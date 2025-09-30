Рашисти атакують дронами Київщину: працює ППО

Наразі у небі над Київщиною зафіксовано російські дрони, працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, наразі повітряну тривогу оголошено у Броварському та Вишгородському районах Київщини.

О 13.33 тривогу оголосили також у Бучанському районі.