Беспилотник ВСУ нанес удар по российскому блокпосту с антидроновыми сетками. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении дрон-камикадзе с оптоволоконным управлением подразделения "Aquila" бригады "Сталевий кордон" совершил налет на вражеский блокпост, прикрытый антидроновой сеткой.

Беспилотник пролетел более 20 км и попал в цель, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты не ожидали удара по столь отдаленному и якобы защищенному объекту и пытались спрятаться", - говорится в комментарии ГПСУ под видео.

