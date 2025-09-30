Дронарі "Хижаків висот" розкрили деталі збиття ворожого Мі-8: " Це було методичне полювання"

Знищення російського гелікоптера Мі-8 дроном на Покровському напрямку — це результат не одного вдалого "пострілу", а методичне полювання на ворожу авіацію.

Про це в ефірі Армія TV розповів заступник командира першого батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59-ої окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка з позивним "Адвокат", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відпрацював по вертольоту один з найфаховіших екіпажів бригади — "Baltic Group". Саме вони побачили певні закономірності роботи ворожої авіації. Та працювала приблизно в одному і тому самому квадраті, приблизно в один і той самий час.

"Ми просто почали вилітати на полювання, так би мовити, на рибалку. Якщо нам пощастило б, ми б спіймали вертоліт. Коли не пощастило, тоді б ми просто продовжували маршрут по логістичній артерії, по якій ворог здійснює логістику. І там могли вже полювати на якісь автівки чи мотоцикли, або просто на піхоту", 0 розповів військовий.

Проте, відзначив "Адвокат", пощастило і що найголовніше — "склались всі таймінги". Ворожу "вертушку" вдалося спалити, хоча для цього знадобилася більше ніж одна спроба.

"Декілька спроб було. Здувало, так само ще була спроба, коли просто не могли догнати. От чуть-чуть не встигли, вони там трішки далі відстрілялися і дрон пробував наздогнати, але просто по швидкості не встигали. Це було довго, але бачите результат", - зазначив військовий.

