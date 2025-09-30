РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9282 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 249 10

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 110 560 человек (+970 за сутки), 11 222 танка, 33 311 артсистем, 23 291 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 110 560 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 30.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1110560 (+970) человек

танков - 11222 (+4) ед.

боевых бронированных машин - 23291 (+1) ед

артиллерийских систем 33311 (+27) ед

РСЗО - 1505 (+1) ед

средства ПВО - 1224 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 65303 (+301)

крылатые ракеты - 3790 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63241 (+90)

специальная техника - 3979 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны "Сапсана" уничтожили технику и склады врага на Купянском направлении. ВИДЕО

Инфографика

Автор: 

армия РФ (20698) Генштаб ВС (7020) ликвидация (4078) уничтожение (8016)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
30.09.2025 08:09 Ответить
+4
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
30.09.2025 08:03 Ответить
+3
Слава нашим славним і сильним Воінам Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
30.09.2025 08:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
30.09.2025 08:03 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
30.09.2025 08:09 Ответить
Слава нашим славним і сильним Воінам Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
30.09.2025 08:15 Ответить
а почему только 1 рсзо? где ещё 2 вчерашних солнцепёка?
показать весь комментарий
30.09.2025 08:44 Ответить
На Цензорі про "Солнцепьокі" публікація о 23:55, мабуть ще не пройшли веріфікацію
показать весь комментарий
30.09.2025 08:51 Ответить
Минув 4241 день москальсько-української війни.
123! одиниці знищеної техніки, 1 пєпєлац та 970 чумардосів за день.
Броня - 5. Пєпєлац супер, все решта добре.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 110 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.
показать весь комментарий
30.09.2025 08:46 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2025 08:48 Ответить
Чергові 10 тисяч чумардосів
Наземка перевалила за 4 тисячі з початку місяця, а безпілотники за 10 тисяч
Літом помісячно спецтехніка не набирала і двох десятків, зараз з початку місяця 27 одиниць, а до ювілею не вистачає 21 од - важко щось прогнозувати але дочикаємось
показать весь комментарий
30.09.2025 08:46 Ответить
 
 