Западные союзники наконец находят способы ответить на политику Кремля, - The Times

Россия применяет дроны, кибератаки и дезинформацию для дестабилизации Запада. Европа формирует согласованную оборону, а Молдова выбрала проевропейский курс.

Россия в последнее время осуществляла провокационные действия в Европе: запускала дроны в направлении Польши и Румынии, заставляла аэропорты Дании и Норвегии временно прекращать работу, а также без разрешения вводила истребители в эстонское воздушное пространство, создавая угрозу немецкому фрегату в Балтийском море.

В то же время решающим моментом стали выборы в Молдове. Несмотря на масштабные попытки российского влияния, большинство граждан поддержали проевропейский курс. Пророссийская партия на выборах 28 сентября заняла лишь второе место с большим отрывом. Накануне власти страны заявили, что сорвали заговор с целью дестабилизации.

Запад реагирует все решительнее. Во-первых, министр обороны Великобритании Джон Гилли подтвердил планы создания "стены дронов", к которой присоединятся современные британские системы. Польша со своими партнерами будет укреплять границу с Беларусью.

Во-вторых, канцлер Германии Фридрих Мерц намерен на саммите ЕС в Копенгагене предложить использовать замороженные российские активы для формирования беспроцентного займа Украине на $160 млрд. Проценты от этих средств уже приносят Украине около $8 млрд ежегодно.

В-третьих, почти готов 19-й пакет санкций ЕС против России. Он охватывает нефтяную и газовую отрасли, сочетаясь с ударами Украины по российской энергетике. Среди новых мер - вторичные санкции против Китая за покупку дешевой российской нефти и запрет импорта российского СПГ, что открывает новые рынки для Европы.

Редакционная коллегия заключает: эти шаги не гарантируют автоматической победы Украины, ведь план по замороженным активам требует времени и сложных юридических процедур. В то же время Запад демонстрирует единство и готовность к решительным действиям - и это уже является знаковым сигналом.

