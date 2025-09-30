Уничтожены вражеские штурмовики и техника во время наступления на Краматорском направлении, противник безуспешно атаковал в Купянске, - ОСГВ "Днепр"

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался улучшить свое тактическое положение в центральной части Волчанска. Также противник безуспешно атаковал в районе Купянска на Купянском направлении.

Как отмечается, на Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков возле населенных пунктов Ольговка, Новомихайловка, Шандрыголово, Среднее, Новоселовка, Дробышево, Ставки, Ямполь и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

По данным ОСГВ "Днепр", на Краматорском направлении агрессор применил четыре единицы мототехники для штурма в районе Зализнянского и Миньковки. Вражеская техника вместе со штурмовиками была уничтожена.

На Торецком направлении российские захватчики атаковали в районе Иванополья, Степановки и Щербиновки. Потерь позиций не допущено.

Также отмечается, что на Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Полтавка, Заповедное, Новопавловка, Русин Яр и Владимировка. Без продвижения для оккупантов.

"На Покровском направлении российские войска не оставляют попыток блокирования Покровско-Мирноградской агломерации. Вели наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Казацкое, Покровск, Зверево, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Котлино, Гришино и Лысовка. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области противник атаковал в районе Удачного, Молодецкого, Дачного и Сергеевки. Враг получил достойный отпор, цели не достиг", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали свои атакующие усилия в районе Филиала.

На Гуляйпольском направлении враг провел безуспешную атаку в районе Полтавки. Продолжаются тяжелые бои, противник не считается с потерями в живой силе и технике, пытается развивать наступление.

