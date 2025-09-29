МИД Украины о запрете украинских СМИ в Венгрии: Правительство Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение правительства Венгрии заблокировать доступ к ряду украинских медиа.
Соответствующее заявление в соцсети Х опубликовал спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.
Тихий отметил, что Украина блокирует российскую пропаганду, тогда как правительство Виктора Орбана блокирует доступ венгров к журналистике, основанной на фактах.
"Но для них чем дальше от правды, тем лучше", - написал Тихий.
Ранее сообщалось, что венгерское правительство запретило ряд украинских изданий. Таким образом там ответили на запрет двух пророссийских венгерских изданий в Украине.
На зЄмарафоні таке може бути?
Журналістику в Україні дєрьмаківська шобла заборонила ще навесні 2022-го, трохи пізніше (під виглядом необхідності під час "воєнного стану") впровадили цензуру, а зараз намагається повністю "затягти гайки" на свободі слова і нормальній (непродажній) журналістиці...
Те,саме їх чекає дома.