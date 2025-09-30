Навроцький незабаром відвідає Київ, - Сибіга

Президент Польщі Кароль Навроцький у найближчому майбутньому здійснить свій перший візит до Києва.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми очікуємо на візит президента Польщі до України. Сподіваємося, що він відбудеться у короткій перспективі", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС також підкреслив, що президент Володимир Зеленський відкритий до діалогу зі своїм польським колегою. Він додав, що цей візит є важливим для подальшого розвитку добросусідських відносин між двома країнами.

Окремо Сибіга прокоментував питання проведення пошуково-ексгумаційних робіт: "Досягнуто суттєвого прогресу у цьому питанні, і робота між українською та польською командами триватиме й надалі", - наголосив міністр.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!