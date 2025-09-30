УКР
Війська РФ атакували дронами Київщину: постраждала жінка, пошкоджено цивільну інфраструктуру в Броварському районі (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 30 вересня 2025 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - уточнили в ОВА.

На жаль, унаслідок ворожої атаки у Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження. У неї гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Вся необхідна медична допомога була надана на місці.

Київщина після атаки
Наслідки ворожої атаки

За даними ОВА, пошкоджено житловий приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.

Київська область (4280) Броварський район (32)
