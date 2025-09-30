УКР
Рішучі дії з нашого боку можуть призвести до перелому у війні в Україні, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Наразі рішуча підтримка та допомога Україні з боку партнерів може призвести до перелому в війні з РФ.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у вівторок у Брюсселі перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уже три роки і сім місяців минуло відтоді, як Росія вторглася в Україну. Україна продовжує чинити опір на полі бою, фактично не поступившись жодними територіями цього року. Це вражає. Ви знаєте цифру: за останні 1000 днів Росія захопила лише 1% окупованої території України. І це попри понад чверть мільйона життів росіян, втрачених на полі бою", - сказала вона.

Також читайте: Європейський Союз продовжить надавати Україні військову та економічну допомогу, - фон дер Ляєн

Водночас президентка Єврокомісії відзначила той факт, що Росія перебуває "під дедалі більшим економічним тиском". "Якщо подивитися на процентні ставки - вони становлять 17%. Інфляція перевищує 10%". Крім того, ріст ВВП Росії у 2025 році, як очікується, впаде до 0,9%, після 4,3% минулого року.

"І я твердо вірю, що ми перебуваємо в моменті, коли рішучі дії з нашого боку можуть призвести до перелому в цьому конфлікті", - наголосила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, ЄС виділить Україні 2 млрд євро на виробництво дронів.

Євросоюз (14213) фон дер Ляєн Урсула (894) війна в Україні (6396)
+1
але рішучі дії можуть привести до ескалації тому не мають консенсусу.. і так далі
30.09.2025 11:20 Відповісти
+1
Довго ж ви прокидаєтеся. Пощастило вам, що між вами і росією, знаходиться Україна. Інакше вас би вже захопила росія.
30.09.2025 11:21 Відповісти
+1
Цікаво буде подивитися як вони зберуться в Даніі, а над ними знову будуть літати дрони
30.09.2025 11:24 Відповісти
Україна повсякчас опиняється в епіцентрі боротьби євроцивілізації з ордою !!))
30.09.2025 11:28 Відповісти
Так тому цих дій і не буде ніколи - цілі не ті. Цікаво дивитися як тут пишуть - ну от вже ось, ось ось майже і вони наважаться. Та не буде цього)
30.09.2025 11:26 Відповісти
1% ВВП ЕС ($200млрд) хватит чтобы завалить Украину оружием и разрушить экономику РФ
30.09.2025 11:30 Відповісти
Багато непотрібного болабольства та довбання гілкою у носі рашистського ведмедя. Зараз рашисти кинуться доводити що вони "перемагають всюди", а нам ще нічого не дали для того бажанного перелому у війні. Так постійно і відбувається з боку наших партнерів, та української влади - багато обіцянок та непотрібної інформації, замість реальних справ та правила що "мовчання - золото".
30.09.2025 11:33 Відповісти
...тому ми продовжимо бути нерішучими - додала фон дер ляйн.

І в кінці видала базу: Микол ще багато, та й путіна навіщо злити, і так всією Європою лякаємось до усрачки через дрони
30.09.2025 11:39 Відповісти
Гіпотетичні перемоги продовжуються. Головне - відкладати все на майбутнє. А там або ішак, або падишах...
30.09.2025 11:41 Відповісти
Сталевий дикобраз.
30.09.2025 11:59 Відповісти
 
 