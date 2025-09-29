Растрата 230 млн грн в детском доме "Солнышко": прокуратура начала расследование

Правоохранители начали расследование возможной растраты более 230 миллионов гривен на содержание запорожского детского дома "Солнышко", из которого эвакуировали всех воспитанников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

В Офисе генпрокурора отметили, что основанием для внесения сведений в ЕРДР стала публикация в NGL.media о деятельности детдома "Солнышко".

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

По имеющимся данным, несмотря на то, что его воспитанники были эвакуированы еще в начале полномасштабного российского вторжения, заведение продолжало получать значительное бюджетное финансирование.

Сейчас в рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные действия, выясняются все обстоятельства возможных злоупотреблений и круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, что накануне медиа NGL.media опубликовало расследование, в котором говорится о том, что украинский детдом "Солнышко" в первые дни российского вторжения эвакуировал всех воспитанников из Запорожья на Львовщину, впрочем большинство воспитателей не поехали вместе с детьми, а остались в Запорожье и еще более трех лет получали заработную плату и премии.

Отмечается, что в целом содержание детдома без детей обошлось в более 230 млн грн, из которых почти 212 млн грн пошли на выплаты воспитателей, большинство из которых официально находились в "простое".

Читайте также: Работники запорожского детдома "Солнышко" не эвакуировались вместе с детьми и более 3 лет получали зарплату и премию, - СМИ