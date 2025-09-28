Працівники запорізького дитбудинку "Сонечко" не евакуювалися разом з дітьми та понад 3 роки отримували зарплату і премію, - ЗМІ

Український дитбудинок "Сонечко" у перші дні російського вторгнення евакуював усіх вихованців із Запоріжжя на Львівщину, втім більшість вихователів не поїхали разом з дітьми, а залишилися у Запоріжжі і ще понад три роки отримували заробтну плату та премії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NGL.media.

Як зазначається, загалом утримання дитбудинку без дітей обійшлося у понад 230 млн грн, з яких майже 212 млн грн пішли на виплати вихователів, більшість з яких офіційно перебували у "простої".

Запорізький будинок дитини "Сонечко" журналісти NGL.media зауважили ще навесні цього року, коли працювали над текстом про те, як українські інтернати отримують мільйони гривень на маніпуляціях дітьми. Увагу привернуло те, що саме "Сонечко" мало найбільший бюджет з-поміж усіх дитячих інституційних закладів в Україні.

Також читайте: В Україні спростили отримання субсидій для дитбудинків сімейного типу та прийомних сімей. Що змінилося?

Ольга Ревченко, педіатриня будинку дитини "Сонечко", пригадує, що усі її колеги вірили у швидке закінчення війни. Лише в середині березня вони почали виїжджати разом з дітьми евакуаційними потягами до Львова.

Так лікарка з 13 дітьми опинилася у львівському будинку дитини "Мальви". Вона виявилась єдиною з 424 працівників "Сонечка", яка переїхала і досі залишається з дітьми. Ще кілька її колег приїжджали до Львова доглядати за дітьми вахтовим методом. Більшість перейшла у так званий "простій" , відмовившись їхати разом із дітьми. При цьому виплачується не нижче 2/3 тарифної ставки окладу працівника і цей період враховується у трудовий стаж.

За даними видання, загалом у березні 2022 року з "Сонечка" вивезли 178 дітей віком до шести років. Проте всі вони офіційно перебували на обліку у цьому дитбудинку, хоча фактично проживали за тисячу кілометрів звідти – переважно на Львівщині.

"Те, що діти і далі були на обліку запорізького закладу, уповільнювало процес їхнього переведення у сімейні форми виховання. Згідно з законом, потенційні усиновлювачі чи ті, хто хочуть взяти дітей під патронат, повинні були звертатися у Службу у справах дітей того міста, де офіційно зареєстрована дитина. У цьому випадку – у Запоріжжя", - пояснює Василина Дибайло, директорка міжнародної благодійної організації "Партнерство "Кожній дитині"", яка допомагала потенційним всиновлювачам і навіть кілька разів оплачувала перебування співробітників "Сонечка" у львівських готелях.

Також читайте: 2000 скалічених дитячих душ щороку: під Кабміном вимагали заборонити відправляти немовлят у будинки дитини. ФОТОрепортаж

Загалом упродовж 2022-2024 років із Запоріжжя на Львівщину перемістили 263 дитини. З них 146 дітей влаштували у сімейні форми виховання.

За даними, які є у розпорядженні NGL.media, з моменту евакуації дітей упродовж 2022-2025 років майже 300 працівників "Сонечка" залишалися в простої. За словами ексзаступниці директорки запорізького будинку дитини Оксани Найдьонової, ці люди не працювали, але отримували дві третини своєї зарплати.

Загалом з 2022 по 2025 роки бюджет будинку дитини "Сонечко" склав 297 млн грн, яких витратили 233 млн грн. З цієї суми зарплати і премії персоналу склали майже 212 млн грн.

Цікаво, що премії теж були частиною витрат "Сонечка". Згідно з документами, які є у розпорядженні видання, лише за вересень 2024 року їхня сума склала понад 800 тис. грн. Додаткову оплату 11 працівників отримали з несподіваного приводу - на честь свята Різдва Богородиці. Принаймні такою зазначено причину преміювання.

Всього того місяця майже 100 працівників отримали надбавку. Найбільше - сумарно 31 тис. грн - отримала тодішня заступниця директорки Оксана Найдьонова. Вона також призначала премії більшості працівникам.

У коментарі журналістам Найдьонова зазначила, що премії отримували працівники, які не перебували в простої – вихователі, лікарі, а також адміністрація закладу. Детальніше розповісти, за яким саме принципом вони нараховувалися, Найдьонова відмовилася на тій підставі, що не пам’ятає деталей. З початку цього року вона вже працює на новій роботі.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Ольга Червоненко до весни 2025 року працювала вихователькою "Сонечка" і їздила у відрядження в Журавно на Львівщину. Згідно з документами, у вересні 2024-го вона отримала вісім тисяч гривень премії. Жінка стверджує – справді за відрядження їм доплачували, але "до п’яти тисяч гривень максимум".

Водночас її колишня колега - медична сестра Людмила Стрешна, яка також супроводжувала дітей на Львівщину і якій нібито теж доплачували - повідомила NGL.media, що не отримувала ніяких премій.

Схоже стверджує і Юлія Брацило, яка раніше працювала кухаркою в Запоріжжі і начебто того місяця отримала додаткові 16 тис. грн. За її словами, премії на таку суму вона не пам’ятає.

Переміщені ж вихованці "Сонечка" забезпечувалися коштом закладів, куди їх евакуювали. Львівська облрада у відповідь на запит ЗМІ надала інформацію про витрати з обласного бюджету на утримання дітей з "Сонечка" у кожному з комунальних закладів на Львівщині. Загалом за 2022-2025 років це майже 123 млн грн - тобто майже удвічі менше, ніж "Сонечко" витратило за цей час лише на зарплати своїм працівникам.

Читайте: Кадирівці планували захопити мешканців дитбудинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ, - МВС

Окрім витрат з бюджету, на дітей збирали благодійну допомогу. Зокрема, благодійний фонд "Щасливе сонечко", який декларує, що допомагає, зокрема, евакуйованим із Запоріжжя дітям.