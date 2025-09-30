В Конотопе прогремели взрывы во время атаки дронами: ранен пожилой мужчина

Утром 30 сентября в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Враг атаковал город беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

Он отметил, что около 10:23 в городе произошел взрыв. По его словам, в воздушном пространстве поблизости еще находились дроны-"Шахеды".

Около 10:52 прозвучали еще два взрыва.

"В центре ранен мужчина 79 лет пулей в живот. Пуля ПВО!

Поэтому не находимся возле окон и на улице во время работы ребят", - говорится в сообщении.

Семенихин добавил, что раненого срочно доставили в больницу для проведения операции.

