Зеленский предложил правительству выделить почти 4 млрд грн на создание 1000 часов украинского контента, - СМИ
Президент Владимир Зеленский предложил правительству выделить средства на создание 1000 часов украинского контента.
Об этом шла речь на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 29 сентября, пишет "Детектор медиа", сообщает Цензор.НЕТ.
На создание тысячи часов украинского контента планируют выделить средства из дополнительных почти 4 миллиардов гривен, заложенных в проекте государственного бюджета на 2026 год для Министерства культуры и стратегических коммуникаций.
На заседании комитета большинством голосов поддержали предложение по распределению дополнительных средств.
"На культуру добавили почти 4 миллиарда гривен, а именно для реализации инициативы президента Украины по созданию 1000 часов украинского контента. Вы знаете, как Россия массово не только производит свой контент, но и продвигает его за рубежом. Поэтому создание украинского контента в большем объеме - это вопрос национальной безопасности, устойчивости и единства, укрепления украинской идентичности", - сказал в комментарии "Детектору медиа" глава комитета Никита Потураев.
По его словам, предварительное распределение средств предусматривает более миллиарда на Госкино и почти миллиард для Украинского культурного фонда. Дополнительное финансирование получат также Украинский институт, Украинский Институт Книги, Институт национальной памяти, Госэтнополитики и другие институты.
Отмечается, что в обсуждении приняли участие народные депутаты Владимир Вятрович, Павел Сушко, Евгения Кравчук, Николай Княжицкий, София Федина, Юрий Павленко, Ирина Констанкевич. Также министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, заместитель министра культуры Галина Григоренко, председатель Госкино Андрей Осипов и другие.
Участники договорились об отдельной встрече с и. о. министра культуры Татьяной Бережной, где обсудят реализацию инициативы президента "Производство 1000 часов украинского контента".
откуда дєньгі, Зін ?
ВПК працює на 50%, а кошти додаткові"
.
100 000 БПЛА по 1000 дол.. або
200 000 БПЛА по 500 дол.
це - тисячі врятованих життів наших Воїнів !!!
.
За це, треба уже нести відповідальність, разом з гончаруком, шмигалем та Свириденко!!
--------------------
Савпадєнiє? Нє думаю
Потрібно крутити оркам -військовополоненим. Але можуть притягти в Гаазі за звірства.
оце я понімаю, потужна відповідь по москві!
то ікона!
«Два талановитих айтишники, Максим та Данило, втікають з фронтового Харкова і, по дорозі на Львів, опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі».
захисникам в окопи браковані міни, а в нічні клюби контент!
пусть монатики и кварталы снимают за свои деньги контент и зарабатывают на рекламе и так далее! с какого хера им деньги платить? тогда пусть дает бабки каждому бизнесу,для его поддержки.
Бойового застосування крилатої ракети FP-5 «Фламінго» досі не було. Злив через інтернет-бачки і «Мілітарний» з посиланням на нібито якісь «військові кола» про атаку «Фламінго» по базі російських прикордонників під Армянськом не відповідає дійсності.
Запуск трьох ракет підряд у бік Чорного моря, який представляють як свідчення атаки, був просто запуском у бік Чорного моря, без бойових частин і без застосування по бойових цілях.
Супутникові знімки демонструють якісь пошкодження будівель на базі, але характер пошкоджень не відповідає заявленій потужності ********** в більш ніж 1 тонну. Пошкодження характерні для ********** вагою до 50 кг.
Якби були бойові застосування ракети «Фламінго», про них би неодмінно повідомили Генштаб, міністр оборони і сам президент. Ніхто б не пропустив такої новини.
У всьому світі не так багато заводів, що виробляють реактивні авіаційні двигуни, і всього 5 країн, що виробляють такі складні інженерні вироби - США, Великобританія, Франція, росія і Китай.
Україна втратила можливість виробляти реактивні двигуни на заводі «Мотор-Січ», де раніше вироблялися мотори АІ-25, які встановлює на свої «Фламінго» компанія Fire Point.
Вартість заводу з виробництва реактивних двигунів оцінюється від 200 млн (збірка) до 1 млрд доларів; вартість індустріального комплексу повного циклу, з урахуванням суміжних виробництв - 1,5 млрд доларів. Це тільки вартість цехів, обладнання, верстатів і оснащення.
Ціну підготовленого кваліфікованого персоналу взагалі важко порахувати - у нас в країні такого персоналу практично не залишилося, а ті, хто на старих радянських заготовках щось збирав у Запоріжжі і займався ремонтом - це, переважно, старі радянські кадри.
Тому бравурні заяви архітекторки бетонних меблів про те, що Fire Point побудує завод з виробництва «ліцензійної копії» двигуна АІ-25 - це повний блеф.
А тепер трохи цифр:
З 1967 по 1998 рік було вироблено 6300 двигунів АІ-25. Тобто темпи виробництва двигуна АІ-25 при високому попиті другої половини ХХ століття становили 203 штуки на рік, або 17 штук на місяць.
Всього 17 штук на місяць, Карл!
Дуже хотілося б подивитися на завод, який може виробляти двигуни АІ-25 з темпом 7 штук на добу, як обіцяє керівництво компанії Fire Point, яке не знає навіть елементарної математики і не знайоме з двигунобудуванням.
Йдемо далі, компанія Fire Point заявляє, що викупила «тисячі» старих двигунів АІ-25 для початку виробництва ракет «Фламінго» з темпом 50 ракет на місяць, а з наступного місяця - 200 ракет на місяць, при тому що вже близько 80 ракет вироблено.
Давайте порахуємо.
Тож, всього було вироблено 6300 штук двигунів АІ-25. Більша частина цих двигунів давно вичерпала свій ресурс і була відправлена на металобрухт. Якась частина загинула разом з літаками в ході експлуатації.
Цими двигунами масово комплектували навчально-тренувальні літаки Л-39 і пасажирські Як-40.
Літаків Л-39 було вироблено 2900 штук, більша частина з яких була направлена... упс! - до росії. Туди ж була направлена деяка частина запасних двигунів АІ-25. Орієнтовно - не менше 300 штук. Тобто, всього 3200 моторів, з яких 80% опинилися на території ворожої держави - приблизно 2500 штук.
Літаків Як-40 було вироблено 1012 штук. На кожен літак ставилося 3 двигуни АІ-25. Всього двигунів 3036. Невідома кількість запасних двигунів, поставлених Аерофлоту, але відомо, що понад 120 літаків було продано в інші країни, а в росії експлуатувалося понад 700 бортів, тобто ще 2100 двигунів, які компанія Fire Point не зможе купити.
Тобто, не менше ніж 2500+2100=4600 двигунів АІ-25 недоступні, тому що вони знаходяться на території росії, або давно утилізовані на території росії.
Залишається 6300-4600=1700 двигунів, які могуть бути за межами росії. Не менше 80% цих двигунів утилізовано, оскільки утилізовано вже понад 95% літаків, на яких вони встановлювалися.
Наприклад, літаків ЯК-40 експлуатується в світі всього близько 40 одиниць, і більша частина в росії. Літаків Л-39 знаходиться в експлуатації не більше 250 штук у всьому світі. І всі ці літаки також потребують запасних двигунів.
Тобто, компанії Fire Point може бути доступно для покупки (якщо продадуть) не більше 250 старих двигунів АІ-25.
А щоб побудувати завод, потрібно мінімум 1,0 млрд доларів, близько 2 тисяч висококваліфікованих працівників і не менше 2 років.
Про яке серійне виробництво по 50 або навіть 200 штук ракет «Фламінго» вони говорять, якщо з 250 теоретично доступних для покупки двигунів АІ-25 вони вже мінімум 80 (за заявами компанії) використали?..
Залишилося всього 170 двигунів, або менше...
Дуже смішно.
Олександр Кршемінській
"Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, але фінансування недостатньо, - Зеленський" ссылка
.
Оце тема для для ************-зброю клянчать, гроші бюджету крадуть , й Європа їм буде платит за український контент ... Вони Умєрова вілли крутили місяць , а тепер будуть показувати російськомовних героїв воїнів в ЗСУ й розказувати їм на що Вовка грабує в них гроші ...
ду-май-тєха-вай-тє !!!
.
Да?
тогда можно брать новое авто за 12-13 тысяч баксов ..
а евро 6 начинается от 17000 ......
я буду вынужден брать 10 летнее убитое авто вместо нового...