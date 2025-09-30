Рашисты атакуют дронами Киевскую область: работает ПВО

Сейчас в небе над Киевской областью зафиксированы российские дроны, работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям, находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, сейчас воздушная тревога объявлена в Броварском и Вышгородском районах Киевской области.

