Решительные действия с нашей стороны могут привести к перелому в войне в Украине, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Сейчас решительная поддержка и помощь Украине со стороны партнеров может привести к перелому в войне с РФ.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместного заявления с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник в Брюсселе перед началом заседания Коллегии Еврокомиссии по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже три года и семь месяцев прошло с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Украина продолжает сопротивляться на поле боя, фактически не уступив ни одной территории в этом году. Это впечатляет. Вы знаете цифру: за последние 1000 дней Россия захватила лишь 1% оккупированной территории Украины. И это несмотря на более четверти миллиона жизней россиян, потерянных на поле боя", - сказала она.

В то же время президент Еврокомиссии отметила тот факт, что Россия находится "под все большим экономическим давлением". "Если посмотреть на процентные ставки - они составляют 17%. Инфляция превышает 10%". Кроме того, рост ВВП России в 2025 году, как ожидается, упадет до 0,9%, после 4,3% в прошлом году.

"И я твердо верю, что мы находимся в моменте, когда решительные действия с нашей стороны могут привести к перелому в этом конфликте", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Как сообщалось, ЕС выделит Украине 2 млрд евро на производство дронов.

Евросоюз (17631) Урсула фон дер Ляйен (636) война в Украине (6348)
+1
але рішучі дії можуть привести до ескалації тому не мають консенсусу.. і так далі
30.09.2025 11:20 Ответить
+1
Довго ж ви прокидаєтеся. Пощастило вам, що між вами і росією, знаходиться Україна. Інакше вас би вже захопила росія.
30.09.2025 11:21 Ответить
+1
Цікаво буде подивитися як вони зберуться в Даніі, а над ними знову будуть літати дрони
30.09.2025 11:24 Ответить
Україна повсякчас опиняється в епіцентрі боротьби євроцивілізації з ордою !!))
30.09.2025 11:28 Ответить
Так тому цих дій і не буде ніколи - цілі не ті. Цікаво дивитися як тут пишуть - ну от вже ось, ось ось майже і вони наважаться. Та не буде цього)
30.09.2025 11:26 Ответить
1% ВВП ЕС ($200млрд) хватит чтобы завалить Украину оружием и разрушить экономику РФ
30.09.2025 11:30 Ответить
Багато непотрібного болабольства та довбання гілкою у носі рашистського ведмедя. Зараз рашисти кинуться доводити що вони "перемагають всюди", а нам ще нічого не дали для того бажанного перелому у війні. Так постійно і відбувається з боку наших партнерів, та української влади - багато обіцянок та непотрібної інформації, замість реальних справ та правила що "мовчання - золото".
30.09.2025 11:33 Ответить
...тому ми продовжимо бути нерішучими - додала фон дер ляйн.

І в кінці видала базу: Микол ще багато, та й путіна навіщо злити, і так всією Європою лякаємось до усрачки через дрони
30.09.2025 11:39 Ответить
Гіпотетичні перемоги продовжуються. Головне - відкладати все на майбутнє. А там або ішак, або падишах...
30.09.2025 11:41 Ответить
Сталевий дикобраз.
30.09.2025 11:59 Ответить
 
 