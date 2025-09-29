МИД Украины о запрете украинских СМИ в Венгрии: Правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение правительства Венгрии заблокировать доступ к ряду украинских медиа.

Соответствующее заявление в соцсети Х опубликовал спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Тихий отметил, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Виктора Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах.

"Но для них чем дальше от правды, тем лучше", - написал Тихий.

Ранее сообщалось, что венгерское правительство запретило ряд украинских изданий. Таким образом там ответили на запрет двух пророссийских венгерских изданий в Украине.

Читайте также: Венгрия запретила ряд украинских СМИ