Рашисты атакуют дронами Киевскую область: работает ПВО

Шахед над Киевской областью

Сейчас в небе над Киевской областью зафиксированы российские дроны, работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям, находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали дронами Киевскую область: пострадала женщина, повреждена гражданская инфраструктура в Броварском районе (обновлено). ФОТОрепортаж

По данным Воздушных сил, сейчас воздушная тревога объявлена в Броварском и Вышгородском районах Киевской области.

