Розтрата 230 млн грн у дитбудинку "Сонечко": прокуратура розпочала розслідування

Правоохоронці розпочали розслідування ймовірної розтрати понад 230 мільйонів гривень на утримання запорізького дитячого будинку "Сонечко", з якого евакуювали всіх вихованців.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора зазначили, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала публікація в NGL.media щодо діяльності дитбудинку "Сонечко".

За наявними даними, попри те, що його вихованців було евакуйовано ще на початку повномасштабного російського вторгнення, заклад продовжував отримувати значне бюджетне фінансування.

Наразі у межах кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії, з’ясовуються всі обставини можливих зловживань та коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, що напередодні медіа NGL.media опублікувало розслідування, в якому йдеться про те, що український дитбудинок "Сонечко" у перші дні російського вторгнення евакуював усіх вихованців із Запоріжжя на Львівщину, втім більшість вихователів не поїхали разом з дітьми, а залишилися у Запоріжжі і ще понад три роки отримували заробітну плату та премії.

Зазначається, що загалом утримання дитбудинку без дітей обійшлося у понад 230 млн грн, з яких майже 212 млн грн пішли на виплати вихователів, більшість з яких офіційно перебували у "простої".

