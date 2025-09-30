Уничтожены вражеские штурмовики и техника во время наступления на Краматорском направлении, противник безуспешно атаковал в Купянске, - ОСГВ "Днепр"
На Южно-Слобожанском направлении враг пытался улучшить свое тактическое положение в центральной части Волчанска. Также противник безуспешно атаковал в районе Купянска на Купянском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Днепр".
Как отмечается, на Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков возле населенных пунктов Ольговка, Новомихайловка, Шандрыголово, Среднее, Новоселовка, Дробышево, Ставки, Ямполь и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.
По данным ОСГВ "Днепр", на Краматорском направлении агрессор применил четыре единицы мототехники для штурма в районе Зализнянского и Миньковки. Вражеская техника вместе со штурмовиками была уничтожена.
На Торецком направлении российские захватчики атаковали в районе Иванополья, Степановки и Щербиновки. Потерь позиций не допущено.
Также отмечается, что на Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Полтавка, Заповедное, Новопавловка, Русин Яр и Владимировка. Без продвижения для оккупантов.
"На Покровском направлении российские войска не оставляют попыток блокирования Покровско-Мирноградской агломерации. Вели наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Казацкое, Покровск, Зверево, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Котлино, Гришино и Лысовка. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного, Молодецкого, Дачного и Сергеевки. Враг получил достойный отпор, цели не достиг", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали свои атакующие усилия в районе Филиала.
На Гуляйпольском направлении враг провел безуспешную атаку в районе Полтавки. Продолжаются тяжелые бои, противник не считается с потерями в живой силе и технике, пытается развивать наступление.
Сьогодні він буде коротким і присвяченим Добропільському напрямку, оскільки кількість "оточень" і "котлів", в які нібито потрапили російські війська на цьому напрямку, в коментарях і оцінках різних експертів просто зашкалює. На жаль, реальність, м'яко кажучи, дуже відрізняється від усього цього...
1. За ситуацією, що склалася
Війська (сили) 51-ї та 8-ї загальновійськових армій (ЗВА) противника, посилені щонайменше однією бригадою 68-го армійського корпусу (АК), а саме 39-ю окремою мотострілецькою бригадою (омсбр), а також низкою частин та з'єднань російської морської піхоти, продовжують наступ на захід від річки Казенний Торець (на захід від рубежу Новоторецьке-Разине), а також на північний схід від нього (за дирекцію Полтавка - Русин Яр).
- На даний момент передові підрозділи 51-ї ЗВА противника та його 68-го АК (ймовірно зі складу 1-ї та 39-ї омсбр, посилених рядом підрозділів 110-ї омсбр) продовжують активні атакуючі/штурмові дії, як у напрямку Федорівка - Родинське, так і у напрямку Красний Лиман - Мирноград. Ворогу вдалося закріпитися в Красному Лимані і навіть просунутися на південь від нього в бік Мирнограда.
- Продовжує погіршуватися ситуація для ЗСУ й на напрямку Новоекономічне - Мирноград. Судячи з усього, підрозділи 5-ї омсбр противника, що діють тут (ймовірно, посилені частиною сил 9-ї омсбр, а можливо і рядом підрозділів зі складу морської піхоти) не тільки зуміли закріпитися в Новоекономічному, а й, діючи невеликими штурмовими групами, просунулися до шахти на захід від нього.
З огляду на те, що противнику вдалося закріпитися в Красному Лимані та просунутися уздовж лісосмуг на південь від нього, найближчим часом, очевидно, варто очікувати виходу передових підрозділів 51-ї ЗВА на північні та північно-східні околиці Мирнограда.
- Підрозділам 132-ї та 114-ї омсбр тієї ж 51-ї ЗВА, судячи з усього, вдалося розширити «горловину» свого вклинення, утримати під своїм контролем Кучерів Яр, а також ділянки місцевості на північ від нього, аж до Золотого Колодязя та Грузського. Крім того, судячи з усього, діючи з рубежу Сухецьке-Затишок (колишнє Суворово), їм вдалося прорватися до села Дорожнє. При цьому їх спроби прорватися в лісосмуги, що проходять вздовж залізниці між Родинськом і Білецьким, не увінчалися успіхом. Своєю чергою, ЗСУ успішно контратакували на південний схід від Вільне та відкинули ворога в бік Нового Шахового.
- На суміжному фланзі 51-ї ЗВА та 8-ї ЗВА, очевидно, після успішних контратакуючих дій ЗСУ, в результаті яких їм вдалося закріпитися в Паньківці та просунутися вздовж річки Казьонний Торець на південь від Володимирівки, ворожим командуванням було прийнято рішення атакувати діючу тут тактичну групу ЗСУ з обох її флангах, а саме - підрозділами 51-ї ЗВА у напрямку Нове Шахове - Шахове та частиною сил 8-ї ЗВА (20-та та 150-та мотострілецькі дивізії / мсд), посилені підрозділами морської піхоти, з Полтавки в напрямку Софіївки та з Попового Яру в напрямку Володимирівки.
На даний момент, очевидно, ЗСУ були змушені припинити власні контратакуючі дії в напрямку Паньківка - Новоторецьке, що загрожувало відрізати російські підрозділи, що діють на захід від річки Казенний Торець, від їх основних сил, і почати розбиратися з власними флангами.
На даний момент ситуація в районі Паньківка - Шахове - Софіївка - Володимирівка виглядає досить складною для ЗСУ, їх ударне тактичне угруповання змушене вести вперті бої для утримання Шахового, а також з метою недопущення подальшого просування противника в бік Софіївки та Володимирівки замість прориву до Новоторецького. По суті, противник сам намагається "відрізати" тактичне мікровклинення ЗСУ, яке загрожує тилу його 51-ї ЗВА, вперто атакуючи на його флангах.
2. Таким чином, щодо розвитку ситуації на Добропільському напрямку можна констатувати як мінімум дві речі:
- Противнику вдалося не лише утримати свої позиції в районі Кучерового Яру та на північ від нього, а й пробити досить стабільний коридор до нього (між Новим Шаховим та Шаховим), фактично утримуючи значну частину всього свого оперативно-тактичного вклинення на схід від Добропілля.
- Крім того, за рахунок використання на цьому напрямку сил та засобів 8-ї ЗВА, яка є сусідньою до 51-ї ЗВА, а також частини сил свого імпровізованого «корпусу морської піхоти», противнику вдалося по суті ліквідувати безпосередню загрозу оточення частини сил 51-ї ЗВА, що діють на захід від річки Казенний Торець. Цьому сприяли частково успішні штурмові дії її передових підрозділів у «трикутнику» Красний Лиман - Новоеконом - Мирноград, а також вперті атаки у напрямку Шахове та Володимирівки, як із заходу, так і з південного сходу, що змусило підрозділи ЗСУ, які до цього просувалися в бік Новоторецького, фактично зупинитися.
Однак, загальна оперативна обстановка в смузі 51-й ЗВА противника, на даний момент, виглядає для нього не такою вже й привабливою.
До першої дороги, що веде з Покровська на Добропілля, через Родинське, цій армії ще не вдалося прорватися значними силами. Зафіксовані окремі невеликі піхотні групи противника, яким вдалося "пролізти" з Красного Лиману до розвилки цієї дороги з дорогою на Гришине, явно навряд чи там утримаються. Противник, на даний момент, також не може повністю захопити саме Родинське, а також прорватися на північ від нього до Білецького. У цьому сенсі перекриття другої дороги до Добропілля (через Гришине) також, швидше за все, значно затягнеться у часі.
Більш того, ЗСУ продовжують утримувати Ніканорівку та Паньківку (відстань між центрами цих населених пунктів становить 4,56 км), а це означає, що все-таки зберігається певна ймовірність оточення частини сил 51-ї ЗВА противника (переважно її 114-ї та 132-ї омсбр, а можливо і 110-ї омсбр, що діють на північ від цього рубежу). Хоча просування противника до села Дорожнє, в цьому плані може частково зняти цю загрозу.
Через все це 51-ша ЗВА, яка, очевидно, мала брати активну участь у «штурмі Покровська» з півночі та північного сходу, мабуть, не зможе цього зробити найближчим часом, змушена буквально «вигризати» із значними втратами собі шлях до вихідного району (Шевченко - Білецьке - Родинське - Гришине), при цьому, водночас намагаючись утримати залишки свого вклинення на схід від Добропілля.
У цьому сенсі застосування частин і з'єднань морської піхоти противника в смузі 51-ї ЗВА - 155-ї, 336-ї, 40-ї (а можливо і 61-ї) окремих бригад морської піхоти (обрмп), а також підрозділів 177-го окремого полку морської піхоти (опмп), мабуть, може бути лише тимчасовим, оскільки очевидно що ці сили та засоби спрямовані переважно все ж таки на наступ у смузі своєї 8-ї ЗВА, тобто у напрямку Костянтинівки, а не для "порятунку репутації" 51-ї ЗВА.
На користь цієї точки зору свідчить і зосередження на Краматорському напрямку ряду частин й підрозділів зі складу 70-ї мсд 18-ї ЗВА противника, перегрупованих сюди з Південної операційної зони. Це добре вписується в "загальну схему" підготовки ворожим командуванням концентричного наступу на Костянтинівку і Дружківку відразу з трьох напрямків - з північного сходу (з боку Часів Яру), з південного сходу (з боку Торецька і Клебанбицького водосховища) і з південного заходу (з рубежу Полтавка - Новооленівка).
Підведемо підсумки.
Вперте бажання командування противника не тільки утримати, а й розширити вклинення своїх військ на захід від річки Казенний Торець на Добропільському напрямку, незважаючи на будь-які загрози оточення частини своїх сил (як уявні, так і реальні), має цілком зрозумілу причину.
Наступ противника на цьому напрямку, який розпочався понад 2 місяці тому, як "мале тактичне вклинення" на північ від Воздвиженки (і явно був очікуваний українським командуванням), сьогодні, незважаючи на всі зусилля ЗСУ, однозначно обернувся оперативним успіхом противника - йому вдалося просунутися на цьому напрямку на глибину понад 30 км та розширити це вклинення більш ніж на 27 км. Тому немає нічого дивного в тому, що це вклинення нині має чіткий оперативний вплив на ситуацію на двох сусідніх напрямках - Покровському і Костянтинівському.
Природно, що російське командування всіма силами намагається його реалізувати, тоді як ЗСУ намагаються обмежити його всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. Іншими словами, не дати противнику скористатися цим вклиненням, який набув оперативного значення, для того, аби організувати та провести наступ на двох сусідніх напрямках. Ну, власне, в цьому і полягає оперативна суть всіх подій, що відбуваються зараз на Добропільському напрямку."