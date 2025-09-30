УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10052 відвідувача онлайн
Новини Використання заморожених активів РФ
359 7

Фон дер Ляєн: Україні можуть надати "репараційну позику" на базі заморожених активів РФ

дер,ляєн,фон

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розглядає можливість надання Україні позики, забезпеченої замороженими російськими активами, яка видаватиметься траншами і з умовами.

Про це фон дер Ляєн повідомила на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За її словами, Європейському Союзу необхідне більш структуроване рішення для довгострокової військової підтримки України. Позика передбачатиме не одноразовий платіж, а транші з відповідними умовами.

"І ми зміцнимо власну оборонну промисловість, забезпечивши, щоб частина кредиту пішла на закупівлі в Європі і з Європою", - наголосила фон дер Ляєн.

Водночас вона уточнила, що не йдеться про фактичне вилучення російських активів. Погашення кредиту може відбутися у випадку, якщо Росія почне сплачувати репарації.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

фон дер Ляєн Урсула (894) заморожені активи (641)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можете дати, тільки не грошима в руки, випадкових осіб, зеленського+міндіча+шиферів-недострєльонних, аброхамій з стефанчуками, менегерами Оманським!!
показати весь коментар
30.09.2025 11:45 Відповісти
Купіть на ці гроші в Трампа зброю! Україні потрібна тільки зброя!
показати весь коментар
30.09.2025 11:45 Відповісти
Хитрые жо*ы. Лишь бы не тратить свои деньги.
показати весь коментар
30.09.2025 11:45 Відповісти
Менше говоріть, більше робіть.
показати весь коментар
30.09.2025 11:47 Відповісти
Я так зрозумів, що кацапські активи кацапам все одно повернуть неушкодженими... Лише відсотки (крихти) перепадуть українцям.
показати весь коментар
30.09.2025 11:49 Відповісти
а якщо кацапія не почне сплачувати репарації ? тоді ви гроші віддасте кацапам ?
показати весь коментар
30.09.2025 11:53 Відповісти
Молодці. Це російська війна, тому за все повинна сплатити росія.
показати весь коментар
30.09.2025 12:19 Відповісти
 
 