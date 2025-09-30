Дронари "Хищников высот" раскрыли детали сбития вражеского Ми-8: "Это была методичная охота"

Уничтожение российского вертолета Ми-8 дроном на Покровском направлении - это результат не одного удачного "выстрела", а методичная охота на вражескую авиацию.

Об этом в эфире Армия TV рассказал заместитель командира первого батальона беспилотных систем "Хищники высот" 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка с позывным "Адвокат", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, отработал по вертолету один из самых профессиональных экипажей бригады - "Baltic Group". Именно они увидели определенные закономерности работы вражеской авиации. Та работала примерно в одном и том же квадрате, примерно в одно и то же время.

"Мы просто начали вылетать на охоту, так сказать, на рыбалку. Если нам повезло бы, мы бы поймали вертолет. Когда не повезло, тогда бы мы просто продолжали маршрут по логистической артерии, по которой враг осуществляет логистику. И там могли уже охотиться на какие-то машины или мотоциклы, или просто на пехоту", - рассказал военный.

Однако, отметил "Адвокат", повезло и что самое главное - "сложились все тайминги". Вражескую "вертушку" удалось сжечь, хотя для этого понадобилась более чем одна попытка.

"Несколько попыток было. Сдувало, так же еще была попытка, когда просто не могли догнать. Вот чуть-чуть не успели, они там немного дальше отстрелялись и дрон пробовал догнать, но просто по скорости не успевали. Это было долго, но видите результат", - отметил военный.

