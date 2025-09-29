РУС
Новости
Зеленский предложил правительству выделить почти 4 млрд грн на создание 1000 часов украинского контента, - СМИ

Зеленський

Президент Владимир Зеленский предложил правительству выделить средства на создание 1000 часов украинского контента.

Об этом шла речь на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 29 сентября, пишет "Детектор медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

На создание тысячи часов украинского контента планируют выделить средства из дополнительных почти 4 миллиардов гривен, заложенных в проекте государственного бюджета на 2026 год для Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

На заседании комитета большинством голосов поддержали предложение по распределению дополнительных средств.

"На культуру добавили почти 4 миллиарда гривен, а именно для реализации инициативы президента Украины по созданию 1000 часов украинского контента. Вы знаете, как Россия массово не только производит свой контент, но и продвигает его за рубежом. Поэтому создание украинского контента в большем объеме - это вопрос национальной безопасности, устойчивости и единства, укрепления украинской идентичности", - сказал в комментарии "Детектору медиа" глава комитета Никита Потураев.

По его словам, предварительное распределение средств предусматривает более миллиарда на Госкино и почти миллиард для Украинского культурного фонда. Дополнительное финансирование получат также Украинский институт, Украинский Институт Книги, Институт национальной памяти, Госэтнополитики и другие институты.

Отмечается, что в обсуждении приняли участие народные депутаты Владимир Вятрович, Павел Сушко, Евгения Кравчук, Николай Княжицкий, София Федина, Юрий Павленко, Ирина Констанкевич. Также министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, заместитель министра культуры Галина Григоренко, председатель Госкино Андрей Осипов и другие.

Участники договорились об отдельной встрече с и. о. министра культуры Татьяной Бережной, где обсудят реализацию инициативы президента "Производство 1000 часов украинского контента".

Читайте также: Минкульт признал критически важной связанную с экс-партнером Зеленского фирму, которая зарабатывает на телемарафоне. Какие еще медиа получили статус?

Зеленский Владимир (22097) Кабмин (14125) культура (850) Министерство культуры и информационной политики (791) финансирование (1834)
+27
Не ну а шо. Будемо фігачити контентом по московії замість фламінго
29.09.2025 20:10
+21
Контентотворці:
29.09.2025 20:17
+17
пдрс...
29.09.2025 20:11
Не ну а шо. Будемо фігачити контентом по московії замість фламінго
29.09.2025 20:10
Фламінго вже й так достатньо наробили
29.09.2025 20:12
а шо я пропустив, що там віртуальні фламінго наробили? вибачте, не маю телевізора, не слідкую за потужними новинами.
29.09.2025 20:58
Якби контент був дійсно нормальним, то чорт би з ним. Але ж знімуть якусь *****, а гроші вкрадуть, як завше
29.09.2025 20:15
Зате квартальні другани будуть при роботі.У них чудово вицде освоїьи ці 4 лярди.
29.09.2025 20:39
...підтримали пропозицію щодо розподілу додаткових коштів.

откуда дєньгі, Зін ?
ВПК працює на 50%, а кошти додаткові"

.
29.09.2025 20:45
4 мільярдів гривень це -

100 000 БПЛА по 1000 дол.. або
200 000 БПЛА по 500 дол.

це - тисячі врятованих життів наших Воїнів !!!

.
29.09.2025 20:53
Якого тільки лайна зкацапленого, не пропонував зеленський, з 2019 року, коли у дивний спосіб, опинився в Урядовому кварталі на посаді!?!?!
За це, треба уже нести відповідальність, разом з гончаруком, шмигалем та Свириденко!!
29.09.2025 21:00
пдрс...
29.09.2025 20:11
Частина українців знову повертається до російської мови. Це небезпечна тенденція, - мовна омбудсменка Івановська 18:50
--------------------
Савпадєнiє? Нє думаю
--------------------
Савпадєнiє? Нє думаю
29.09.2025 20:23
А ви донатьте
29.09.2025 20:13
А що? Тепер не треба у бені просити гроші, бо дітям на новорічні подарунки не вистачає
29.09.2025 20:14
Година контенту - 4 млн. грн, непоганий такий розпил коштів зєлєбобіками)
29.09.2025 20:14
Так це ще нормально. Подивіться, скільки коштують Голівудські стрічки в перерахунку на година/ціна
29.09.2025 20:25
Подивіться на те лайно що зараз крутять на телеканалах - наші гімносеріали, висмоктані з пальця аби відчепились, аби гроші розпиляли, отой "юмор" про алкаша - діда, якого постійно б'є по голові жінка а він пердить при цьому. Скільки воно коштує?
Потрібно крутити оркам -військовополоненим. Але можуть притягти в Гаазі за звірства.
Потрібно крутити оркам -військовополоненим. Але можуть притягти в Гаазі за звірства.
29.09.2025 20:44
Я знаю, хоча ТБ не дивлюся. Я просто в контексті вартості хвилини художньої стрічки. А так - згоден. Наче і є бажання підтримати своє, але робіть контент цікавим і люди самі будуть дивитися та шукати. Я вже давно пішов в Ютуб...
29.09.2025 21:00
джері хейл, монатіку і дорофеївій?
оце я понімаю, потужна відповідь по москві!
показать весь комментарий
Ти забув старіну Павла Зіброва
29.09.2025 20:17
чорнявий пристаркуватий красень, то фундамент!
то ікона!
то ікона!
29.09.2025 20:19
Половина кварталу 95 піде.
29.09.2025 20:19
Замість 4 млрд на дрони і ракети. В такому випадку можна буде назнімати понад 1000 годин прильотів від шахедів і кинджалів по Київу і в добавку нарізкі від Зелупи про неминучю пекельну відповідь по маскве
29.09.2025 20:16
1000 годин контенту !!! Це як яйця по 17 ? 4000000 грн :1000год =4 млн одна година?
29.09.2025 20:54
О... Зєля вирішив ще грошей підкинути - так приблизно 4 мільярди своїм друзям з 95 кварталу.
29.09.2025 20:16
І правильно. Нехай поржуть над орками та фуйлом. За 4 млрд. Може їх в орді від злості порозриває. Будемо на програмі соловйова крутити.
29.09.2025 20:19
Контентотворці:
29.09.2025 20:17
А про Паровознюка серіал так і не зняли, а я хотів би подивитись

«Два талановитих айтишники, Максим та Данило, втікають з фронтового Харкова і, по дорозі на Львів, опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі».

29.09.2025 20:22
А чи не розʼяснить президент виборцям слово content? Що у нас вже слів бракує? Чи освіченості в урядовців?
29.09.2025 20:17
"Он никому ничего не должен",і тим паче пояснювати,він же не лох якийсь.
29.09.2025 20:46
Так, на жаль до суржика російського додався суржик англійський (до речі теж мабуть запозичений не напряму, а з російських джерел). Так, технічні, комп'ютерні терміни - це нормально, але коли чуєш всюди "булінг", "хейтинг", "хайпи", "вайби", "кейси", будь-які різноманітні події - "івенти", ну і звичайно "Wow!!!" - де треба і не треба. Дратує, що ці люди, нібито освічені, не розуміють, що англійська мова - контекстна, одне слово може мати багато значень, але ні, крім всього починають ще й спотворювати це слово, створюючи безліч відмінків. В англійській мові ці слова звучать природньо, але тим же "bullying" і іншим "модним" слівцям є багато відповідників в українській, до того ж з різними відтінками.
29.09.2025 21:08
Таке враження, що наш гарант дИбіл ! Якщо його назвати дебілом, це всерівно що похвалити.
29.09.2025 20:17
Ідея то правильна, це давно треба було робити, бо фронт не лише там, де стріляють. Але я впевнений, що хорошій ідеї зелена влада зробить ганебну реалізацію.
29.09.2025 20:18
ага.
захисникам в окопи браковані міни, а в нічні клюби контент!
29.09.2025 20:21
Саме так. Відверто кажучи не так і багато у нас дійсно класних фільмів знімають. При всій повазі, але дивитися суто військові фільми якось не те... Із останнього, що сподобалося "Я працюю на цвинтарі", ходив на фільм в кінотеатр. Але мене дійсно радує україномовний Ютуб, який розвивається шаленими темпами
29.09.2025 20:28
Вдаримо контентом по ворожим об"єктам... Всіх ворогів цим контентом повбиваємо.... Цей зелений виродок за можливість нахапати грошей готовий повністю здати Україну....
29.09.2025 20:50
и в каждый окоп - по телевизору. наверное агенция закупивель уже все нужное закупила и "законтрактовала" на "рынке". осталось
29.09.2025 20:18 Ответить
І чому content міряють годинами…
29.09.2025 20:19 Ответить
Яке воно кончене..кожен день дно пробиває..то дебільну свою нєтлєнку видає, то на хню гроші виділяє..країна в руїнах, а воно відосики знімає..
29.09.2025 20:19 Ответить
От кожен раз ми собі думаємо, що то вже все, то вже зелене квартальне дно... але ж ні! Знизу знову стукають...
29.09.2025 20:23 Ответить
Так переможемо!!!
29.09.2025 20:25 Ответить
сколько жизней можно спасти на эти деньги и сколько убить кацапов на фронте? ох и мразота зеленая!
пусть монатики и кварталы снимают за свои деньги контент и зарабатывают на рекламе и так далее! с какого хера им деньги платить? тогда пусть дает бабки каждому бизнесу,для его поддержки.
29.09.2025 20:25 Ответить
Жахи війни легко маскують дурість, кричущу технічну безграмотність, шахрайство і відверте мародерство. Розбираємо чергову порцію безсовісних заяв керівництва компанії Fire Point.

Бойового застосування крилатої ракети FP-5 «Фламінго» досі не було. Злив через інтернет-бачки і «Мілітарний» з посиланням на нібито якісь «військові кола» про атаку «Фламінго» по базі російських прикордонників під Армянськом не відповідає дійсності.

Запуск трьох ракет підряд у бік Чорного моря, який представляють як свідчення атаки, був просто запуском у бік Чорного моря, без бойових частин і без застосування по бойових цілях.

Супутникові знімки демонструють якісь пошкодження будівель на базі, але характер пошкоджень не відповідає заявленій потужності ********** в більш ніж 1 тонну. Пошкодження характерні для ********** вагою до 50 кг.

Якби були бойові застосування ракети «Фламінго», про них би неодмінно повідомили Генштаб, міністр оборони і сам президент. Ніхто б не пропустив такої новини.

У всьому світі не так багато заводів, що виробляють реактивні авіаційні двигуни, і всього 5 країн, що виробляють такі складні інженерні вироби - США, Великобританія, Франція, росія і Китай.

Україна втратила можливість виробляти реактивні двигуни на заводі «Мотор-Січ», де раніше вироблялися мотори АІ-25, які встановлює на свої «Фламінго» компанія Fire Point.

Вартість заводу з виробництва реактивних двигунів оцінюється від 200 млн (збірка) до 1 млрд доларів; вартість індустріального комплексу повного циклу, з урахуванням суміжних виробництв - 1,5 млрд доларів. Це тільки вартість цехів, обладнання, верстатів і оснащення.

Ціну підготовленого кваліфікованого персоналу взагалі важко порахувати - у нас в країні такого персоналу практично не залишилося, а ті, хто на старих радянських заготовках щось збирав у Запоріжжі і займався ремонтом - це, переважно, старі радянські кадри.

Тому бравурні заяви архітекторки бетонних меблів про те, що Fire Point побудує завод з виробництва «ліцензійної копії» двигуна АІ-25 - це повний блеф.

А тепер трохи цифр:

З 1967 по 1998 рік було вироблено 6300 двигунів АІ-25. Тобто темпи виробництва двигуна АІ-25 при високому попиті другої половини ХХ століття становили 203 штуки на рік, або 17 штук на місяць.

Всього 17 штук на місяць, Карл!

Дуже хотілося б подивитися на завод, який може виробляти двигуни АІ-25 з темпом 7 штук на добу, як обіцяє керівництво компанії Fire Point, яке не знає навіть елементарної математики і не знайоме з двигунобудуванням.

Йдемо далі, компанія Fire Point заявляє, що викупила «тисячі» старих двигунів АІ-25 для початку виробництва ракет «Фламінго» з темпом 50 ракет на місяць, а з наступного місяця - 200 ракет на місяць, при тому що вже близько 80 ракет вироблено.

Давайте порахуємо.

Тож, всього було вироблено 6300 штук двигунів АІ-25. Більша частина цих двигунів давно вичерпала свій ресурс і була відправлена на металобрухт. Якась частина загинула разом з літаками в ході експлуатації.

Цими двигунами масово комплектували навчально-тренувальні літаки Л-39 і пасажирські Як-40.

Літаків Л-39 було вироблено 2900 штук, більша частина з яких була направлена... упс! - до росії. Туди ж була направлена деяка частина запасних двигунів АІ-25. Орієнтовно - не менше 300 штук. Тобто, всього 3200 моторів, з яких 80% опинилися на території ворожої держави - приблизно 2500 штук.

Літаків Як-40 було вироблено 1012 штук. На кожен літак ставилося 3 двигуни АІ-25. Всього двигунів 3036. Невідома кількість запасних двигунів, поставлених Аерофлоту, але відомо, що понад 120 літаків було продано в інші країни, а в росії експлуатувалося понад 700 бортів, тобто ще 2100 двигунів, які компанія Fire Point не зможе купити.

Тобто, не менше ніж 2500+2100=4600 двигунів АІ-25 недоступні, тому що вони знаходяться на території росії, або давно утилізовані на території росії.

Залишається 6300-4600=1700 двигунів, які могуть бути за межами росії. Не менше 80% цих двигунів утилізовано, оскільки утилізовано вже понад 95% літаків, на яких вони встановлювалися.

Наприклад, літаків ЯК-40 експлуатується в світі всього близько 40 одиниць, і більша частина в росії. Літаків Л-39 знаходиться в експлуатації не більше 250 штук у всьому світі. І всі ці літаки також потребують запасних двигунів.

Тобто, компанії Fire Point може бути доступно для покупки (якщо продадуть) не більше 250 старих двигунів АІ-25.

А щоб побудувати завод, потрібно мінімум 1,0 млрд доларів, близько 2 тисяч висококваліфікованих працівників і не менше 2 років.

Про яке серійне виробництво по 50 або навіть 200 штук ракет «Фламінго» вони говорять, якщо з 250 теоретично доступних для покупки двигунів АІ-25 вони вже мінімум 80 (за заявами компанії) використали?..

Залишилося всього 170 двигунів, або менше...

Дуже смішно.

Олександр Кршемінській
29.09.2025 21:01 Ответить
Ну как эта новость вяжется со вчерашним заявлением ?

"Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, але фінансування недостатньо, - Зеленський" ссылка
29.09.2025 20:26 Ответить
позвольтє, а як же.... "пропозицію щодо розподілу додаткових коштів."

.
29.09.2025 21:04 Ответить
тися,міліони,мільярди---це вже не смішно Марафон закрити--нехай олігархи самі підтримують свої канали,а розвивати мовлення на ЄВРОПУ.
29.09.2025 20:26 Ответить
додатково...
29.09.2025 20:28 Ответить
МАРАФОН в бюджеті ЗАКРИЙ або з олігархів на КОНТЕНТ ВІЗМИ БЛД!!!

Оце тема для для ************-зброю клянчать, гроші бюджету крадуть , й Європа їм буде платит за український контент ... Вони Умєрова вілли крутили місяць , а тепер будуть показувати російськомовних героїв воїнів в ЗСУ й розказувати їм на що Вовка грабує в них гроші ...
29.09.2025 20:29 Ответить
А з коломойського слабо стрясти чи з кварталу
29.09.2025 20:30 Ответить
ну з таким президентом д...... який з'являється раз на 100 років у ***** просто небуло зовсім аргументів що б не розпочати вторгнення..
29.09.2025 20:33 Ответить
Нада зразу організовувати якихось вертухаїв, для забезпечення примусового споживання цього контенту
29.09.2025 20:33 Ответить
ду-май-тє ха-вай-тє !!!

.
29.09.2025 21:06 Ответить
Ну, кажите пожалуйста что, это юмор.
Да?
29.09.2025 20:35 Ответить
Вже не знають, що придумати, який схематоз запровадити, щоб з бюджету не на Перемогу витрачати, а "прібаравхліться пака вайна".
29.09.2025 20:37 Ответить
Зеленського на нари падлюку
29.09.2025 20:39 Ответить
На дрони грошей немає, а на контент бери скільки хочеш. Будемо без України в вигнанні українських пісень співати? Я і моя сім'я ніякого контенту крім як дрони Мадяра і Стерненка їбашать русню зараз і не дивимось.
29.09.2025 20:41 Ответить
Лучше Вова на эти огромные деньги дроны ВСУ купить. Каждый дрон это одна дохлая свинособака. Неужели тебе это не понятно президент7??
29.09.2025 20:42 Ответить
Где-то рядом будет просьба Юсуповой скинуться на "контент" для военных... Но все збс.
29.09.2025 20:42 Ответить
Це зеленський для своїх сиріток по бізнесу, що втратили свої москальські доходи старається. Нормальний український контент і сам може добре гроші заробляти. Та і не на часі це ніби, після виборів вже мабуть можна буде зайнятися "контентом".
29.09.2025 20:42 Ответить
У бюджеті велика діра і не вистачає грошей навіть на зарплати військовим, а тут 4 лярди хабаря з бюджету у бездонну пащу кварталу... Таки наступного року влада хоче виборів...
29.09.2025 20:42 Ответить
Онуча а ти можеш так же тільки в промисловість? Наприклад не 1000 годин гівномарафону, а наприклад 1000 токарних чи фрезерних верстатів? Он кацапи спокійно закупляють тисячі з чпк в ти?
29.09.2025 20:42 Ответить
..здєц...
29.09.2025 20:53 Ответить
Мабуть кварталівська наволоч зовсім засиділась без бабла і тепер буде знімати продовження говносеріалу Слуга народу. Впевнений, всі 4 мільярди будуть освоєні, а не вистачить, то говнодерутати ще підкинуть.
29.09.2025 20:55 Ответить
марахфону треба ще?
29.09.2025 21:00 Ответить
на дебильство вроде марахвона?
29.09.2025 21:03 Ответить
Лучше бы вернули авто на евро -5
тогда можно брать новое авто за 12-13 тысяч баксов ..
а евро 6 начинается от 17000 ......
я буду вынужден брать 10 летнее убитое авто вместо нового...
29.09.2025 21:06 Ответить
 
 