Европа уже воюет с Россией в "гибридном формате", - австрийский депутат Хойос

Российские действия против Европы являются войной нового типа - кибератаки, провокации и удары по инфраструктуре стали обыденностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Die Presse заявил член Национального совета Австрии, генеральный секретарь либеральной партии NEOS Дуглас Хойос.

"Конечно, мы уже находимся в гибридной войне, мы должны это осознавать. Ежедневно происходят кибератаки, гибридные угрозы против многочисленных компаний и инфраструктурных проектов. Это - повсюду", - сказал он.

По словам Хойоса, который также является спикером партии по оборонным вопросам, Путин хочет дестабилизировать Европу, разрушить европейскую картину мира".

Депутат также добавил, что Австрия должна четче выстроить собственную стратегию безопасности. Согласно ему, сейчас правящая коалиция, частью которого является NEOS, прорабатывает новую версию Стратегии безопасности при широком участии общественности.

Политик также прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть оккупированные территории. "Я считаю положительным, когда признается, что Путин является агрессором в этом конфликте. Было бы хорошо, если бы и некоторые австрийские партии наконец это поняли. Возможно, этот сигнал из США поможет", - сказал он.

