Рашисти атакують дронами Київщину: працює ППО
Наразі у небі над Київщиною зафіксовано російські дрони, працюють сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, наразі повітряну тривогу оголошено у Броварському та Вишгородському районах Київщини.
О 13.33 тривогу оголосили також у Бучанському районі.
