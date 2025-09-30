Враг пытался вклиниться в оборону на Лиманском направлении, на Покровском - Силы обороны отбили 56 штурмов, - Генштаб

За прошедшие сутки украинские войска отбили многочисленные атаки, уничтожили танки, артиллерию, беспилотники и другую технику врага. За сутки на фронте - 176 боестолкновений. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 104 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 4463 обстрела, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5531 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Середина-Буда Сумской области; Новоселовка, Зализнычное Запорожской области; Львовское, Одрадокаменка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил девять управляемых бомб, совершил 181 обстрел, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера состоялось три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Степной Новоселовки и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Середнее, Колодязи, Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское.

На Северском направлении наши воины остановили три атаки противника вблизи Серебрянки и в сторону населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Миньковки и Константиновки.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Иванополье, Щербиновки, Александро-Шультино, Плещиевки, Русина Яра и Полтавки Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Белицкое, Миролюбовка, Зверево, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 37 атак в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Зеленый Гай, Новохатское, Поддубное, Камышеваха, Сосновка, Январское, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно артиллерийское средство противника.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 970 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, боевую бронированную машину, 27 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, вертолет, 301 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 90 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина хочет завершить войну до конца 2025 года. Мы готовы к любым переговорам, - Сибига