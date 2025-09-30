Європа вже воює з Росією у "гібридному форматі", - австрійський депутат Хойос

Російські дії проти Європи є війною нового типу - кібератаки, провокації та удари по інфраструктурі стали буденністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю виданню Die Presse заявив член Національної ради Австрії, генеральний секретар ліберальної партії NEOS Дуглас Хойос.

"Звичайно, ми вже перебуваємо в гібридній війні, ми повинні це усвідомлювати. Щодня відбуваються кібератаки, гібридні загрози проти численних компаній та інфраструктурних проєктів. Це – повсюди", - сказав він.

За словами Хойоса, який також є речником партії з оборонних питань, Путін хоче дестабілізувати Європу, зруйнувати європейську картину світу".

Депутат також додав, що Австрія має чіткіше вибудувати власну безпекову стратегію. Відповідно до нього, наразі правляча коаліція, частиною якого є NEOS, опрацьовує нову версію Стратегії безпеки за ширшої участі громадськості.

Політик також прокоментував нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна може повернути окуповані території. "Я вважаю позитивним, коли визнається, що Путін є агресором у цьому конфлікті. Було б добре, якби й деякі австрійські партії нарешті це зрозуміли. Можливо, цей сигнал із США допоможе", – сказав він.

