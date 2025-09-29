Атака БпЛА на Конотоп: лунали вибухи, призупиняли подачу води

У понеділок вранці, 29 вересня, російські дрони атакували Конотоп Сумської області. У місті пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

За словами мера, перший вибух стався близько 11:00. Унаслідок атаки виникли проблеми з водопостачанням.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Знову вибух був… В результаті зупинено подачу води в місто. Окрім двох мікрорайонів. Сподіваюсь маєте запас", – зазначив Семеніхін.

Невдовзі після цього він повідомив, що у небі над Конотопом зафіксовано ворожий безпілотник.

Місцева влада закликає жителів залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Згодом Семеніхін повідомив, що працівникам "Водоканалу" вдалося відновити водопостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: під ударом понад 40 населених пунктів, є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру та будинки