Решительные действия с нашей стороны могут привести к перелому в войне в Украине, - фон дер Ляйен

Сейчас решительная поддержка и помощь Украине со стороны партнеров может привести к перелому в войне с РФ.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместного заявления с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник в Брюсселе перед началом заседания Коллегии Еврокомиссии по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже три года и семь месяцев прошло с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Украина продолжает сопротивляться на поле боя, фактически не уступив ни одной территории в этом году. Это впечатляет. Вы знаете цифру: за последние 1000 дней Россия захватила лишь 1% оккупированной территории Украины. И это несмотря на более четверти миллиона жизней россиян, потерянных на поле боя", - сказала она.

В то же время президент Еврокомиссии отметила тот факт, что Россия находится "под все большим экономическим давлением". "Если посмотреть на процентные ставки - они составляют 17%. Инфляция превышает 10%". Кроме того, рост ВВП России в 2025 году, как ожидается, упадет до 0,9%, после 4,3% в прошлом году.

"И я твердо верю, что мы находимся в моменте, когда решительные действия с нашей стороны могут привести к перелому в этом конфликте", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Как сообщалось, ЕС выделит Украине 2 млрд евро на производство дронов.

