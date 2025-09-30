Производство в Украине покрывает примерно 40% потребностей фронта, - Минобороны

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что отечественное производство обеспечивает около 40% потребностей фронта, в частности дроны, снаряды, бронированная техника и средства РЭБ.

Об этом он заявил в интервью ВВС, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, значительные успехи достигнуты в производстве различных типов беспилотников, артиллерийских снарядов, бронированных машин и средств радиоэлектронной борьбы. В то же время в сфере зенитно-ракетных систем ПВО Украина почти полностью зависит от партнеров, поэтому эти системы имеют приоритет в запросах Киева.

Гаврилюк подтвердил, что Украина просила не менее десяти комплексов Patriot для сбивания российских баллистических ракет, в частности гиперзвуковых "Кинжалов", и подчеркнул: "Усиление противовоздушной обороны Украины - это инвестиция в безопасность всей Европы". Он также сообщил о запросах на ракеты для других ПВО и дальнобойные ракеты Tomahawk.

Генерал отметил, что хотя летом президент США Дональд Трамп упоминал цифру 17 по Patriot, детали поставок (полные системы или отдельные пусковые установки/ракеты) не были уточнены; сейчас "есть движение в этом направлении", но подробности не раскрываются. По его словам, удары по территории России дальнобойными ракетами могут ослабить ее военную промышленность и подтолкнуть Москву к переговорам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС выделит Украине 2 млрд евро на производство дронов, - фон дер Ляйен