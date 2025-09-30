РУС
Войска РФ атаковали дронами Киевщину: пострадала женщина, повреждена гражданская инфраструктура в Броварском районе (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на вторник, 30 сентября 2025 года, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - уточнили в ОГА.

К сожалению, в результате вражеской атаки в Броварском районе пострадала женщина 1950 года рождения. У нее острая реакция на стресс и гипертонический криз. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте.

Київщина після атаки
Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, поврежден жилой частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

Киевская область (4376) Броварский район (32)
