УКР
Новини Угорщина заборонила українські ЗМІ
626 8

МЗС України про заборону українських медіа в Угорщині: Уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, яка ґрунтується на фактах

георгій,тихий

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення уряду Угорщини заблокувати доступ до низки українських медіа.

Відповідну заяву в соцмережі Х опублікував речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

Тихий зазначив, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Віктора Орбана блокує доступ угорців до журналістики, що ґрунтується на фактах.

"Але для них чим далі від правди, тим краще",- написав Тихий.

Раніше повідомлялося, що угорський уряд заборонив низку українських видань. Таким чином там відповіли на заборону двох проросійських угорських видань в Україні.

Автор: 

Угорщина (2513) журналістика (1809) заборона (1482) МЗС (4288) ЗМІ (1383) МЗС Польщі (217)
Шо й у них закрили 5-ий, Еспресо та ПРЯМИЙ? Бо вони груньуються на фактах ...
показати весь коментар
29.09.2025 20:41 Відповісти
Це називається ЧИЄ Б МИЧАЛО а ОПУЗАЖОПНЕ мовчало б...

показати весь коментар
29.09.2025 20:43 Відповісти
The New York Post, яку президент https://www.newsweek.com/topic/donald-trump Дональд Трамп назвав своєю "https://www.newsweek.com/donald-trump-favorite-newspaper-turns-him-mar-lago-fbi-1738411 улюбленою газетою", критикувала його коментарі про російсько-українську війну на своїй передній обкладинці в п'ятницю.
На зЄмарафоні таке може бути?
показати весь коментар
29.09.2025 20:48 Відповісти
Потрібно транслювати Єдиний марафон ще й угорською мовою!
показати весь коментар
29.09.2025 20:48 Відповісти
Да. В дзеркало подивиться требо!
показати весь коментар
29.09.2025 20:55 Відповісти
Це тільки "єдиний марафєт" ґрунтується на фактах! Усілякі мосєйчучки-подляки тільки фактами оперують! Ніякої брехні! Тільки об'єктивна інформація!

Журналістику в Україні дєрьмаківська шобла заборонила ще навесні 2022-го, трохи пізніше (під виглядом необхідності під час "воєнного стану") впровадили цензуру, а зараз намагається повністю "затягти гайки" на свободі слова і нормальній (непродажній) журналістиці...
показати весь коментар
29.09.2025 20:59 Відповісти
На першому місці,серед заборонених-ТСН, з тутешньою скабєєвою.
Те,саме їх чекає дома.
показати весь коментар
29.09.2025 21:05 Відповісти
Чому у нас працює ОТП банк, паріматч швидко прикрили.
показати весь коментар
29.09.2025 21:38 Відповісти
 
 