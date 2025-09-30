Виробництво в Україні покриває приблизно 40% потреб фронту, - Міноборони

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що вітчизняне виробництво забезпечує близько 40% потреб фронту, зокрема дрони, снаряди, броньована техніка та засоби РЕБ.

Про це він заявив у інтерв’ю BBС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, значних успіхів досягнуто у виробництві різних типів безпілотників, артилерійських снарядів, броньованих машин та засобів радіоелектронної боротьби. Водночас у сфері зенітно-ракетних систем ППО Україна майже повністю залежить від партнерів, тому ці системи мають пріоритет у запитах Києва.

Гаврилюк підтвердив, що Україна просила щонайменше десять комплексів Patriot для збиття російських балістичних ракет, зокрема гіперзвукових "Кинджалів", і наголосив: "Посилення протиповітряної оборони України - це інвестиція в безпеку всієї Європи". Він також повідомив про запити на ракети для інших ППО та далекобійні ракети Tomahawk.

Генерал зазначив, що хоча влітку президент США Дональд Трамп згадував цифру 17 щодо Patriot, деталі постачань (повні системи чи окремі пускові установки/ракет) не були уточнені; наразі "є рух у цьому напрямку", але подробиці не розкриваються. За його словами, удари по території Росії далекобійними ракетами можуть послабити її воєнну промисловість і підштовхнути Москву до переговорів.

