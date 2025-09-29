Беспилотник ВСУ нанес удар по российскому блокпосту с антидроновыми сетками. ВИДЕО
На Северо-Слобожанском направлении дрон-камикадзе с оптоволоконным управлением подразделения "Aquila" бригады "Сталевий кордон" совершил налет на вражеский блокпост, прикрытый антидроновой сеткой.
Беспилотник пролетел более 20 км и попал в цель, сообщает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты не ожидали удара по столь отдаленному и якобы защищенному объекту и пытались спрятаться", - говорится в комментарии ГПСУ под видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Смерть ворогам !!!
.