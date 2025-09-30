УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12472 відвідувача онлайн
Новини Робота ППО на Київщині
795 1

Рашисти атакують дронами Київщину: працює ППО

Шахед над Київщиною

Наразі у небі над Київщиною зафіксовано російські дрони, працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакували дронами Київщину: постраждала жінка, пошкоджено цивільну інфраструктуру в Броварському районі (оновлено). ФОТОрепортаж

За даними Повітряних сил, наразі повітряну тривогу оголошено у Броварському та Вишгородському районах Київщини.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

О 13.33 тривогу оголосили також у Бучанському районі.

Автор: 

Київська область (4280) ППО (3593) дрони (5806)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 