Фон дер Ляйен: Украине могут предоставить "репарационный кредит" на базе замороженных активов РФ
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассматривает возможность предоставления Украине займа, обеспеченного замороженными российскими активами, который будет выдаваться траншами и с условиями.
Об этом фон дер Ляйен сообщила на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По ее словам, Европейскому Союзу необходимо более структурированное решение для долгосрочной военной поддержки Украины. Займ будет предусматривать не единовременный платеж, а транши с соответствующими условиями.
"И мы укрепим собственную оборонную промышленность, обеспечив, чтобы часть кредита пошла на закупки в Европе и с Европой", - подчеркнула фон дер Ляйен.
В то же время она уточнила, что речь не идет о фактическом изъятии российских активов. Погашение кредита может произойти в случае, если Россия начнет платить репарации.
бо репарація не може бути позикою за визначенням. Або репарації або чергові борги, бдь. Треба називати речі своїми іменами, а через оце все непритомне словоблудство і виникає більшість проблем у світі