Атака БПЛА на Конотоп: раздавались взрывы, приостанавливали подачу воды

В понедельник утром, 29 сентября, российские дроны атаковали город Конотоп Сумской области. В городе прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

По словам мэра, первый взрыв произошел около 11:00. В результате атаки возникли проблемы с водоснабжением.

"Опять взрыв был... В результате остановлена подача воды в город. Кроме двух микрорайонов. Надеюсь, есть запас", - отметил Семенихин.

Вскоре после этого он сообщил, что в небе над Конотопом зафиксирован вражеский беспилотник.

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Впоследствии Семенихин сообщил, что работникам "Водоканала" удалось восстановить водоснабжение.

