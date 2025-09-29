УКР
Новини Виробництво українського контенту
Зеленський запропонував уряду виділити майже 4 млрд грн на створення 1000 годин українського контенту, - ЗМІ

Зеленський

Президент Володимир Зеленський запропонував уряду виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту.

Про це йшлося на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики 29 вересня, пише "Детектор медіа", повідомляє Цензор.НЕТ.

На створення тисячі годин українського контенту планують виділити кошти з додаткових майже 4 мільярдів гривень, закладених у проєкті державного бюджету на 2026 рік для Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

На засіданні комітету більшістю голосів підтримали пропозицію щодо розподілу додаткових коштів. 

"На культуру додали майже 4 мільярди гривень, а саме для реалізації ініціативи президента України щодо створення 1000 годин українського контенту. Ви знаєте, як Росія масово не тільки виробляє свій контент, а й просуває його за кордоном. Тому створення українського контенту в більшому обсязі - це питання національної безпеки, стійкості й єдності, зміцнення української ідентичності", - сказав у коментарі "Детектору медіа" голова комітету Микита Потураєв.

За його словами, попередній розподіл коштів передбачає понад мільярд на Держкіно і майже мільярд для Українського культурного фонду. Додаткове фінансування отримають також Український інститут, Український Інститут Книги, Інститут національної пам'яті, Держетнополітики та інші інституції.

Зазначається, що в обговоренні взяли участь народні депутати Володимир В’ятрович, Павло Сушко, Євгенія Кравчук, Микола Княжицький, Софія Федина, Юрій Павленко, Ірина Констанкевич. Також міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, заступниця міністра культури Галина Григоренко, голова Держкіно Андрій Осіпов та інші.

Учасники домовилися про окрему зустріч з в. о. міністерки культури Тетяною Бережною, де обговорять реалізацію ініціативи президента "Виробництво 1000 годин українського контенту".

Читайте також: Мінкульт визнав критично важливою пов'язану з експартнером Зеленського фірму, яка заробляє на телемарафоні. Які ще медіа отримали статус? (оновлено)

Зеленський Володимир (25648) Кабмін (14394) культура (443) Міністерство культури (775) фінансування (3262)
+41
Не ну а шо. Будемо фігачити контентом по московії замість фламінго
29.09.2025 20:10 Відповісти
+33
Контентотворці:
29.09.2025 20:17 Відповісти
+28
пдрс...
29.09.2025 20:11 Відповісти
Не ну а шо. Будемо фігачити контентом по московії замість фламінго
29.09.2025 20:10 Відповісти
Фламінго вже й так достатньо наробили
29.09.2025 20:12 Відповісти
а шо я пропустив, що там віртуальні фламінго наробили? вибачте, не маю телевізора, не слідкую за потужними новинами.
29.09.2025 20:58 Відповісти
Якби контент був дійсно нормальним, то чорт би з ним. Але ж знімуть якусь *****, а гроші вкрадуть, як завше
29.09.2025 20:15 Відповісти
Зате квартальні другани будуть при роботі.У них чудово вицде освоїьи ці 4 лярди.
29.09.2025 20:39 Відповісти
...підтримали пропозицію щодо розподілу додаткових коштів.

откуда дєньгі, Зін ?
ВПК працює на 50%, а кошти додаткові"

.
29.09.2025 20:45 Відповісти
4 мільярдів гривень це -

100 000 БПЛА по 1000 дол.. або
200 000 БПЛА по 500 дол.

це - тисячі врятованих життів наших Воїнів !!!

.
29.09.2025 20:53 Відповісти
Якого тільки лайна зкацапленого, не пропонував зеленський, з 2019 року, коли у дивний спосіб, опинився в Урядовому кварталі на посаді!?!?!
За це, треба уже нести відповідальність, разом з гончаруком, шмигалем та Свириденко!!
29.09.2025 21:00 Відповісти
пдрс...
29.09.2025 20:11 Відповісти
Частина українців знову повертається до російської мови. Це небезпечна тенденція, - мовна омбудсменка Івановська 18:50
--------------------
Савпадєнiє? Нє думаю
29.09.2025 20:23 Відповісти
А ви донатьте
29.09.2025 20:13 Відповісти
А що? Тепер не треба у бені просити гроші, бо дітям на новорічні подарунки не вистачає
29.09.2025 20:14 Відповісти
Година контенту - 4 млн. грн, непоганий такий розпил коштів зєлєбобіками)
29.09.2025 20:14 Відповісти
Так це ще нормально. Подивіться, скільки коштують Голівудські стрічки в перерахунку на година/ціна
29.09.2025 20:25 Відповісти
Подивіться на те лайно що зараз крутять на телеканалах - наші гімносеріали, висмоктані з пальця аби відчепились, аби гроші розпиляли, отой "юмор" про алкаша - діда, якого постійно б'є по голові жінка а він пердить при цьому. Скільки воно коштує?
Потрібно крутити оркам -військовополоненим. Але можуть притягти в Гаазі за звірства.
29.09.2025 20:44 Відповісти
Я знаю, хоча ТБ не дивлюся. Я просто в контексті вартості хвилини художньої стрічки. А так - згоден. Наче і є бажання підтримати своє, але робіть контент цікавим і люди самі будуть дивитися та шукати. Я вже давно пішов в Ютуб...
29.09.2025 21:00 Відповісти
джері хейл, монатіку і дорофеївій?
оце я понімаю, потужна відповідь по москві!
показати весь коментар
Ти забув старіну Павла Зіброва
29.09.2025 20:17 Відповісти
чорнявий пристаркуватий красень, то фундамент!
то ікона!
29.09.2025 20:19 Відповісти
Половина кварталу 95 піде.
29.09.2025 20:19 Відповісти
Замість 4 млрд на дрони і ракети. В такому випадку можна буде назнімати понад 1000 годин прильотів від шахедів і кинджалів по Київу і в добавку нарізкі від Зелупи про неминучю пекельну відповідь по маскве
29.09.2025 20:16 Відповісти
1000 годин контенту !!! Це як яйця по 17 ? 4000000 грн :1000год =4 млн одна година?
29.09.2025 20:54 Відповісти
О... Зєля вирішив ще грошей підкинути - так приблизно 4 мільярди своїм друзям з 95 кварталу.
29.09.2025 20:16 Відповісти
І правильно. Нехай поржуть над орками та фуйлом. За 4 млрд. Може їх в орді від злості порозриває. Будемо на програмі соловйова крутити.
29.09.2025 20:19 Відповісти
Контентотворці:
29.09.2025 20:17 Відповісти
А про Паровознюка серіал так і не зняли, а я хотів би подивитись

«Два талановитих айтишники, Максим та Данило, втікають з фронтового Харкова і, по дорозі на Львів, опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі».

29.09.2025 20:22 Відповісти
это сироты, тяжелое наследие царского режима.
29.09.2025 22:05 Відповісти
А чи не розʼяснить президент виборцям слово content? Що у нас вже слів бракує? Чи освіченості в урядовців?
29.09.2025 20:17 Відповісти
"Он никому ничего не должен",і тим паче пояснювати,він же не лох якийсь.
29.09.2025 20:46 Відповісти
Так, на жаль до суржика російського додався суржик англійський (до речі теж мабуть запозичений не напряму, а з російських джерел). Так, технічні, комп'ютерні терміни - це нормально, але коли чуєш всюди "булінг", "хейтинг", "хайпи", "вайби", "кейси", будь-які різноманітні події - "івенти", ну і звичайно "Wow!!!" - де треба і не треба. Дратує, що ці люди, нібито освічені, не розуміють, що англійська мова - контекстна, одне слово може мати багато значень, але ні, крім всього починають ще й спотворювати це слово, створюючи безліч відмінків. В англійській мові ці слова звучать природньо, але тим же "bullying" і іншим "модним" слівцям є багато відповідників в українській, до того ж з різними відтінками.
29.09.2025 21:08 Відповісти
Таке враження, що наш гарант дИбіл ! Якщо його назвати дебілом, це всерівно що похвалити.
29.09.2025 20:17 Відповісти
Ідея то правильна, це давно треба було робити, бо фронт не лише там, де стріляють. Але я впевнений, що хорошій ідеї зелена влада зробить ганебну реалізацію.
29.09.2025 20:18 Відповісти
ага.
захисникам в окопи браковані міни, а в нічні клюби контент!
29.09.2025 20:21 Відповісти
Саме так. Відверто кажучи не так і багато у нас дійсно класних фільмів знімають. При всій повазі, але дивитися суто військові фільми якось не те... Із останнього, що сподобалося "Я працюю на цвинтарі", ходив на фільм в кінотеатр. Але мене дійсно радує україномовний Ютуб, який розвивається шаленими темпами
29.09.2025 20:28 Відповісти
Вдаримо контентом по ворожим об"єктам... Всіх ворогів цим контентом повбиваємо.... Цей зелений виродок за можливість нахапати грошей готовий повністю здати Україну....
29.09.2025 20:50 Відповісти
и в каждый окоп - по телевизору. наверное агенция закупивель уже все нужное закупила и "законтрактовала" на "рынке". осталось только втыкать кино и телемарафет.
29.09.2025 20:18 Відповісти
І чому content міряють годинами…
29.09.2025 20:19 Відповісти
Яке воно кончене..кожен день дно пробиває..то дебільну свою нєтлєнку видає, то на хню гроші виділяє..країна в руїнах, а воно відосики знімає..
29.09.2025 20:19 Відповісти
От кожен раз ми собі думаємо, що то вже все, то вже зелене квартальне дно... але ж ні! Знизу знову стукають...
29.09.2025 20:23 Відповісти
Так переможемо!!!
29.09.2025 20:25 Відповісти
сколько жизней можно спасти на эти деньги и сколько убить кацапов на фронте? ох и мразота зеленая!
пусть монатики и кварталы снимают за свои деньги контент и зарабатывают на рекламе и так далее! с какого хера им деньги платить? тогда пусть дает бабки каждому бизнесу,для его поддержки.
29.09.2025 20:25 Відповісти
Жахи війни легко маскують дурість, кричущу технічну безграмотність, шахрайство і відверте мародерство. Розбираємо чергову порцію безсовісних заяв керівництва компанії Fire Point.

Бойового застосування крилатої ракети FP-5 «Фламінго» досі не було. Злив через інтернет-бачки і «Мілітарний» з посиланням на нібито якісь «військові кола» про атаку «Фламінго» по базі російських прикордонників під Армянськом не відповідає дійсності.

Запуск трьох ракет підряд у бік Чорного моря, який представляють як свідчення атаки, був просто запуском у бік Чорного моря, без бойових частин і без застосування по бойових цілях.

Супутникові знімки демонструють якісь пошкодження будівель на базі, але характер пошкоджень не відповідає заявленій потужності ********** в більш ніж 1 тонну. Пошкодження характерні для ********** вагою до 50 кг.

Якби були бойові застосування ракети «Фламінго», про них би неодмінно повідомили Генштаб, міністр оборони і сам президент. Ніхто б не пропустив такої новини.

У всьому світі не так багато заводів, що виробляють реактивні авіаційні двигуни, і всього 5 країн, що виробляють такі складні інженерні вироби - США, Великобританія, Франція, росія і Китай.

Україна втратила можливість виробляти реактивні двигуни на заводі «Мотор-Січ», де раніше вироблялися мотори АІ-25, які встановлює на свої «Фламінго» компанія Fire Point.

Вартість заводу з виробництва реактивних двигунів оцінюється від 200 млн (збірка) до 1 млрд доларів; вартість індустріального комплексу повного циклу, з урахуванням суміжних виробництв - 1,5 млрд доларів. Це тільки вартість цехів, обладнання, верстатів і оснащення.

Ціну підготовленого кваліфікованого персоналу взагалі важко порахувати - у нас в країні такого персоналу практично не залишилося, а ті, хто на старих радянських заготовках щось збирав у Запоріжжі і займався ремонтом - це, переважно, старі радянські кадри.

Тому бравурні заяви архітекторки бетонних меблів про те, що Fire Point побудує завод з виробництва «ліцензійної копії» двигуна АІ-25 - це повний блеф.

А тепер трохи цифр:

З 1967 по 1998 рік було вироблено 6300 двигунів АІ-25. Тобто темпи виробництва двигуна АІ-25 при високому попиті другої половини ХХ століття становили 203 штуки на рік, або 17 штук на місяць.

Всього 17 штук на місяць, Карл!

Дуже хотілося б подивитися на завод, який може виробляти двигуни АІ-25 з темпом 7 штук на добу, як обіцяє керівництво компанії Fire Point, яке не знає навіть елементарної математики і не знайоме з двигунобудуванням.

Йдемо далі, компанія Fire Point заявляє, що викупила «тисячі» старих двигунів АІ-25 для початку виробництва ракет «Фламінго» з темпом 50 ракет на місяць, а з наступного місяця - 200 ракет на місяць, при тому що вже близько 80 ракет вироблено.

Давайте порахуємо.

Тож, всього було вироблено 6300 штук двигунів АІ-25. Більша частина цих двигунів давно вичерпала свій ресурс і була відправлена на металобрухт. Якась частина загинула разом з літаками в ході експлуатації.

Цими двигунами масово комплектували навчально-тренувальні літаки Л-39 і пасажирські Як-40.

Літаків Л-39 було вироблено 2900 штук, більша частина з яких була направлена... упс! - до росії. Туди ж була направлена деяка частина запасних двигунів АІ-25. Орієнтовно - не менше 300 штук. Тобто, всього 3200 моторів, з яких 80% опинилися на території ворожої держави - приблизно 2500 штук.

Літаків Як-40 було вироблено 1012 штук. На кожен літак ставилося 3 двигуни АІ-25. Всього двигунів 3036. Невідома кількість запасних двигунів, поставлених Аерофлоту, але відомо, що понад 120 літаків було продано в інші країни, а в росії експлуатувалося понад 700 бортів, тобто ще 2100 двигунів, які компанія Fire Point не зможе купити.

Тобто, не менше ніж 2500+2100=4600 двигунів АІ-25 недоступні, тому що вони знаходяться на території росії, або давно утилізовані на території росії.

Залишається 6300-4600=1700 двигунів, які могуть бути за межами росії. Не менше 80% цих двигунів утилізовано, оскільки утилізовано вже понад 95% літаків, на яких вони встановлювалися.

Наприклад, літаків ЯК-40 експлуатується в світі всього близько 40 одиниць, і більша частина в росії. Літаків Л-39 знаходиться в експлуатації не більше 250 штук у всьому світі. І всі ці літаки також потребують запасних двигунів.

Тобто, компанії Fire Point може бути доступно для покупки (якщо продадуть) не більше 250 старих двигунів АІ-25.

А щоб побудувати завод, потрібно мінімум 1,0 млрд доларів, близько 2 тисяч висококваліфікованих працівників і не менше 2 років.

Про яке серійне виробництво по 50 або навіть 200 штук ракет «Фламінго» вони говорять, якщо з 250 теоретично доступних для покупки двигунів АІ-25 вони вже мінімум 80 (за заявами компанії) використали?..

Залишилося всього 170 двигунів, або менше...

Дуже смішно.

Олександр Кршемінській
29.09.2025 21:01 Відповісти
Ну как эта новость вяжется со вчерашним заявлением ?

"Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, але фінансування недостатньо, - Зеленський" ссылка
29.09.2025 20:26 Відповісти
позвольтє, а як же.... "пропозицію щодо розподілу додаткових коштів."

.
29.09.2025 21:04 Відповісти
тися,міліони,мільярди---це вже не смішно Марафон закрити--нехай олігархи самі підтримують свої канали,а розвивати мовлення на ЄВРОПУ.
29.09.2025 20:26 Відповісти
додатково...
29.09.2025 20:28 Відповісти
МАРАФОН в бюджеті ЗАКРИЙ або з олігархів на КОНТЕНТ ВІЗМИ БЛД!!!

Оце тема для для ************-зброю клянчать, гроші бюджету крадуть , й Європа їм буде платит за український контент ... Вони Умєрова вілли крутили місяць , а тепер будуть показувати російськомовних героїв воїнів в ЗСУ й розказувати їм на що Вовка грабує в них гроші ...
29.09.2025 20:29 Відповісти
А з коломойського слабо стрясти чи з кварталу
29.09.2025 20:30 Відповісти
ну з таким президентом д...... який з'являється раз на 100 років у ***** просто небуло зовсім аргументів що б не розпочати вторгнення..
29.09.2025 20:33 Відповісти
Нада зразу організовувати якихось вертухаїв, для забезпечення примусового споживання цього контенту
29.09.2025 20:33 Відповісти
ду-май-тє ха-вай-тє !!!

.
29.09.2025 21:06 Відповісти
Ну, кажите пожалуйста что, это юмор.
Да?
29.09.2025 20:35 Відповісти
Вже не знають, що придумати, який схематоз запровадити, щоб з бюджету не на Перемогу витрачати, а "прібаравхліться пака вайна".
29.09.2025 20:37 Відповісти
Зеленського на нари падлюку
29.09.2025 20:39 Відповісти
На дрони грошей немає, а на контент бери скільки хочеш. Будемо без України в вигнанні українських пісень співати? Я і моя сім'я ніякого контенту крім як дрони Мадяра і Стерненка їбашать русню зараз і не дивимось.
29.09.2025 20:41 Відповісти
Лучше Вова на эти огромные деньги дроны ВСУ купить. Каждый дрон это одна дохлая свинособака. Неужели тебе это не понятно президент7??
29.09.2025 20:42 Відповісти
Где-то рядом будет просьба Юсуповой скинуться на "контент" для военных... Но все збс.
29.09.2025 20:42 Відповісти
Це зеленський для своїх сиріток по бізнесу, що втратили свої москальські доходи старається. Нормальний український контент і сам може добре гроші заробляти. Та і не на часі це ніби, після виборів вже мабуть можна буде зайнятися "контентом".
29.09.2025 20:42 Відповісти
У бюджеті велика діра і не вистачає грошей навіть на зарплати військовим, а тут 4 лярди хабаря з бюджету у бездонну пащу кварталу... Таки наступного року влада хоче виборів...
29.09.2025 20:42 Відповісти
Онуча а ти можеш так же тільки в промисловість? Наприклад не 1000 годин гівномарафону, а наприклад 1000 токарних чи фрезерних верстатів? Он кацапи спокійно закупляють тисячі з чпк в ти?
29.09.2025 20:42 Відповісти
..здєц...
29.09.2025 20:53 Відповісти
Мабуть кварталівська наволоч зовсім засиділась без бабла і тепер буде знімати продовження говносеріалу Слуга народу. Впевнений, всі 4 мільярди будуть освоєні, а не вистачить, то говнодерутати ще підкинуть.
29.09.2025 20:55 Відповісти
марахфону треба ще?
29.09.2025 21:00 Відповісти
на дебильство вроде марахвона?
29.09.2025 21:03 Відповісти
Лучше бы вернули авто на евро -5
тогда можно брать новое авто за 12-13 тысяч баксов ..
а евро 6 начинается от 17000 ......
я буду вынужден брать 10 летнее убитое авто вместо нового...
29.09.2025 21:06 Відповісти
Про що твоя маячня?
29.09.2025 21:48 Відповісти
Чергова лазівка для розкраданя коштів для свого оточення ,адже ніхто не дивится вже того кварталу ,це в той час коли для військових на дрони і автомобілі кошти збирають волонтери ,а дифіцит бюджету до кінця року складе понад 300 мільярдів.
29.09.2025 21:14 Відповісти
От цим хлопцям - https://www.youtube.com/shorts/ECpjVB3Jt9E
нічого не потрібно. Кого ви захищаєте - людину котра вас кинула на смерть, а сама розкрадає міліарди.
29.09.2025 21:15 Відповісти
ПІДАР.......ми приречені....і одночасно позичив очі в сірка і в єс гроші просить...
29.09.2025 21:24 Відповісти
Ну і найвеличніший потужник у головній ролі має бути
29.09.2025 21:28 Відповісти
Цей клоун ніколи ненажреться с своїм кварталом кошерним
29.09.2025 21:28 Відповісти
одни расходы
попкорн покупать
29.09.2025 21:29 Відповісти
Тобто 1 година пропаганди буде вартувати 4 мільйони гривень. Ніхєрово відосік за мільйон долярів. Та за такі гроші там повинні зніматись Анжеліна Джолі і Антоніо Бандаерас і притом голими, а будуть Юрій Горбунов, Стас Боклан і Римма Зюбіна на фонах сгенерованих нейромережею забезкоштовно. Бюджети освоять як завжди телеканал Дім, Квартал-95, КіноКіт і режисер Кірющенко. Але той самий результат "сидимо в студії триндимо за патріотизм" у блогерів Ютубу можна замовити за тисячу долярів.
Для роздумів: за 24 роки так званої Незалежності жодна українська кінокомпанія не екранізувала ні Миколи Гоголя, ні Івана Котляревського, ні Всеволода Нестайка.
7 мільйонів переселенців-бомжів з Донбасу, для яких житло не будується, з нетерпінням чекають вашого контенту.
29.09.2025 21:47 Відповісти
отмывание денег, через своих дружбанов.
29.09.2025 21:48 Відповісти
свое окружение ж надо обогатить.
29.09.2025 21:50 Відповісти
Народ України собирає для ЗСУ по гривні; а ця "зелена мразота" хоче для одурманення на каналах своїх "телелохотрона" викинуть чотири ярда- будь ти проклят скоро за все "прийде відповідь"
29.09.2025 21:53 Відповісти
Ці мразі знають що це не вони повертатимуть:Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець серпня досягла 192,71 млрд дол. США, збільшившись за місяць на 6,58 млрд дол. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
29.09.2025 21:56 Відповісти
Якщо через своїх, дев'яносто п'ятих, то буде малоросійський,
ніяк інакше. Там українством і не пахне.
29.09.2025 21:57 Відповісти
Ze.p.d.r.s
29.09.2025 21:58 Відповісти
Можна вважати "обурювання" , на форумі , завершеним ...? Але , на вулицю , все одно ніхто не вийде ... Так що - взагалі пофігу на ваше "обурення" !
29.09.2025 22:01 Відповісти
А не "жирно" буде?
Хто буде дивитись те "кіно" зняте бездарями ?

"Культурний фронт", відкрити "банки" для збору коштів на свій непотріб не хочете????
29.09.2025 22:04 Відповісти
 
 