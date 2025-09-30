Навроцкий вскоре посетит Киев, - Сибига

Президент Польши Кароль Навроцкий в ближайшем будущем совершит свой первый визит в Киев.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы ожидаем визит президента Польши в Украину. Надеемся, что он состоится в короткой перспективе", - отметил Сибига.

Глава МИД также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский открыт к диалогу со своим польским коллегой. Он добавил, что этот визит является важным для дальнейшего развития добрососедских отношений между двумя странами.

Отдельно Сибига прокомментировал вопрос проведения поисково-эксгумационных работ: "Достигнут существенный прогресс в этом вопросе, и работа между украинской и польской командами будет продолжаться и в дальнейшем", - подчеркнул министр.

