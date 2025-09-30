Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 110 560 человек (+970 за сутки), 11 222 танка, 33 311 артсистем, 23 291 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 110 560 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 30.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1110560 (+970) человек
танков - 11222 (+4) ед.
боевых бронированных машин - 23291 (+1) ед
артиллерийских систем 33311 (+27) ед
РСЗО - 1505 (+1) ед
средства ПВО - 1224 (+0) ед
самолетов - 427 (+0) ед
вертолетов - 346 (+1)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 65303 (+301)
крылатые ракеты - 3790 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 63241 (+90)
специальная техника - 3979 (+0)
123! одиниці знищеної техніки, 1 пєпєлац та 970 чумардосів за день.
Броня - 5. Пєпєлац супер, все решта добре.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 110 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.
Наземка перевалила за 4 тисячі з початку місяця, а безпілотники за 10 тисяч
Літом помісячно спецтехніка не набирала і двох десятків, зараз з початку місяця 27 одиниць, а до ювілею не вистачає 21 од - важко щось прогнозувати але дочикаємось