Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 110 560 человек (+970 за сутки), 11 222 танка, 33 311 артсистем, 23 291 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 110 560 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 30.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1110560 (+970) человек

танков - 11222 (+4) ед.

боевых бронированных машин - 23291 (+1) ед

артиллерийских систем 33311 (+27) ед

РСЗО - 1505 (+1) ед

средства ПВО - 1224 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 65303 (+301)

крылатые ракеты - 3790 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63241 (+90)

специальная техника - 3979 (+0)

