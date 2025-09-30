Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 110 560 осіб (+970 за добу), 11 222 танки, 33 311 артсистем, 23 291 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 110 560 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 30.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1110560 (+970) осіб
танків – 11222 (+4) од
бойових броньованих машин – 23291 (+1) од
артилерійських систем 33311 (+27) од
РСЗВ – 1505 (+1) од
засоби ППО – 1224 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301)
крилаті ракети – 3790 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90)
спеціальна техніка – 3979 (+0)
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар30.09.2025 08:03 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
tarasii smila #448870
показати весь коментар30.09.2025 08:09 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Amber
показати весь коментар30.09.2025 08:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль