Знищено ворожих штурмовиків та техніку під час наступу на Краматорському напрямку, противник безуспішно атакував у Куп’янську, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався покращити своє тактичне положення у центральній частині Вовчанська. Також противник безуспішно атакував у районі Купʼянська на Купʼянському напрямку.

Як зазначається, на Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля населених пунктів Ольгівка, Новомихайлівка, Шандриголове, Середнє, Новоселівка, Дробишеве, Ставки, Ямпіль та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Краматорському напрямку агресор застосував чотири одиниці мототехніки для штурму в районі Залізнянського та Міньківки. Ворожу техніку разом із штурмовиками було знищено.

На Торецькому напрямку російські загарбники атакували в районі Іванопілля, Степанівки та Щербинівки. Втрат позицій не допущено.

Також зазначається, що на Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Полтавка, Заповідне, Новопавлівка, Русин Яр та Володимирівка. Без просування для окупантів.

"На Покровському напрямку російські війська не полишають спроб блокування Покровсько-Мирноградської агломерації. Вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Козацьке, Покровськ, Звірове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Котлине, Гришине та Лисівка. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області противник атакував у районі Удачного, Молодецького, Дачного та Сергіївки. Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували свої атакувальні зусилля в районі Філії.

На Гуляйпільському напрямку ворог провів безуспішну атаку в районі Полтавки. Тривають важкі бої, противник не рахується з втратами в живій силі і техніці, намагається розвивати наступ.

