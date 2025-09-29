МЗС України про заборону українських медіа в Угорщині: Уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, яка ґрунтується на фактах
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення уряду Угорщини заблокувати доступ до низки українських медіа.
Відповідну заяву в соцмережі Х опублікував речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.
Тихий зазначив, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Віктора Орбана блокує доступ угорців до журналістики, що ґрунтується на фактах.
"Але для них чим далі від правди, тим краще",- написав Тихий.
Раніше повідомлялося, що угорський уряд заборонив низку українських видань. Таким чином там відповіли на заборону двох проросійських угорських видань в Україні.
На зЄмарафоні таке може бути?
Журналістику в Україні дєрьмаківська шобла заборонила ще навесні 2022-го, трохи пізніше (під виглядом необхідності під час "воєнного стану") впровадили цензуру, а зараз намагається повністю "затягти гайки" на свободі слова і нормальній (непродажній) журналістиці...
Те,саме їх чекає дома.