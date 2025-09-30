РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9282 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
489 1

Европа уже воюет с Россией в "гибридном формате", - австрийский депутат Хойос

Дуглас Хойос о гибридной войне РФ

Российские действия против Европы являются войной нового типа - кибератаки, провокации и удары по инфраструктуре стали обыденностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Die Presse заявил член Национального совета Австрии, генеральный секретарь либеральной партии NEOS Дуглас Хойос.

"Конечно, мы уже находимся в гибридной войне, мы должны это осознавать. Ежедневно происходят кибератаки, гибридные угрозы против многочисленных компаний и инфраструктурных проектов. Это - повсюду", - сказал он.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

По словам Хойоса, который также является спикером партии по оборонным вопросам, Путин хочет дестабилизировать Европу, разрушить европейскую картину мира".

Депутат также добавил, что Австрия должна четче выстроить собственную стратегию безопасности. Согласно ему, сейчас правящая коалиция, частью которого является NEOS, прорабатывает новую версию Стратегии безопасности при широком участии общественности.

Политик также прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть оккупированные территории. "Я считаю положительным, когда признается, что Путин является агрессором в этом конфликте. Было бы хорошо, если бы и некоторые австрийские партии наконец это поняли. Возможно, этот сигнал из США поможет", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия совершает "ошибку за ошибкой" в войне против Украины, - Вадефуль

Автор: 

Австрия (853) война в Украине (6329)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...є війною..." а Вам що. Ви ж в НАТО будете стурбованість висловлювати і памперси купувати.
показать весь комментарий
30.09.2025 06:36 Ответить
 
 