Атака БПЛА на Конотоп: раздавались взрывы, приостанавливали подачу воды
В понедельник утром, 29 сентября, российские дроны атаковали город Конотоп Сумской области. В городе прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
По словам мэра, первый взрыв произошел около 11:00. В результате атаки возникли проблемы с водоснабжением.
"Опять взрыв был... В результате остановлена подача воды в город. Кроме двух микрорайонов. Надеюсь, есть запас", - отметил Семенихин.
Вскоре после этого он сообщил, что в небе над Конотопом зафиксирован вражеский беспилотник.
Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.
Впоследствии Семенихин сообщил, что работникам "Водоканала" удалось восстановить водоснабжение.
