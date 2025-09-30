Подорожі до Білорусі небезпечні через затримання громадян, - МЗС Естонії

МЗС Естонії попередило громадян про ризики поїздок до Білорусі через випадки затримань та відсутність можливості отримати консульську допомогу.

"Ми спостерігаємо багато випадків на кордоні та всередині Білорусі, коли наших громадян опитували або затримували, так само як і громадян інших країн ЄС. Перебування в Білорусі може стати дуже неприємним для наших громадян", - зазначила дипломат МЗС Естонії Ангела Саар-Рааман.

Вона також наголосила на складнощах у наданні консульської допомоги, пояснивши, що з 20 травня 2024 року в естонському посольстві в Білорусі немає дипломата, а білоруський дипломат в Естонії також відсутній.

"У нас немає консульства в Білорусі. Під час поїздки туди слід враховувати, що надання консульської допомоги може затриматися на довший час або бути взагалі неможливим", – додала вона.

