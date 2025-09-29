РУС
МИД Украины о запрете украинских СМИ в Венгрии: Правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение правительства Венгрии заблокировать доступ к ряду украинских медиа.

Соответствующее заявление в соцсети Х опубликовал спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.

Тихий отметил, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Виктора Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах.

"Но для них чем дальше от правды, тем лучше", - написал Тихий.

Ранее сообщалось, что венгерское правительство запретило ряд украинских изданий. Таким образом там ответили на запрет двух пророссийских венгерских изданий в Украине.

Шо й у них закрили 5-ий, Еспресо та ПРЯМИЙ? Бо вони груньуються на фактах ...
29.09.2025 20:41 Ответить
Це називається ЧИЄ Б МИЧАЛО а ОПУЗАЖОПНЕ мовчало б...

29.09.2025 20:43 Ответить
The New York Post, яку президент https://www.newsweek.com/topic/donald-trump Дональд Трамп назвав своєю "https://www.newsweek.com/donald-trump-favorite-newspaper-turns-him-mar-lago-fbi-1738411 улюбленою газетою", критикувала його коментарі про російсько-українську війну на своїй передній обкладинці в п'ятницю.
На зЄмарафоні таке може бути?
29.09.2025 20:48 Ответить
Потрібно транслювати Єдиний марафон ще й угорською мовою!
29.09.2025 20:48 Ответить
Да. В дзеркало подивиться требо!
29.09.2025 20:55 Ответить
Це тільки "єдиний марафєт" ґрунтується на фактах! Усілякі мосєйчучки-подляки тільки фактами оперують! Ніякої брехні! Тільки об'єктивна інформація!

Журналістику в Україні дєрьмаківська шобла заборонила ще навесні 2022-го, трохи пізніше (під виглядом необхідності під час "воєнного стану") впровадили цензуру, а зараз намагається повністю "затягти гайки" на свободі слова і нормальній (непродажній) журналістиці...
29.09.2025 20:59 Ответить
На першому місці,серед заборонених-ТСН, з тутешньою скабєєвою.
Те,саме їх чекає дома.
29.09.2025 21:05 Ответить
 
 