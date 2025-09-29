УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9612 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
451 1

Атака БпЛА на Конотоп: лунали вибухи, призупиняли подачу води

Російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі

У понеділок вранці, 29 вересня, російські дрони атакували Конотоп Сумської області. У місті пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

За словами мера, перший вибух стався близько 11:00. Унаслідок атаки виникли проблеми з водопостачанням.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Знову вибух був… В результаті зупинено подачу води в місто. Окрім двох мікрорайонів. Сподіваюсь маєте запас", – зазначив Семеніхін.

Невдовзі після цього він повідомив, що у небі над Конотопом зафіксовано ворожий безпілотник.

Місцева влада закликає жителів залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Згодом Семеніхін повідомив, що працівникам "Водоканалу" вдалося відновити водопостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: під ударом понад 40 населених пунктів, є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру та будинки

Автор: 

Конотоп (123) обстріл (31100) Сумська область (4266) Конотопський район (40)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапів зупинить тільки куля в лоб і їхнього виродка в кремлі
показати весь коментар
29.09.2025 12:01 Відповісти
 
 