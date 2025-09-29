Зеленський запропонував уряду виділити майже 4 млрд грн на створення 1000 годин українського контенту, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський запропонував уряду виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту.

Про це йшлося на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики 29 вересня, пише "Детектор медіа", повідомляє Цензор.НЕТ.

На створення тисячі годин українського контенту планують виділити кошти з додаткових майже 4 мільярдів гривень, закладених у проєкті державного бюджету на 2026 рік для Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

На засіданні комітету більшістю голосів підтримали пропозицію щодо розподілу додаткових коштів.

"На культуру додали майже 4 мільярди гривень, а саме для реалізації ініціативи президента України щодо створення 1000 годин українського контенту. Ви знаєте, як Росія масово не тільки виробляє свій контент, а й просуває його за кордоном. Тому створення українського контенту в більшому обсязі - це питання національної безпеки, стійкості й єдності, зміцнення української ідентичності", - сказав у коментарі "Детектору медіа" голова комітету Микита Потураєв.

За його словами, попередній розподіл коштів передбачає понад мільярд на Держкіно і майже мільярд для Українського культурного фонду. Додаткове фінансування отримають також Український інститут, Український Інститут Книги, Інститут національної пам'яті, Держетнополітики та інші інституції.

Зазначається, що в обговоренні взяли участь народні депутати Володимир В’ятрович, Павло Сушко, Євгенія Кравчук, Микола Княжицький, Софія Федина, Юрій Павленко, Ірина Констанкевич. Також міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, заступниця міністра культури Галина Григоренко, голова Держкіно Андрій Осіпов та інші.

Учасники домовилися про окрему зустріч з в. о. міністерки культури Тетяною Бережною, де обговорять реалізацію ініціативи президента "Виробництво 1000 годин українського контенту".

