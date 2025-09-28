Работники запорожского детского дома "Солнышко" не эвакуировались вместе с детьми и более 3 лет получали зарплату и премию, - СМИ

Украинский детдом "Солнышко" в первые дни российского вторжения эвакуировал всех воспитанников из Запорожья на Львовщину, впрочем большинство воспитателей не уехали вместе с детьми, а остались в Запорожье и еще более трех лет получали заработную плату и премии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NGL.media.

Как отмечается, в целом содержание детдома без детей обошлось в более чем 230 млн грн, из которых почти 212 млн грн пошли на выплаты воспитателей, большинство из которых официально находились в "простое".

Запорожский дом ребенка "Солнышко" журналисты NGL.media заметили еще весной этого года, когда работали над текстом о том, как украинские интернаты получают миллионы гривен на манипуляциях детьми. Внимание привлекло то, что именно "Солнышко" имело самый большой бюджет среди всех детских институциональных учреждений в Украине.

Ольга Ревченко, педиатр дома ребенка "Солнышко", вспоминает, что все ее коллеги верили в скорое окончание войны. Только в середине марта они начали выезжать вместе с детьми эвакуационными поездами во Львов.

Так врач с 13 детьми оказалась во львовском доме ребенка "Мальвы". Она оказалась единственной из 424 работников "Солнышка", которая переехала и до сих пор остается с детьми. Еще несколько ее коллег приезжали во Львов ухаживать за детьми вахтовым методом. Большинство перешло в так называемый "простой", отказавшись ехать вместе с детьми. При этом выплачивается не ниже 2/3 тарифной ставки оклада работника и этот период учитывается в трудовой стаж.

По данным издания, всего в марте 2022 года из "Солнышка" вывезли 178 детей в возрасте до шести лет. Однако все они официально состояли на учете в этом детдоме, хотя фактически проживали за тысячу километров оттуда - преимущественно на Львовщине.

"То, что дети и дальше были на учете запорожского учреждения, замедляло процесс их перевода в семейные формы воспитания. Согласно закону, потенциальные усыновители или те, кто хотят взять детей под патронат, должны были обращаться в Службу по делам детей того города, где официально зарегистрирован ребенок. В этом случае - в Запорожье", - объясняет Василиса Дыбайло, директор международной благотворительной организации "Партнерство "Каждому ребенку"", которая помогала потенциальным усыновителям и даже несколько раз оплачивала пребывание сотрудников "Солнышка" во львовских отелях.

Всего в течение 2022-2024 годов из Запорожья на Львовщину переместили 263 ребенка. Из них 146 ребенка устроили в семейные формы воспитания.

По данным, которые есть в распоряжении NGL.media, с момента эвакуации детей в течение 2022-2025 годов почти 300 работников "Солнышка" оставались в простое. По словам экс-заместителя директора запорожского дома ребенка Оксаны Найденовой, эти люди не работали, но получали две трети своей зарплаты.

Всего с 2022 по 2025 годы бюджет дома ребенка "Солнышко" составил 297 млн грн, которых потратили 233 млн грн. Из этой суммы зарплаты и премии персонала составили почти 212 млн грн.

Интересно, что премии тоже были частью расходов "Солнышка". Согласно документам, которые есть в распоряжении издания, только за сентябрь 2024 года их сумма составила более 800 тыс. грн. Дополнительную оплату 11 работников получили по неожиданному поводу - в честь праздника Рождества Богородицы. По крайней мере такой указана причина премирования.

Всего в том месяце почти 100 работников получили надбавку. Больше всего - суммарно 31 тыс. грн - получила тогдашний заместитель директора Оксана Найденова. Она также назначала премии большинству работников.

В комментарии журналистам Найденова отметила, что премии получали работники, которые не находились в простое - воспитатели, врачи, а также администрация заведения. Подробнее рассказать, по какому именно принципу они начислялись, Найденова отказалась на том основании, что не помнит деталей. С начала этого года она уже работает на новой работе.

Ольга Червоненко до весны 2025 года работала воспитательницей "Солнышка" и ездила в командировки в Журавно на Львовщину. Согласно документам, в сентябре 2024-го она получила восемь тысяч гривен премии. Женщина утверждает - действительно за командировки им доплачивали, но "до пяти тысяч гривен максимум".

В то же время ее бывшая коллега - медицинская сестра Людмила Стрешная, которая также сопровождала детей на Львовщину и которой якобы тоже доплачивали - сообщила NGL.media, что не получала никаких премий.

Похожее утверждает и Юлия Брацило, которая ранее работала поварихой в Запорожье и якобы в том месяце получила дополнительных 16 тыс. грн. По ее словам, премии на такую сумму она не помнит.

Перемещенные же воспитанники "Солнышка" обеспечивались за счет учреждений, куда их эвакуировали. Львовский облсовет в ответ на запрос СМИ предоставил информацию о расходах из областного бюджета на содержание детей из "Солнышка" в каждом из коммунальных учреждений на Львовщине. Всего за 2022-2025 годы это почти 123 млн грн - то есть почти вдвое меньше, чем "Солнышко" потратило за это время только на зарплаты своим работникам.

Кроме расходов из бюджета, на детей собирали благотворительную помощь. В частности, благотворительный фонд "Счастливое солнышко", который декларирует, что помогает, в частности, эвакуированным из Запорожья детям.