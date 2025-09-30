РУС
Дронари "Хищников высот" раскрыли детали сбития вражеского Ми-8: "Это была методичная охота"

Уничтожение российского вертолета Ми-8 дроном

Уничтожение российского вертолета Ми-8 дроном на Покровском направлении - это результат не одного удачного "выстрела", а методичная охота на вражескую авиацию.

Об этом в эфире Армия TV рассказал заместитель командира первого батальона беспилотных систем "Хищники высот" 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка с позывным "Адвокат", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, отработал по вертолету один из самых профессиональных экипажей бригады - "Baltic Group". Именно они увидели определенные закономерности работы вражеской авиации. Та работала примерно в одном и том же квадрате, примерно в одно и то же время.

"Мы просто начали вылетать на охоту, так сказать, на рыбалку. Если нам повезло бы, мы бы поймали вертолет. Когда не повезло, тогда бы мы просто продолжали маршрут по логистической артерии, по которой враг осуществляет логистику. И там могли уже охотиться на какие-то машины или мотоциклы, или просто на пехоту", - рассказал военный.

Однако, отметил "Адвокат", повезло и что самое главное - "сложились все тайминги". Вражескую "вертушку" удалось сжечь, хотя для этого понадобилась более чем одна попытка.

"Несколько попыток было. Сдувало, так же еще была попытка, когда просто не могли догнать. Вот чуть-чуть не успели, они там немного дальше отстрелялись и дрон пробовал догнать, но просто по скорости не успевали. Это было долго, но видите результат", - отметил военный.

Также смотрите: Силы Беспилотных Систем уничтожили с помощью FPV-дрона российский вертолет Ми-8, - Мадяр (уточнено). ВИДЕО

армия РФ (20698) уничтожение (8016) вертолёт (1124)
30.09.2025 11:38 Ответить
молодцы !!! рассказали все как на духу (((( длбы !!!!
30.09.2025 11:42 Ответить
Саме так. На біса все розповідати?

Могли сказати, що не знаємо хто його збив узагалі...
30.09.2025 11:50 Ответить
Це було Професійно, Патріотично, Порядно!! Дякуємо Захисникам України!!
З окупантом ************, зроблено все вірно!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!,
30.09.2025 11:51 Ответить
Зазначу, що вертушка була не порожня, ймовірно, з десантом.

30.09.2025 11:59 Ответить
"Та працювала приблизно в одному і тому самому квадраті, приблизно в один і той самий час" - цей текст тут явно був зайвим, скоріш за все кацапи це врахують.
30.09.2025 12:04 Ответить
Дебили. Такі речі можна казати тільки після війни, щоб противник не робив висновки.
30.09.2025 12:23 Ответить
 
 