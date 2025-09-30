1 091 0
Війська РФ атакували дронами Київщину: постраждала жінка, пошкоджено цивільну інфраструктуру в Броварському районі (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти вівторка, 30 вересня 2025 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
"Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - уточнили в ОВА.
На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження. У неї гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Вся необхідна медична допомога була надана на місці.
Наслідки ворожої атаки
За даними ОВА, пошкоджено житловий приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.
