Зеленський запропонував уряду виділити майже 4 млрд грн на створення 1000 годин українського контенту, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський запропонував уряду виділити кошти на створення 1000 годин українського контенту.
Про це йшлося на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики 29 вересня, пише "Детектор медіа", повідомляє Цензор.НЕТ.
На створення тисячі годин українського контенту планують виділити кошти з додаткових майже 4 мільярдів гривень, закладених у проєкті державного бюджету на 2026 рік для Міністерства культури та стратегічних комунікацій.
На засіданні комітету більшістю голосів підтримали пропозицію щодо розподілу додаткових коштів.
"На культуру додали майже 4 мільярди гривень, а саме для реалізації ініціативи президента України щодо створення 1000 годин українського контенту. Ви знаєте, як Росія масово не тільки виробляє свій контент, а й просуває його за кордоном. Тому створення українського контенту в більшому обсязі - це питання національної безпеки, стійкості й єдності, зміцнення української ідентичності", - сказав у коментарі "Детектору медіа" голова комітету Микита Потураєв.
За його словами, попередній розподіл коштів передбачає понад мільярд на Держкіно і майже мільярд для Українського культурного фонду. Додаткове фінансування отримають також Український інститут, Український Інститут Книги, Інститут національної пам'яті, Держетнополітики та інші інституції.
Зазначається, що в обговоренні взяли участь народні депутати Володимир В’ятрович, Павло Сушко, Євгенія Кравчук, Микола Княжицький, Софія Федина, Юрій Павленко, Ірина Констанкевич. Також міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, заступниця міністра культури Галина Григоренко, голова Держкіно Андрій Осіпов та інші.
Учасники домовилися про окрему зустріч з в. о. міністерки культури Тетяною Бережною, де обговорять реалізацію ініціативи президента "Виробництво 1000 годин українського контенту".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
откуда дєньгі, Зін ?
ВПК працює на 50%, а кошти додаткові"
.
100 000 БПЛА по 1000 дол.. або
200 000 БПЛА по 500 дол.
це - тисячі врятованих життів наших Воїнів !!!
.
За це, треба уже нести відповідальність, разом з гончаруком, шмигалем та Свириденко!!
--------------------
Савпадєнiє? Нє думаю
Потрібно крутити оркам -військовополоненим. Але можуть притягти в Гаазі за звірства.
оце я понімаю, потужна відповідь по москві!
то ікона!
«Два талановитих айтишники, Максим та Данило, втікають з фронтового Харкова і, по дорозі на Львів, опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі».
захисникам в окопи браковані міни, а в нічні клюби контент!
пусть монатики и кварталы снимают за свои деньги контент и зарабатывают на рекламе и так далее! с какого хера им деньги платить? тогда пусть дает бабки каждому бизнесу,для его поддержки.
Бойового застосування крилатої ракети FP-5 «Фламінго» досі не було. Злив через інтернет-бачки і «Мілітарний» з посиланням на нібито якісь «військові кола» про атаку «Фламінго» по базі російських прикордонників під Армянськом не відповідає дійсності.
Запуск трьох ракет підряд у бік Чорного моря, який представляють як свідчення атаки, був просто запуском у бік Чорного моря, без бойових частин і без застосування по бойових цілях.
Супутникові знімки демонструють якісь пошкодження будівель на базі, але характер пошкоджень не відповідає заявленій потужності ********** в більш ніж 1 тонну. Пошкодження характерні для ********** вагою до 50 кг.
Якби були бойові застосування ракети «Фламінго», про них би неодмінно повідомили Генштаб, міністр оборони і сам президент. Ніхто б не пропустив такої новини.
У всьому світі не так багато заводів, що виробляють реактивні авіаційні двигуни, і всього 5 країн, що виробляють такі складні інженерні вироби - США, Великобританія, Франція, росія і Китай.
Україна втратила можливість виробляти реактивні двигуни на заводі «Мотор-Січ», де раніше вироблялися мотори АІ-25, які встановлює на свої «Фламінго» компанія Fire Point.
Вартість заводу з виробництва реактивних двигунів оцінюється від 200 млн (збірка) до 1 млрд доларів; вартість індустріального комплексу повного циклу, з урахуванням суміжних виробництв - 1,5 млрд доларів. Це тільки вартість цехів, обладнання, верстатів і оснащення.
Ціну підготовленого кваліфікованого персоналу взагалі важко порахувати - у нас в країні такого персоналу практично не залишилося, а ті, хто на старих радянських заготовках щось збирав у Запоріжжі і займався ремонтом - це, переважно, старі радянські кадри.
Тому бравурні заяви архітекторки бетонних меблів про те, що Fire Point побудує завод з виробництва «ліцензійної копії» двигуна АІ-25 - це повний блеф.
А тепер трохи цифр:
З 1967 по 1998 рік було вироблено 6300 двигунів АІ-25. Тобто темпи виробництва двигуна АІ-25 при високому попиті другої половини ХХ століття становили 203 штуки на рік, або 17 штук на місяць.
Всього 17 штук на місяць, Карл!
Дуже хотілося б подивитися на завод, який може виробляти двигуни АІ-25 з темпом 7 штук на добу, як обіцяє керівництво компанії Fire Point, яке не знає навіть елементарної математики і не знайоме з двигунобудуванням.
Йдемо далі, компанія Fire Point заявляє, що викупила «тисячі» старих двигунів АІ-25 для початку виробництва ракет «Фламінго» з темпом 50 ракет на місяць, а з наступного місяця - 200 ракет на місяць, при тому що вже близько 80 ракет вироблено.
Давайте порахуємо.
Тож, всього було вироблено 6300 штук двигунів АІ-25. Більша частина цих двигунів давно вичерпала свій ресурс і була відправлена на металобрухт. Якась частина загинула разом з літаками в ході експлуатації.
Цими двигунами масово комплектували навчально-тренувальні літаки Л-39 і пасажирські Як-40.
Літаків Л-39 було вироблено 2900 штук, більша частина з яких була направлена... упс! - до росії. Туди ж була направлена деяка частина запасних двигунів АІ-25. Орієнтовно - не менше 300 штук. Тобто, всього 3200 моторів, з яких 80% опинилися на території ворожої держави - приблизно 2500 штук.
Літаків Як-40 було вироблено 1012 штук. На кожен літак ставилося 3 двигуни АІ-25. Всього двигунів 3036. Невідома кількість запасних двигунів, поставлених Аерофлоту, але відомо, що понад 120 літаків було продано в інші країни, а в росії експлуатувалося понад 700 бортів, тобто ще 2100 двигунів, які компанія Fire Point не зможе купити.
Тобто, не менше ніж 2500+2100=4600 двигунів АІ-25 недоступні, тому що вони знаходяться на території росії, або давно утилізовані на території росії.
Залишається 6300-4600=1700 двигунів, які могуть бути за межами росії. Не менше 80% цих двигунів утилізовано, оскільки утилізовано вже понад 95% літаків, на яких вони встановлювалися.
Наприклад, літаків ЯК-40 експлуатується в світі всього близько 40 одиниць, і більша частина в росії. Літаків Л-39 знаходиться в експлуатації не більше 250 штук у всьому світі. І всі ці літаки також потребують запасних двигунів.
Тобто, компанії Fire Point може бути доступно для покупки (якщо продадуть) не більше 250 старих двигунів АІ-25.
А щоб побудувати завод, потрібно мінімум 1,0 млрд доларів, близько 2 тисяч висококваліфікованих працівників і не менше 2 років.
Про яке серійне виробництво по 50 або навіть 200 штук ракет «Фламінго» вони говорять, якщо з 250 теоретично доступних для покупки двигунів АІ-25 вони вже мінімум 80 (за заявами компанії) використали?..
Залишилося всього 170 двигунів, або менше...
Дуже смішно.
Олександр Кршемінській
"Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, але фінансування недостатньо, - Зеленський" ссылка
.
Оце тема для для ************-зброю клянчать, гроші бюджету крадуть , й Європа їм буде платит за український контент ... Вони Умєрова вілли крутили місяць , а тепер будуть показувати російськомовних героїв воїнів в ЗСУ й розказувати їм на що Вовка грабує в них гроші ...
ду-май-тєха-вай-тє !!!
.
Да?
тогда можно брать новое авто за 12-13 тысяч баксов ..
а евро 6 начинается от 17000 ......
я буду вынужден брать 10 летнее убитое авто вместо нового...
нічого не потрібно. Кого ви захищаєте - людину котра вас кинула на смерть, а сама розкрадає міліарди.
попкорн покупать
Для роздумів: за 24 роки так званої Незалежності жодна українська кінокомпанія не екранізувала ні Миколи Гоголя, ні Івана Котляревського, ні Всеволода Нестайка.
7 мільйонів переселенців-бомжів з Донбасу, для яких житло не будується, з нетерпінням чекають вашого контенту.
ніяк інакше. Там українством і не пахне.
Хто буде дивитись те "кіно" зняте бездарями ?
"Культурний фронт", відкрити "банки" для збору коштів на свій непотріб не хочете????