1 578 7

Дронарі "Хижаків висот" розкрили деталі збиття ворожого Мі-8: " Це було методичне полювання"

Знищення російського гелікоптера Мі-8 дроном

Знищення російського гелікоптера Мі-8 дроном на Покровському напрямку — це результат не одного вдалого "пострілу", а методичне полювання на ворожу авіацію.

Про це в ефірі Армія TV розповів заступник командира першого батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59-ої окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка з позивним "Адвокат", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відпрацював по вертольоту один з найфаховіших екіпажів бригади — "Baltic Group". Саме вони побачили певні закономірності роботи ворожої авіації. Та працювала приблизно в одному і тому самому квадраті, приблизно в один і той самий час.

"Ми просто почали вилітати на полювання, так би мовити, на рибалку. Якщо нам пощастило б, ми б спіймали вертоліт. Коли не пощастило, тоді б ми просто продовжували маршрут по логістичній артерії, по якій ворог здійснює логістику. І там могли вже полювати на якісь автівки чи мотоцикли, або просто на піхоту", 0 розповів військовий.

Проте, відзначив "Адвокат", пощастило і що найголовніше — "склались всі таймінги". Ворожу "вертушку" вдалося спалити, хоча для цього знадобилася більше ніж одна спроба.

"Декілька спроб було. Здувало, так само ще була спроба, коли просто не могли догнати. От чуть-чуть не встигли, вони там трішки далі відстрілялися і дрон пробував наздогнати, але просто по швидкості не встигали. Це було довго, але бачите результат", - зазначив військовий.

Також дивіться: Сили Безпілотних Систем знищили за допомогою FPV-дрона російський вертоліт Мі-8, - Мадяр (уточнено). ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18870) знищення (8346) вертоліт (898)
30.09.2025 11:38 Відповісти
молодцы !!! рассказали все как на духу (((( длбы !!!!
30.09.2025 11:42 Відповісти
Саме так. На біса все розповідати?

Могли сказати, що не знаємо хто його збив узагалі...
30.09.2025 11:50 Відповісти
Це було Професійно, Патріотично, Порядно!! Дякуємо Захисникам України!!
З окупантом ************, зроблено все вірно!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!,
30.09.2025 11:51 Відповісти
Зазначу, що вертушка була не порожня, ймовірно, з десантом.

30.09.2025 11:59 Відповісти
"Та працювала приблизно в одному і тому самому квадраті, приблизно в один і той самий час" - цей текст тут явно був зайвим, скоріш за все кацапи це врахують.
30.09.2025 12:04 Відповісти
Дебили. Такі речі можна казати тільки після війни, щоб противник не робив висновки.
30.09.2025 12:23 Відповісти
 
 