Західні союзники нарешті знаходять способи відповісти на політику Кремля, - The Times

Росія застосовує дрони, кібератаки та дезінформацію для дестабілізації Заходу. Європа формує узгоджену оборону, а Молдова обрала проєвропейський курс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише редакційна колегія газети The Times.

Росія останнім часом здійснювала провокаційні дії в Європі: запускала дрони в напрямку Польщі та Румунії, змушувала аеропорти Данії й Норвегії тимчасово припиняти роботу, а також без дозволу вводила винищувачі в естонський повітряний простір, створюючи загрозу німецькому фрегату в Балтійському морі.

Водночас вирішальним моментом стали вибори в Молдові. Попри масштабні спроби російського впливу, більшість громадян підтримали проєвропейський курс. Проросійська партія на виборах 28 вересня посіла лише друге місце з великим відривом. Напередодні влада країни заявила, що зірвала змову з метою дестабілізації.

Захід реагує дедалі рішучіше. По-перше, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив плани створення "стіни дронів", до якої долучаться сучасні британські системи. Польща зі своїми партнерами зміцнюватиме кордон із Білоруссю.

По-друге, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір на саміті ЄС у Копенгагені запропонувати використати заморожені російські активи для формування безвідсоткової позики Україні на $160 млрд. Відсотки від цих коштів уже приносять Україні близько $8 млрд щороку.

По-третє, майже готовий 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Він охоплює нафтову та газову галузі, поєднуючись із ударами України по російській енергетиці. Серед нових заходів - вторинні санкції проти Китаю за купівлю дешевої російської нафти та заборона імпорту російського СПГ, що відкриває нові ринки для Європи.

Редакційна колегія підсумовує: ці кроки не гарантують автоматичної перемоги України, адже план щодо заморожених активів потребує часу й складних юридичних процедур. Водночас Захід демонструє єдність і готовність до рішучих дій — і це вже є знаковим сигналом.

