Производство в Украине покрывает примерно 40% потребностей фронта, - Минобороны
Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что отечественное производство обеспечивает около 40% потребностей фронта, в частности дроны, снаряды, бронированная техника и средства РЭБ.
Об этом он заявил в интервью ВВС, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, значительные успехи достигнуты в производстве различных типов беспилотников, артиллерийских снарядов, бронированных машин и средств радиоэлектронной борьбы. В то же время в сфере зенитно-ракетных систем ПВО Украина почти полностью зависит от партнеров, поэтому эти системы имеют приоритет в запросах Киева.
Гаврилюк подтвердил, что Украина просила не менее десяти комплексов Patriot для сбивания российских баллистических ракет, в частности гиперзвуковых "Кинжалов", и подчеркнул: "Усиление противовоздушной обороны Украины - это инвестиция в безопасность всей Европы". Он также сообщил о запросах на ракеты для других ПВО и дальнобойные ракеты Tomahawk.
Генерал отметил, что хотя летом президент США Дональд Трамп упоминал цифру 17 по Patriot, детали поставок (полные системы или отдельные пусковые установки/ракеты) не были уточнены; сейчас "есть движение в этом направлении", но подробности не раскрываются. По его словам, удары по территории России дальнобойными ракетами могут ослабить ее военную промышленность и подтолкнуть Москву к переговорам.
Бо голобородько заявив, що таке озброєння є, але конкретно не назвав яке.
зе!гніда на весь світ об'явив, що у нас тієї зброї як *********.
будемо продавати хоч куди.
потім кацапи будуть воювати тією зброєю проти нас.
А виробники зараз, отримують мінімальний прибуток, який тільки що і покриває саме замовлення. Чому б йому не дозволити, продавати все що він виробляє, окрім замовлення? Це по дасть:
1. Прибуток валюти в Україну
2. За рахунок більшого виробництва - зменьшення собівартості озброєння що виробляється на держзамовлення
3. Завантажити ті підприємства, які у держзамовлення взагалі не потрапляють.
По останньому пункту, реальний приклад: дрони на оптоволокні, були запропоновані українськими розробниками міноборони, ще у 2022-2023 році. Але тоді, міноборони, посміялися з цього і сказали що таке лайно, їм не потрібно... Але росіяни зробили інші виводи і продовжили розробку та вийшли на серію... І вже ми стали наздоганяти. І те підприємство чи занкротувало чи припинило розробку (тут я не впевнений, точно не знаю).А якби був варіант продажу зброї, то такого з більшою вірогідністю б не трапилось, бо знайшлися б покупці і підприємство довело діло до серії.
PS А те що зелені звісно хочуть на цьому погріти свій карман, то окрема справа. Можливо зроблять експорт для обраних. Чи будуть це через якісь свої віртуальні фірми прогоняти (випускати будуть інші, а вони грести бабло). Ось це треба якось "пресікати"
Це якісь шизофреніки
А ще, недавно кацапи втопили наш військовий катер "Сімферополь" чи "Севастополь" і річці Дунай морським дроном, знищили наш цінний пусковий комплекс "Нептун", який по чиїсь команді притягнули на фронт в зону враженні дронів і великі цілі по заводах. Хто в цьому винен? Мабуть знову американці чи поляки?
Або Байден, або Порошенко