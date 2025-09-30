РУС
Новости
569 17

Производство в Украине покрывает примерно 40% потребностей фронта, - Минобороны

производство,дронов

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что отечественное производство обеспечивает около 40% потребностей фронта, в частности дроны, снаряды, бронированная техника и средства РЭБ.

Об этом он заявил в интервью ВВС, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, значительные успехи достигнуты в производстве различных типов беспилотников, артиллерийских снарядов, бронированных машин и средств радиоэлектронной борьбы. В то же время в сфере зенитно-ракетных систем ПВО Украина почти полностью зависит от партнеров, поэтому эти системы имеют приоритет в запросах Киева.

Гаврилюк подтвердил, что Украина просила не менее десяти комплексов Patriot для сбивания российских баллистических ракет, в частности гиперзвуковых "Кинжалов", и подчеркнул: "Усиление противовоздушной обороны Украины - это инвестиция в безопасность всей Европы". Он также сообщил о запросах на ракеты для других ПВО и дальнобойные ракеты Tomahawk.

Генерал отметил, что хотя летом президент США Дональд Трамп упоминал цифру 17 по Patriot, детали поставок (полные системы или отдельные пусковые установки/ракеты) не были уточнены; сейчас "есть движение в этом направлении", но подробности не раскрываются. По его словам, удары по территории России дальнобойными ракетами могут ослабить ее военную промышленность и подтолкнуть Москву к переговорам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС выделит Украине 2 млрд евро на производство дронов, - фон дер Ляйен

Автор: 

Минобороны (9586) производство (543)
+4
заступник, що там, головою бахнувся?
зе!гніда на весь світ об'явив, що у нас тієї зброї як *********.
будемо продавати хоч куди.
потім кацапи будуть воювати тією зброєю проти нас.
30.09.2025 10:56 Ответить
+3
СТОП А ЯК ТОДІ ПЛАНУЮТЬ ЕКСПОРТУВАТИ??

Це якісь шизофреніки
30.09.2025 11:01 Ответить
+2
І ніяких санкцій нічто не вводив проти України. Отак керують народний обранець зеленский. І вже котрий рік війна, а перевести, згідно закону про мобілізацію, але саме по ньому бусіфікують простих українців, фінансово-економічну складову України на військові рейки - ніхріна. Нарід хрінового презедента не обере - то Порошенко барига. А це свій, нарідний.
30.09.2025 10:54 Ответить
А перший заступник міністра оборони часом не підкаже, якого ж озброєння у нас надлишок?
Бо голобородько заявив, що таке озброєння є, але конкретно не назвав яке.
30.09.2025 10:51 Ответить
"За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, - це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей" (с) В.Зеленський, вересень 20025
30.09.2025 11:07 Ответить
Кулемети, міномети, стугни, карабіни, можливо якась артилерія, отаке от все. Воно ж теж в статистику входить, а проти "кинжалів" і х-101 (які у чмонь тільки у вигляді мультиків) якось не дуже добре діє, то можна продавати.
30.09.2025 11:11 Ответить
це як??? А яку тоді зброю зелена наволочь плануе продавати закордон....
30.09.2025 10:56 Ответить
Планується продавати ту зброю, яку не замовляють у виробників. Зараз в нас є надлишок виробничих потужностей. Чому?! Да тому, що грошей на це нема! Виробник, не може сам себе завантажити, за власний кошт - для цього, те що замовляється повинно давати 4х кратний прибуток, який і прокриє "надвиробництво".
А виробники зараз, отримують мінімальний прибуток, який тільки що і покриває саме замовлення. Чому б йому не дозволити, продавати все що він виробляє, окрім замовлення? Це по дасть:
1. Прибуток валюти в Україну
2. За рахунок більшого виробництва - зменьшення собівартості озброєння що виробляється на держзамовлення
3. Завантажити ті підприємства, які у держзамовлення взагалі не потрапляють.

По останньому пункту, реальний приклад: дрони на оптоволокні, були запропоновані українськими розробниками міноборони, ще у 2022-2023 році. Але тоді, міноборони, посміялися з цього і сказали що таке лайно, їм не потрібно... Але росіяни зробили інші виводи і продовжили розробку та вийшли на серію... І вже ми стали наздоганяти. І те підприємство чи занкротувало чи припинило розробку (тут я не впевнений, точно не знаю).А якби був варіант продажу зброї, то такого з більшою вірогідністю б не трапилось, бо знайшлися б покупці і підприємство довело діло до серії.

PS А те що зелені звісно хочуть на цьому погріти свій карман, то окрема справа. Можливо зроблять експорт для обраних. Чи будуть це через якісь свої віртуальні фірми прогоняти (випускати будуть інші, а вони грести бабло). Ось це треба якось "пресікати"
30.09.2025 11:29 Ответить
Я в це давно не вірю. Можливо і є якесь виробництво, але, наприклад дрони, більшість не літає і пепепрошивається нашими вічйськовими, а частина просто лежить на складах, бо непригодна. Але фірми оточення бізнес-партнерів Боневтіка за них отримали великі бюджетні гроші.
А ще, недавно кацапи втопили наш військовий катер "Сімферополь" чи "Севастополь" і річці Дунай морським дроном, знищили наш цінний пусковий комплекс "Нептун", який по чиїсь команді притягнули на фронт в зону враженні дронів і великі цілі по заводах. Хто в цьому винен? Мабуть знову американці чи поляки?
30.09.2025 11:02 Ответить
"Хто в цьому винен?" - тут всього кілька можливих варіантів.
Або Байден, або Порошенко
30.09.2025 11:05 Ответить
А тим часом найвеличніший дозволив експорт зброї..-" все для Фронту ,все для Перемоги"..?!
30.09.2025 11:02 Ответить
Ну, це приблизно як і з ретингом зЕленського
30.09.2025 11:10 Ответить
Це шиза владної веотикалі, коли з одного й того самого приводу оцінка коливається від 40 до 60 відсотків. Причому я впевнений, що ворог +\~ усвідомлює наші можливості, те саме і по наших союзниках. То навіщо вони плескають шухлядами врізнобій? Риторичне питання...
30.09.2025 11:21 Ответить
Кому вірити---"верховний" каже що виробляємо 60% ,а якийсь зам 40% ХТО БРЕШЕ? Чи оба брехуни . Країна ідіотів.
30.09.2025 11:25 Ответить
Посил короткий "дайте грошей!"
30.09.2025 11:29 Ответить
МО потрібно козиряти не виділеними і потраченими цифрами, а показати кінцевий результат, продукцію. А то наслухались про далекі нептуни, фламінго, і мільйони дронів.
30.09.2025 11:43 Ответить
І мільярд дерев.
30.09.2025 12:07 Ответить
 
 