РУС
Использование замороженных активов РФ
Фон дер Ляйен: Украине могут предоставить "репарационный кредит" на базе замороженных активов РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассматривает возможность предоставления Украине займа, обеспеченного замороженными российскими активами, который будет выдаваться траншами и с условиями.

Об этом фон дер Ляйен сообщила на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По ее словам, Европейскому Союзу необходимо более структурированное решение для долгосрочной военной поддержки Украины. Займ будет предусматривать не единовременный платеж, а транши с соответствующими условиями.

"И мы укрепим собственную оборонную промышленность, обеспечив, чтобы часть кредита пошла на закупки в Европе и с Европой", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время она уточнила, что речь не идет о фактическом изъятии российских активов. Погашение кредита может произойти в случае, если Россия начнет платить репарации.

Урсула фон дер Ляйен замороженные активы
+3
Я так зрозумів, що кацапські активи кацапам все одно повернуть неушкодженими... Лише відсотки (крихти) перепадуть українцям.
30.09.2025 11:49 Ответить
+2
Можете дати, тільки не грошима в руки, випадкових осіб, зеленського+міндіча+шиферів-недострєльонних, аброхамій з стефанчуками, менегерами Оманським!!
30.09.2025 11:45 Ответить
+2
Купіть на ці гроші в Трампа зброю! Україні потрібна тільки зброя!
30.09.2025 11:45 Ответить
Хитрые жо*ы. Лишь бы не тратить свои деньги.
30.09.2025 11:45 Ответить
Менше говоріть, більше робіть.
30.09.2025 11:47 Ответить
Я так зрозумів, що кацапські активи кацапам все одно повернуть неушкодженими... Лише відсотки (крихти) перепадуть українцям.
30.09.2025 11:49 Ответить
а якщо кацапія не почне сплачувати репарації ? тоді ви гроші віддасте кацапам ?
30.09.2025 11:53 Ответить
А тоді, гроші з процентами будуть віддавати українці. Все ж і так зрозуміло
30.09.2025 13:25 Ответить
ну тоді хай чекають обов'язково віддамо !
30.09.2025 13:57 Ответить
Молодці. Це російська війна, тому за все повинна сплатити росія.
30.09.2025 12:19 Ответить
«Репараційна позика» це як? Вже навчилися у москалів «отріцатєльному росту»?
бо репарація не може бути позикою за визначенням. Або репарації або чергові борги, бдь. Треба називати речі своїми іменами, а через оце все непритомне словоблудство і виникає більшість проблем у світі
30.09.2025 13:07 Ответить
 
 