Фон дер Ляєн: Україні можуть надати "репараційну позику" на базі заморожених активів РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розглядає можливість надання Україні позики, забезпеченої замороженими російськими активами, яка видаватиметься траншами і з умовами.

Про це фон дер Ляєн повідомила на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За її словами, Європейському Союзу необхідне більш структуроване рішення для довгострокової військової підтримки України. Позика передбачатиме не одноразовий платіж, а транші з відповідними умовами.

"І ми зміцнимо власну оборонну промисловість, забезпечивши, щоб частина кредиту пішла на закупівлі в Європі і з Європою", - наголосила фон дер Ляєн.

Водночас вона уточнила, що не йдеться про фактичне вилучення російських активів. Погашення кредиту може відбутися у випадку, якщо Росія почне сплачувати репарації.

