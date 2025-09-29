Зеленский предложил правительству выделить почти 4 млрд грн на создание 1000 часов украинского контента, - СМИ

Президент Владимир Зеленский предложил правительству выделить средства на создание 1000 часов украинского контента.

Об этом шла речь на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 29 сентября, пишет "Детектор медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

На создание тысячи часов украинского контента планируют выделить средства из дополнительных почти 4 миллиардов гривен, заложенных в проекте государственного бюджета на 2026 год для Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

На заседании комитета большинством голосов поддержали предложение по распределению дополнительных средств.

"На культуру добавили почти 4 миллиарда гривен, а именно для реализации инициативы президента Украины по созданию 1000 часов украинского контента. Вы знаете, как Россия массово не только производит свой контент, но и продвигает его за рубежом. Поэтому создание украинского контента в большем объеме - это вопрос национальной безопасности, устойчивости и единства, укрепления украинской идентичности", - сказал в комментарии "Детектору медиа" глава комитета Никита Потураев.

По его словам, предварительное распределение средств предусматривает более миллиарда на Госкино и почти миллиард для Украинского культурного фонда. Дополнительное финансирование получат также Украинский институт, Украинский Институт Книги, Институт национальной памяти, Госэтнополитики и другие институты.

Отмечается, что в обсуждении приняли участие народные депутаты Владимир Вятрович, Павел Сушко, Евгения Кравчук, Николай Княжицкий, София Федина, Юрий Павленко, Ирина Констанкевич. Также министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, заместитель министра культуры Галина Григоренко, председатель Госкино Андрей Осипов и другие.

Участники договорились об отдельной встрече с и. о. министра культуры Татьяной Бережной, где обсудят реализацию инициативы президента "Производство 1000 часов украинского контента".

