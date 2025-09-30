Рішучі дії з нашого боку можуть призвести до перелому у війні в Україні, - фон дер Ляєн

Наразі рішуча підтримка та допомога Україні з боку партнерів може призвести до перелому в війні з РФ.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у вівторок у Брюсселі перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уже три роки і сім місяців минуло відтоді, як Росія вторглася в Україну. Україна продовжує чинити опір на полі бою, фактично не поступившись жодними територіями цього року. Це вражає. Ви знаєте цифру: за останні 1000 днів Росія захопила лише 1% окупованої території України. І це попри понад чверть мільйона життів росіян, втрачених на полі бою", - сказала вона.

Водночас президентка Єврокомісії відзначила той факт, що Росія перебуває "під дедалі більшим економічним тиском". "Якщо подивитися на процентні ставки - вони становлять 17%. Інфляція перевищує 10%". Крім того, ріст ВВП Росії у 2025 році, як очікується, впаде до 0,9%, після 4,3% минулого року.

"І я твердо вірю, що ми перебуваємо в моменті, коли рішучі дії з нашого боку можуть призвести до перелому в цьому конфлікті", - наголосила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, ЄС виділить Україні 2 млрд євро на виробництво дронів.

