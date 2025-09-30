Поездки в Беларусь опасны из-за задержания граждан, - МИД Эстонии

МИД Эстонии предупредил граждан о рисках поездок в Беларусь из-за случаев задержаний и отсутствия возможности получить консульскую помощь.

об этом пишет эстонское издание ERR.

"Мы наблюдаем много случаев на границе и внутри Беларуси, когда наших граждан опрашивали или задерживали, так же как и граждан других стран ЕС. Пребывание в Беларуси может стать очень неприятным для наших граждан", - отметила дипломат МИД Эстонии Ангела Саар-Рааман.

Она также отметила сложности в предоставлении консульской помощи, пояснив, что с 20 мая 2024 года в эстонском посольстве в Беларуси нет дипломата, а белорусский дипломат в Эстонии также отсутствует.

"У нас нет консульства в Беларуси. Во время поездки туда следует учитывать, что предоставление консульской помощи может задержаться на более длительное время или быть вообще невозможным", - добавила она.

