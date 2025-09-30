УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 110 560 осіб (+970 за добу), 11 222 танки, 33 311 артсистем, 23 291 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 110 560 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 30.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1110560 (+970) осіб

танків – 11222 (+4) од

бойових броньованих машин – 23291 (+1) од

артилерійських систем  33311 (+27) од

РСЗВ – 1505 (+1) од

засоби ППО – 1224 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів  – 346 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301)

крилаті ракети – 3790 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90)

спеціальна техніка – 3979 (+0)

