Виробництво в Україні покриває приблизно 40% потреб фронту, - Міноборони

виробництво,дронів

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що вітчизняне виробництво забезпечує близько 40% потреб фронту, зокрема дрони, снаряди, броньована техніка та засоби РЕБ.

Про це він заявив у інтерв’ю BBС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, значних успіхів досягнуто у виробництві різних типів безпілотників, артилерійських снарядів, броньованих машин та засобів радіоелектронної боротьби. Водночас у сфері зенітно-ракетних систем ППО Україна майже повністю залежить від партнерів, тому ці системи мають пріоритет у запитах Києва.

Гаврилюк підтвердив, що Україна просила щонайменше десять комплексів Patriot для збиття російських балістичних ракет, зокрема гіперзвукових "Кинджалів", і наголосив: "Посилення протиповітряної оборони України - це інвестиція в безпеку всієї Європи". Він також повідомив про запити на ракети для інших ППО та далекобійні ракети Tomahawk.

Генерал зазначив, що хоча влітку президент США Дональд Трамп згадував цифру 17 щодо Patriot, деталі постачань (повні системи чи окремі пускові установки/ракет) не були уточнені; наразі "є рух у цьому напрямку", але подробиці не розкриваються. За його словами, удари по території Росії далекобійними ракетами можуть послабити її воєнну промисловість і підштовхнути Москву до переговорів.

заступник, що там, головою бахнувся?
зе!гніда на весь світ об'явив, що у нас тієї зброї як *********.
будемо продавати хоч куди.
потім кацапи будуть воювати тією зброєю проти нас.
30.09.2025 10:56 Відповісти
СТОП А ЯК ТОДІ ПЛАНУЮТЬ ЕКСПОРТУВАТИ??

Це якісь шизофреніки
30.09.2025 11:01 Відповісти
І ніяких санкцій нічто не вводив проти України. Отак керують народний обранець зеленский. І вже котрий рік війна, а перевести, згідно закону про мобілізацію, але саме по ньому бусіфікують простих українців, фінансово-економічну складову України на військові рейки - ніхріна. Нарід хрінового презедента не обере - то Порошенко барига. А це свій, нарідний.
30.09.2025 10:54 Відповісти
А перший заступник міністра оборони часом не підкаже, якого ж озброєння у нас надлишок?
Бо голобородько заявив, що таке озброєння є, але конкретно не назвав яке.
30.09.2025 10:51 Відповісти
"За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, - це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей" (с) В.Зеленський, вересень 20025
30.09.2025 11:07 Відповісти
Кулемети, міномети, стугни, карабіни, можливо якась артилерія, отаке от все. Воно ж теж в статистику входить, а проти "кинжалів" і х-101 (які у чмонь тільки у вигляді мультиків) якось не дуже добре діє, то можна продавати.
30.09.2025 11:11 Відповісти
І ніяких санкцій нічто не вводив проти України. Отак керують народний обранець зеленский. І вже котрий рік війна, а перевести, згідно закону про мобілізацію, але саме по ньому бусіфікують простих українців, фінансово-економічну складову України на військові рейки - ніхріна. Нарід хрінового презедента не обере - то Порошенко барига. А це свій, нарідний.
30.09.2025 10:54 Відповісти
заступник, що там, головою бахнувся?
зе!гніда на весь світ об'явив, що у нас тієї зброї як *********.
будемо продавати хоч куди.
потім кацапи будуть воювати тією зброєю проти нас.
30.09.2025 10:56 Відповісти
це як??? А яку тоді зброю зелена наволочь плануе продавати закордон....
30.09.2025 10:56 Відповісти
Планується продавати ту зброю, яку не замовляють у виробників. Зараз в нас є надлишок виробничих потужностей. Чому?! Да тому, що грошей на це нема! Виробник, не може сам себе завантажити, за власний кошт - для цього, те що замовляється повинно давати 4х кратний прибуток, який і прокриє "надвиробництво".
А виробники зараз, отримують мінімальний прибуток, який тільки що і покриває саме замовлення. Чому б йому не дозволити, продавати все що він виробляє, окрім замовлення? Це по дасть:
1. Прибуток валюти в Україну
2. За рахунок більшого виробництва - зменьшення собівартості озброєння що виробляється на держзамовлення
3. Завантажити ті підприємства, які у держзамовлення взагалі не потрапляють.

По останньому пункту, реальний приклад: дрони на оптоволокні, були запропоновані українськими розробниками міноборони, ще у 2022-2023 році. Але тоді, міноборони, посміялися з цього і сказали що таке лайно, їм не потрібно... Але росіяни зробили інші виводи і продовжили розробку та вийшли на серію... І вже ми стали наздоганяти. І те підприємство чи занкротувало чи припинило розробку (тут я не впевнений, точно не знаю).А якби був варіант продажу зброї, то такого з більшою вірогідністю б не трапилось, бо знайшлися б покупці і підприємство довело діло до серії.

PS А те що зелені звісно хочуть на цьому погріти свій карман, то окрема справа. Можливо зроблять експорт для обраних. Чи будуть це через якісь свої віртуальні фірми прогоняти (випускати будуть інші, а вони грести бабло). Ось це треба якось "пресікати"
30.09.2025 11:29 Відповісти
СТОП А ЯК ТОДІ ПЛАНУЮТЬ ЕКСПОРТУВАТИ??

Це якісь шизофреніки
30.09.2025 11:01 Відповісти
Я в це давно не вірю. Можливо і є якесь виробництво, але, наприклад дрони, більшість не літає і пепепрошивається нашими вічйськовими, а частина просто лежить на складах, бо непригодна. Але фірми оточення бізнес-партнерів Боневтіка за них отримали великі бюджетні гроші.
А ще, недавно кацапи втопили наш військовий катер "Сімферополь" чи "Севастополь" і річці Дунай морським дроном, знищили наш цінний пусковий комплекс "Нептун", який по чиїсь команді притягнули на фронт в зону враженні дронів і великі цілі по заводах. Хто в цьому винен? Мабуть знову американці чи поляки?
30.09.2025 11:02 Відповісти
"Хто в цьому винен?" - тут всього кілька можливих варіантів.
Або Байден, або Порошенко
30.09.2025 11:05 Відповісти
А тим часом найвеличніший дозволив експорт зброї..-" все для Фронту ,все для Перемоги"..?!
30.09.2025 11:02 Відповісти
Ну, це приблизно як і з ретингом зЕленського
30.09.2025 11:10 Відповісти
Це шиза владної веотикалі, коли з одного й того самого приводу оцінка коливається від 40 до 60 відсотків. Причому я впевнений, що ворог +\~ усвідомлює наші можливості, те саме і по наших союзниках. То навіщо вони плескають шухлядами врізнобій? Риторичне питання...
30.09.2025 11:21 Відповісти
Кому вірити---"верховний" каже що виробляємо 60% ,а якийсь зам 40% ХТО БРЕШЕ? Чи оба брехуни . Країна ідіотів.
30.09.2025 11:25 Відповісти
Посил короткий "дайте грошей!"
30.09.2025 11:29 Відповісти
МО потрібно козиряти не виділеними і потраченими цифрами, а показати кінцевий результат, продукцію. А то наслухались про далекі нептуни, фламінго, і мільйони дронів.
30.09.2025 11:43 Відповісти
І мільярд дерев.
30.09.2025 12:07 Відповісти
 
 