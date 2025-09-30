РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10106 посетителей онлайн
Новости визит Навроцкого в Украину
305 5

Навроцкий вскоре посетит Киев, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Президент Польши Кароль Навроцкий в ближайшем будущем совершит свой первый визит в Киев.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы ожидаем визит президента Польши в Украину. Надеемся, что он состоится в короткой перспективе", - отметил Сибига.

Глава МИД также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский открыт к диалогу со своим польским коллегой. Он добавил, что этот визит является важным для дальнейшего развития добрососедских отношений между двумя странами.

Отдельно Сибига прокомментировал вопрос проведения поисково-эксгумационных работ: "Достигнут существенный прогресс в этом вопросе, и работа между украинской и польской командами будет продолжаться и в дальнейшем", - подчеркнул министр.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Сибига Андрей (667) Навроцкий Кароль (71)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можливо, він і в Смалєнцк, злітає з оточенням!?!?
показать весь комментарий
30.09.2025 14:56 Ответить
А він до виборів в Москву регулярно літав.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:05 Ответить
Тільки хай добре помиється після відвідин параші...
показать весь комментарий
30.09.2025 14:59 Ответить
Так тут Бандерівці живуть,як він сюди приїде.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:12 Ответить
Гадаю, що зустріч пройде чудово !
Навроцький підгоне снюс, наш - щось своє....
показать весь комментарий
30.09.2025 15:39 Ответить
 
 