на выплаты воспитателей, большинство из которых официально находились в "простое".

Читайте также: Работники запорожского детдома "Солнышко" не эвакуировались вместе с детьми и более 3 лет получали зарплату и премию, - СМИ

Автор: 

Запорожье (2784) расследование (3075) Запорожская область (3590) детдом (41) Офис Генпрокурора (2658) Запорожский район (274)
Все було по-закону: нарахування зарплати за простій основній масі вихователів, а тим, хто номінально працювали і їздили у відрядження до Львова, виплачували відрядні і премії. Згідно наказів, все як годиться.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:13 Ответить
один дитсадочок? один? 230 мільонів?
показать весь комментарий
29.09.2025 19:18 Ответить
 
 