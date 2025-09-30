УКР
У Конотопі пролунали вибухи під час атаки дронами: поранено літнього чоловіка

Шахеди атакували Конотоп

Зранку 30 вересня у Конотопі на Сумщині пролунали вибухи. Ворог атакував місто безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

Він зазначив, що близько 10:23 у місті стався вибух. За його словами, у повітряному просторі поблизу ще перебували дрони-"Шахеди".

Близько 10:52 пролунали ще два вибухи.

"В центрі поранено чоловіка 79 років кулею в живіт. Куля ППО!

Тож не знаходимося біля вікон і на вулиці під час роботи хлопців", - йдеться в повідомленні.

Семеніхін додав, що пораненого терміново доставили до лікарні для проведення операції.

