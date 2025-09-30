Виробництво в Україні покриває приблизно 40% потреб фронту, - Міноборони
Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що вітчизняне виробництво забезпечує близько 40% потреб фронту, зокрема дрони, снаряди, броньована техніка та засоби РЕБ.
Про це він заявив у інтерв’ю BBС, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, значних успіхів досягнуто у виробництві різних типів безпілотників, артилерійських снарядів, броньованих машин та засобів радіоелектронної боротьби. Водночас у сфері зенітно-ракетних систем ППО Україна майже повністю залежить від партнерів, тому ці системи мають пріоритет у запитах Києва.
Гаврилюк підтвердив, що Україна просила щонайменше десять комплексів Patriot для збиття російських балістичних ракет, зокрема гіперзвукових "Кинджалів", і наголосив: "Посилення протиповітряної оборони України - це інвестиція в безпеку всієї Європи". Він також повідомив про запити на ракети для інших ППО та далекобійні ракети Tomahawk.
Генерал зазначив, що хоча влітку президент США Дональд Трамп згадував цифру 17 щодо Patriot, деталі постачань (повні системи чи окремі пускові установки/ракет) не були уточнені; наразі "є рух у цьому напрямку", але подробиці не розкриваються. За його словами, удари по території Росії далекобійними ракетами можуть послабити її воєнну промисловість і підштовхнути Москву до переговорів.
Бо голобородько заявив, що таке озброєння є, але конкретно не назвав яке.
зе!гніда на весь світ об'явив, що у нас тієї зброї як *********.
будемо продавати хоч куди.
потім кацапи будуть воювати тією зброєю проти нас.
А виробники зараз, отримують мінімальний прибуток, який тільки що і покриває саме замовлення. Чому б йому не дозволити, продавати все що він виробляє, окрім замовлення? Це по дасть:
1. Прибуток валюти в Україну
2. За рахунок більшого виробництва - зменьшення собівартості озброєння що виробляється на держзамовлення
3. Завантажити ті підприємства, які у держзамовлення взагалі не потрапляють.
По останньому пункту, реальний приклад: дрони на оптоволокні, були запропоновані українськими розробниками міноборони, ще у 2022-2023 році. Але тоді, міноборони, посміялися з цього і сказали що таке лайно, їм не потрібно... Але росіяни зробили інші виводи і продовжили розробку та вийшли на серію... І вже ми стали наздоганяти. І те підприємство чи занкротувало чи припинило розробку (тут я не впевнений, точно не знаю).А якби був варіант продажу зброї, то такого з більшою вірогідністю б не трапилось, бо знайшлися б покупці і підприємство довело діло до серії.
PS А те що зелені звісно хочуть на цьому погріти свій карман, то окрема справа. Можливо зроблять експорт для обраних. Чи будуть це через якісь свої віртуальні фірми прогоняти (випускати будуть інші, а вони грести бабло). Ось це треба якось "пресікати"
Це якісь шизофреніки
А ще, недавно кацапи втопили наш військовий катер "Сімферополь" чи "Севастополь" і річці Дунай морським дроном, знищили наш цінний пусковий комплекс "Нептун", який по чиїсь команді притягнули на фронт в зону враженні дронів і великі цілі по заводах. Хто в цьому винен? Мабуть знову американці чи поляки?
Або Байден, або Порошенко