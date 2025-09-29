РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10399 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
4 264 8

Беспилотник ВСУ нанес удар по российскому блокпосту с антидроновыми сетками. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении дрон-камикадзе с оптоволоконным управлением подразделения "Aquila" бригады "Сталевий кордон" совершил налет на вражеский блокпост, прикрытый антидроновой сеткой.

Беспилотник пролетел более 20 км и попал в цель, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты не ожидали удара по столь отдаленному и якобы защищенному объекту и пытались спрятаться", - говорится в комментарии ГПСУ под видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов 63-й ОМБр уничтожили более двух десятков оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

армия РФ (20698) беспилотник (4335) Госпогранслужба (6879) блокпост (276)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
залетів ще й шукає кого довбанути
показать весь комментарий
29.09.2025 19:20 Ответить
Ювелірна робота.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:55 Ответить
Ті сітки, то гроші на вітер - порве їх вітром, без питань.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:33 Ответить
пролетів понад 20 км і влучив у ціль - браво, бравісімо

Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Смерть ворогам !!!
показать весь комментарий
29.09.2025 19:38 Ответить
Красиво !

.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:39 Ответить
Справжній вищий пілотаж.
показать весь комментарий
29.09.2025 19:55 Ответить
а де " мальчік в труSіках " ....десь він там є ...
показать весь комментарий
29.09.2025 19:57 Ответить
Лайк!
показать весь комментарий
29.09.2025 20:07 Ответить
 
 