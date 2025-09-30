Орбан о разговоре с Трампом о закупке энергоресурсов РФ: "Мы не слуги друг друга. Венгрия не является государством-слугой"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом они обсуждали вопрос закупки российских энергоресурсов.

Об этом Орбан сказал в интервью венгерскому изданию Harcosok Órája, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, диалог состоялся "как между суверенными лидерами". Премьер отметил, что Венгрия и в дальнейшем будет получать газ и нефть из России, ведь, по его убеждению, это гарантирует стабильность энергоснабжения. Он подчеркнул, что Будапешт имеет согласованную с Москвой цену, которая выглядит более выгодной, чем другие возможные варианты на рынке.

"Он просто спросил, почему мы покупаем газ и нефть в России. Я ему ответил. Так же, как я только что сказал. И он сказал, что понимает, точно. Но ведь - как бы это сказать? - мы не подчинены друг другу. Так что это не то, что Вашингтон нам что-то говорит, а потом мы что-то делаем, или наоборот, что, конечно, не очень вероятно, но это то, что есть два суверенных государства, у них есть суверенные лидеры, и если есть что-то, что нас интересует в делах друг друга, мы спрашиваем друг друга об этом", - заявил Орбан.

Он добавил, что иногда обсуждает с Трампом различные вопросы, но решения принимает отдельно. "Мы не слуги друг друга. Венгрия не является государством-слугой", - подчеркнул премьер.

