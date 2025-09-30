РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9098 посетителей онлайн
Новости Закупка ЕС энергоносителей россии
1 746 21

Орбан о разговоре с Трампом о закупке энергоресурсов РФ: "Мы не слуги друг друга. Венгрия не является государством-слугой"

Премьер Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом они обсуждали вопрос закупки российских энергоресурсов.

Об этом Орбан сказал в интервью венгерскому изданию Harcosok Órája, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, диалог состоялся "как между суверенными лидерами". Премьер отметил, что Венгрия и в дальнейшем будет получать газ и нефть из России, ведь, по его убеждению, это гарантирует стабильность энергоснабжения. Он подчеркнул, что Будапешт имеет согласованную с Москвой цену, которая выглядит более выгодной, чем другие возможные варианты на рынке.

"Он просто спросил, почему мы покупаем газ и нефть в России. Я ему ответил. Так же, как я только что сказал. И он сказал, что понимает, точно. Но ведь - как бы это сказать? - мы не подчинены друг другу. Так что это не то, что Вашингтон нам что-то говорит, а потом мы что-то делаем, или наоборот, что, конечно, не очень вероятно, но это то, что есть два суверенных государства, у них есть суверенные лидеры, и если есть что-то, что нас интересует в делах друг друга, мы спрашиваем друг друга об этом", - заявил Орбан.

Он добавил, что иногда обсуждает с Трампом различные вопросы, но решения принимает отдельно. "Мы не слуги друг друга. Венгрия не является государством-слугой", - подчеркнул премьер.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

Трамп Дональд (6718) Орбан Виктор (546) энергоресурсы (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Орбан про розмову з Трампом щодо закупівлі енергоресурсів РФ: "Ми не слуги один одного. Угорщина не є державою-слугою США " МИ "СЛУГИ КУЙЛА"
показать весь комментарий
30.09.2025 15:57 Ответить
+3
Карикатура дня

- Россия - это медведь, а не тигр. Бумажных медведей не бывает.
- А как насчёт мёртвого медведя?

Автор: Ella Baron, Великобритания
показать весь комментарий
30.09.2025 16:02 Ответить
+2
Нехай купують де хочуть - ******* зі своїми угорцями..
показать весь комментарий
30.09.2025 15:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пустився берега
показать весь комментарий
30.09.2025 15:53 Ответить
авжеж !

Вітьок, а по іпалу від Рудого !

.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:11 Ответить
Нехай купують де хочуть - ******* зі своїми угорцями..
показать весь комментарий
30.09.2025 15:55 Ответить
Мадьяр, поджигай !

.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:12 Ответить
Та досить вже цих побрехеньок від шльондри *****.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:56 Ответить
Для початку введіть для громадян Угорщини візи в США. Хай цих гаспадінов-неслуг трохи попустить.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:57 Ответить
Орбан про розмову з Трампом щодо закупівлі енергоресурсів РФ: "Ми не слуги один одного. Угорщина не є державою-слугою США " МИ "СЛУГИ КУЙЛА"
показать весь комментарий
30.09.2025 15:57 Ответить
Немічний став орбан, гадить, прямо під себе!!!
Не пам'ятає уже і могилевича, і кураторів своїх з фсб… Так і життя його пройшло, на нафтодоларах з московії….
показать весь комментарий
30.09.2025 15:59 Ответить
Хтось є з Угорщини - як там з цінами на паливо , в порівнянні з іншими країнами ЄС ...?
показать весь комментарий
30.09.2025 16:00 Ответить
Карикатура дня

- Россия - это медведь, а не тигр. Бумажных медведей не бывает.
- А как насчёт мёртвого медведя?

Автор: Ella Baron, Великобритания
показать весь комментарий
30.09.2025 16:02 Ответить
У русского мишки
Бумажные кишки

.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:14 Ответить
Лошара бикує...
показать весь комментарий
30.09.2025 16:04 Ответить
Оце Орбан послав Тампона. Ну що Тампон, всі твої так звані друзі виявились зовсім не друзями. Даже Орбан виявився песиком ***** який робив вигляд що любить Тампона. Більш того я впевнений що скоро всі що зараз за ***** виявляться китайськими агентами
показать весь комментарий
30.09.2025 16:05 Ответить
Треба дочекатися щоб Європа остаточно заборонила Угорщині та Словаччині накладати свої вето та перекрити ***** ту дружбу. Наша територія-що хочемо, то й робимо. А по інших гілках чимось в'їбати. Нехай тоді ************* жаба і надалі "стабільно" купує кацапську нафту.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:06 Ответить
Угорщина - держава-проститутка з амбіціями.
Бере від друзів 10 мільярдів, при цьому одразу продає цих друзів за мільярд отому і за мільярд ще цьому.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:07 Ответить
Можна вирубити "Дружбу", щоб ця гидота замовкла?
показать весь комментарий
30.09.2025 16:09 Ответить
Орбан - не слуга Трампа: він підстилка Пуйла.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:10 Ответить
Підфартило Україні з сусідами...
показать весь комментарий
30.09.2025 16:10 Ответить
Ти сукупність земель - підстилка, а не держава слуга
показать весь комментарий
30.09.2025 16:17 Ответить
І з цього моменту сонечко Орбана почало заходити назавжди.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:19 Ответить
Зайвехромосомний орбан, хоча б про це, ти промовчав би!
Шльондра, зараз тебе зі фріцом танцює куло, у всі дірки! Груповуха якась. Дешеві під огорожні...
показать весь комментарий
30.09.2025 16:19 Ответить
 
 