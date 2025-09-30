УКР
Візит Навроцького до України
Навроцький незабаром відвідає Київ, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Президент Польщі Кароль Навроцький у найближчому майбутньому здійснить свій перший візит до Києва.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми очікуємо на візит президента Польщі до України. Сподіваємося, що він відбудеться у короткій перспективі", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС також підкреслив, що президент Володимир Зеленський відкритий до діалогу зі своїм польським колегою. Він додав, що цей візит є важливим для подальшого розвитку добросусідських відносин між двома країнами.

Окремо Сибіга прокоментував питання проведення пошуково-ексгумаційних робіт: "Досягнуто суттєвого прогресу у цьому питанні, і робота між українською та польською командами триватиме й надалі", - наголосив міністр.

Можливо, він і в Смалєнцк, злітає з оточенням!?!?
30.09.2025 14:56 Відповісти
А він до виборів в Москву регулярно літав.
30.09.2025 15:05 Відповісти
Тільки хай добре помиється після відвідин параші...
30.09.2025 14:59 Відповісти
Так тут Бандерівці живуть,як він сюди приїде.
30.09.2025 15:12 Відповісти
Гадаю, що зустріч пройде чудово !
Навроцький підгоне снюс, наш - щось своє....
30.09.2025 15:39 Відповісти
 
 